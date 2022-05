L’ATR 42-600S STOL prende il volo nella sua partial configuration

ATR annuncia oggi il primo volo di successo della partially configured STOL variant (‘Short Take-Off and Landing’) del suo aeromobile ATR 42-600. Il volo è decollato alle 10:00 da Francazal Airport ed è durato 2 ore e 15 minuti.

L’equipaggio a bordo ha eseguito una serie di test per misurare le performance dei sistemi aeronautici aggiornati.

I nuovi velivoli da 30 a 50 posti in grado di decollare e atterrare su piste corte entreranno ora in una fase di ground and flight tests.

“Dopo il completamento con successo di questo primo volo, nuove funzionalità saranno testate una alla volta, a partire dall’MFC-NG (Multifunctional Computer New Generation), seguito da Autobrake, Ground Spoiler e dagli increased take off rating systems.

Il velivolo entrerà nella sua final configuration alla fine dell’anno con l’aggiunta di un nuovo larger rudder e passerà alla fase di certificazione nel 2023.

Ad oggi, ATR ha registrato 20 impegni da compagnie aeree e lessors per questo ATR 42-600S.

Attualmente ci sono quasi 500 aeroporti in tutto il mondo con una lunghezza della pista compresa tra 800 e 1.000 metri (da 2.625 a 3.281 piedi) che potrebbero accogliere l’ATR 42-600S. Questa nuova variante STOL aiuterà i passeggeri a beneficiare di una maggiore connettività regionale”, afferma ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)