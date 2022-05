News Brevi – 12.05.2022

AIR ASTANA PRENDE IN CONSEGNA L’OTTAVO AIRBUS A321LR – Air Astana ha preso in consegna il suo ottavo Airbus A321LR, che è arrivato ad Almaty il 5 maggio 2022. L’aeromobile è in leasing operativo da Air Lease Corporation e ne arriveranno altri due di questo tipo nei prossimi mesi. L’aeromobile Airbus A321LR di Air Astana ha un layout della cabina che include due classi di viaggio, 16 posti in business e 150 in economy. Tutti i sedili sono dotati di schermi IFE individuali. Gli aeromobili Airbus A321LR sono operativi sul network internazionale di Air Astana, su destinazioni che al momento includono Antalya (Turchia), Dubai, Francoforte, Istanbul, Londra, Phuket (Tailandia), Podgorica (Montenegro), Seul e Sharm-El-Sheikh (Egitto). L’aeromobile opererà anche sulla nuova rotta verso Heraklion nell’isola greca di Creta. Il gruppo Air Astana ora vanta una flotta di 37 aeromobili che includono 29 Airbus, 3 Boeing e 5 Embraer. L’età media della flotta di Air Astana è di 4,9 anni.

AERONAUTICA MILITARE: ROMANIA, AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA TASK FORCE AIR – Nei giorni scorsi, resso l’aeroporto Mihail Kogalniceanu di Costanza – Romania, ha avuto luogo l’avvicendamento al comando della TFA “Black Storm”, impegnata in Romania nel quadro della missione NATO di enhanced Vigilance Activity (eVA). La cerimonia si è svolta alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), accompagnato dal Generale di Divisione Aerea Andrea Argieri, Capo di Stato Maggiore del Comando della Squadra Aerea (CSA) dell’Aeronautica Militare. Hanno inoltre partecipato il Generale Dorin Ionita, Comandante Interforze delle Forze Armate rumene e il Generale Viorel Pana, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica rumena. Il Generale Figliuolo, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza delle attività condotte nell’ambito della missione NATO eVA: “Ogni giorno, in piena sinergia con i nostri alleati e partner, svolgete un’azione fondamentale nel garantire la sicurezza e l’integrità dello spazio aereo della Romania e della NATO”. Successivamente, ha presenziato al passaggio di testimone alla guida della TFA tra i comandanti cedente e subentrante. A margine della cerimonia, il Comandante del COVI ha assistito a un briefing di aggiornamento informativo sulla situazione in atto nel territorio e nei cieli della vicina Ucraina (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR, THE SHAPIRO FOUNDATION E I SUOI PARTNER CREANO UN NUOVO FONDO PER AIUTARE GLI UCRAINI AD ACCEDERE AL PROGRAMMA “HOMES FOR UKRAINE” NEL REGNO UNITO – Wizz Air ha annunciato oggi che, a sostegno del programma di visti del governo britannico “Homes for Ukraine” e in collaborazione con le organizzazioni no profit “Choose Love”, “The Shapiro Foundation”, “The Steve Morgan Foundation” e “USPUK”, offrirà 10.000 biglietti gratuiti ai rifugiati ucraini per viaggiare dai Paesi confinanti con l’Ucraina (Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) verso il Regno Unito. L’iniziativa congiunta sarà lanciata questo fine settimana con 10.000 biglietti gratuiti disponibili per viaggiare dal 14 maggio al 15 giugno. In occasione del lancio, i rappresentanti di Wizz Air, Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation, USPUK e del Governo britannico questo sabato si riuniranno all’aeroporto di Londra Luton per dare il benvenuto ai rifugiati ucraini – in arrivo sui voli Wizz Air da Cracovia e Varsavia – e metterli in contatto con i loro sponsor britannici. L’obiettivo principale di questa iniziativa è di mettere a disposizione dei rifugiati ucraini viaggi gratuiti durante questo periodo di crisi. Wizz Air vuole anche sostenere il programma di visti del governo britannico “Homes for Ukraine”, consentendo ai rifugiati ucraini di insediarsi nel Regno Unito con l’aiuto dei loro sponsor. I biglietti gratuiti messi a disposizione da Wizz Air sono disponibili su un totale di 61 rotte che la compagnia opera da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia verso il Regno Unito e comprendono un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva (fino a 32 kg) per persona.

