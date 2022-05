Decolla il codeshare tra Air France-KLM e IndiGo

A seguito della revoca dell’Air Bubble Agreement in India e della necessaria approvazione governativa, Air France-KLM e IndiGo, il principale vettore indiano, hanno implementato l’ampio accordo di codeshare annunciato nel dicembre 2021.

Con questa partnership, Air France e KLM offriranno ai propri clienti l’accesso a 30 nuove destinazioni indiane e un gran numero di combinazioni di andata e ritorno sia per viaggi business che leisure. I clienti potranno volare verso la destinazione di loro scelta con un’unica prenotazione. I soci Flying Blue potranno inoltre accumulare miglia su tutte le rotte coperte dal presente accordo.

In partenza dai rispettivi hub di Parigi e Amsterdam, Air France e KLM servono già quattro destinazioni in India: Delhi, Mumbai, Chennai e Bengaluru.

Partendo dai multiple points in India, Air France e KLM apriranno il loro network globale di oltre 300 destinazioni ai clienti IndiGo, con più di 120 destinazioni in Europa e circa 50 nelle Americhe.

Henri de Peyrelongue, EVP Commercial Sales, Air France-KLM, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi in Air France-KLM di essere il primo grande gruppo di compagnie aeree europee ad avviare una cooperazione con IndiGo. Questo accordo di codeshare ci consentirà di aumentare la nostra presenza locale e di migliorare la connettività tra l’India – uno dei mercati in più rapida crescita – e il resto del mondo, tramite i nostri hub Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Per i nostri clienti ciò significa una rete potenziata con ben 30 nuove destinazioni in India, nonché maggiori possibilità di andata e ritorno sia per viaggi d’affari che di piacere”.

Sanjay Kumar, Chief Strategy & Revenue Officer di IndiGo, ha dichiarato: “Siamo lieti di iniziare la partnership con uno dei più forti gruppi di compagnie aeree europee, Air France-KLM. Questo codeshare è in linea con la nostra missione di fornire connettività aerea e tariffe convenienti in tutta l’India e verso destinazioni internazionali. Poiché quest’estate vede un enorme interesse per i viaggi internazionali dopo una pausa di due anni, il codeshare estenderà la nostra esperienza di viaggio puntuale, conveniente e cortese attraverso 30 destinazioni indiane ai clienti di Air France-KLM”.

I voli in codeshare sono ora disponibili per la prenotazione su airfrance.com e klm.com per destinazioni selezionate, incrementando fino all’intera portata di 30 destinazioni prima dell’estate.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)