RYANAIR: WINTER MAINTENANCE AGREEMENT CON STS AVIATION GROUP – Ryanair ha annunciato un nuovo winter maintenance agreement con l’UK MRO provider STS Aviation Group, che vedrà la compagnia aerea utilizzare due linee per heavy maintenance presso la loro struttura MRO di Birmingham. La flotta di Ryanair crescerà fino a superare i 600 aeromobili nei prossimi anni e questo accordo garantirà alla compagnia aerea flessibilità su dove posizionare i propri aeromobili per le prossime winter maintenance seasons. Ryanair utilizza un mix di strutture interne e fornitori esterni per condurre la sua heavy maintenance. Ryanair continua a investire in internal heavy maintenance facilities e questo accordo integrerà queste strutture, per garantire che i requisiti di manutenzione siano più che soddisfatti nei prossimi anni.

NUOVA NOMINA PER SAAB – Saab ha nominato Viktor Wallström nuovo Senior Vice President and Head of Group Communication. Viktor Wallström inizierà nella posizione entro e non oltre il 1 ottobre 2022 e entrerà a far parte del Group Management di Saab. Viktor Wallström è attualmente Executive Vice President, Communication & Sustainability di Tele2, posizione che ricopre dal 2013. “Con l’assunzione di Viktor Wallström, aggiungiamo un leader solido e strategico con una grande esperienza al nostro già forte communication team. Vediamo un crescente interesse per Saab da parte di molte parti interessate e Viktor continuerà a sviluppare la nostra comunicazione, supportando la nostra crescita svedese e internazionale, le nostre iniziative di sostenibilità e il nostro impegno a supportare i nostri clienti”, afferma Micael Johansson, Saab’s President and CEO.

SWISS NOMINA DUE NUOVI MEDIA SPOKEPERSONS – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Silvia Exer-Kuhn (49) e Mike Pelzer (33) come nuovi media spokespersons. Succedono a Sonja Ptassek, che lascerà la compagnia alla fine di luglio, e a Marco Lipp, che ha lasciato la compagnia a fine aprile, entrambi su loro richiesta per affrontare nuove sfide professionali. Dal 2015 Silvia Exer-Kuhn è responsible for operations communications and PR & events for SWISS’s cabin crew corps. In precedenza ha trascorso più di 20 anni nel giornalismo. Mike Pelzer arriva in SWISS dal Ringier publishing group, dove attualmente funge da media spokesman. Silvia Exer-Kuhn e Mike Pelzer assumeranno le loro nuove funzioni di SWISS media spokesperson nel luglio 2022. “Sono lieto che con Silvia Exer-Kuhn abbiamo nominato una specialista delle comunicazioni, con una vasta esperienza nei media e un’eccellente in-house network e, con Mike Pelzer, ci siamo assicurati i servizi di un affermato media spokesman con competenza nelle comunicazioni”, afferma Karin Montani, SWISS Head of Media Relations. “Ringrazio Sonja Ptassek per i suoi 13 anni di servizio e impegno come SWISS media spokeswoman. Vorrei anche ringraziare Marco Lipp per tutto il suo lavoro con noi durante la pandemia. Auguro a Sonja e Marco tutto il meglio”. Lo SWISS Media Relations team guidato da Karin Montani continua a comprendere Meike Fuhlrott e Michael Stief.

AIR FRANCE PARTNER DEL FESTIVAL TASTE OF PARIS – Dal 12 al 15 maggio 2022, presso il Grand Palais Éphémère di Parigi, Air France è partner del festival Taste of Paris, un evento che riunisce il meglio della scena culinaria francese. La compagnia aerea presenterà uno stand che esporrà i piatti che lo chef francese François Adamski ha creato per i clienti a bordo. François Adamski offre attualmente ai clienti Business dell’Air France medium-haul network piatti gustosi. In qualità di ambasciatore dell’alta cucina francese nel mondo, Air France ha collaborato con i più grandi nomi dell’alta cucina francese per offrire ai propri clienti un’esperienza culinaria eccezionale. Air France mira anche a offrire un’offerta di ristorazione più responsabile e sostenibile utilizzando i prodotti francesi per comporre menu equilibrati.

DELTA PRESENTA UN CONTRIBUTO DI $1,75 MILIONI A BCRF – Quest’anno, il personale Delta ha raccolto 1,75 milioni di dollari per sostenere la Breast Cancer Research Foundation, con gli sforzi di raccolta fondi e i contributi di colleghi, clienti, amici e familiari attraverso Carrying Us Closer to a Cure. Delta ha ora raccolto 21,75 milioni di dollari per BCRF dall’inizio della partnership nel 2005. I contributi collettivi hanno finanziato il lavoro fondamentale di 87 diversi progetti di ricerca nel corso degli anni per l’eradicazione del cancro al seno. I dipendenti che hanno raccolto di più per la causa quest’anno, attraverso donazioni a bordo o online, sono stati onorati martedì all’Hot Pink Party di BCRF a New York City e hanno presentato la donazione a BCRF insieme ai leader Delta. Questo autunno, per il Breast Cancer Awareness Month, Delta riporterà il “Breast Cancer One” employee survivor flight con l’iconico Pink Plane, da Atlanta a Salt Lake City. Lì, passeggeri e membri dell’equipaggio potranno trascorrere una serata al Grand America Hotel. Le donazioni alla causa possono essere effettuate tramite il sito web BCRF di Delta. BCRF è un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella prevenzione e nella cura del cancro al seno. Fornisce finanziamenti fondamentali per la ricerca sul cancro in tutto il mondo, per alimentare i progressi nella biologia, nella genetica, nella prevenzione, nel trattamento. Dalla sua fondazione nel 1993 da parte di Evelyn H. Lauder, BCRF ha raccolto oltre mezzo miliardo di dollari per la ricerca salvavita.

IBERIA SPONSOR DELLA FIERA DEL LIBRO DI MADRID – L’81a edizione della Fiera del Libro di Madrid si svolgerà dal 27 maggio al 12 giugno nel Parco del Retiro. Iberia e l’Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid, organizzatori della Fiera, hanno firmato un accordo in base al quale la compagnia aerea sarà sponsor ufficiale. Durante i 17 giorni di Fiera, la compagnia aerea disporrà di uno stand installato nella zona centrale del Paseo de Coches de El Retiro. Gemma Juncá, Direttore Marketing e Brand di Iberia: “Siamo molto felici di partecipare alla Fiera del Libro di Madrid e di poter sostenere il grande talento degli scrittori spagnoli e iberoamericani. E ancora di più in questa edizione della Fiera del Libro, che ruota attorno al viaggio. Quindi Iberia non poteva mancare”. L’81a Fiera del Libro di Madrid avrà quasi 400 espositori e si terrà con lo slogan “Browse the world”, alludendo all’avventura e al viaggio attraverso la lettura.

IBERIA LANCIA FLASH OFFERS, NUOVO PORTALE CON OFFERTE A TEMPO LIMITATO – Iberia ha lanciato un nuovo portale su iberia.com, Flash Offers, in cui offre posti limitati per biglietti di sola andata o andata e ritorno, per date specifiche e con origine e destinazione già definite. Sono offerte davvero interessanti, attive per un tempo limitato. “Il nostro obiettivo è attirare nuovi clienti e stimolare la vendita dei posti, offrendo loro prezzi che non possono lasciarsi sfuggire. Approfittiamo di momenti specifici per incoraggiare determinate destinazioni, come ora ad esempio la premiere dei voli per Washington”, afferma Miguel Henales, direttore delle vendite online. Ogni giorno ci sono diverse offerte attive per i voli operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum, che includono biglietto aereo, tasse e oneri dell’operatore. Alcuni percorsi prevedono anche sconti per residenti e/o famiglie numerose. Per accedere a queste offerte è sufficiente registrarsi su iberia.com e scegliere l’offerta desiderata.

BOEING E NAMMO CONDUCONO TEST DI SUCCESSO SUL RAMJET 155 – Team di Boeing e della società norvegese Nammo hanno condotto con successo ground-fire tests del Ramjet 155 Extended Range Artillery Projectile, una tecnologia per consentire long-range precision fires. I test, guidati da Nammo e condotti durante i mesi di gennaio e marzo in Norvegia, hanno convalidato le gun-launched survivability and performance predictions e ampliato il Ramjet 155 employment envelope. Dal 2019 Boeing Phantom Works e Nammo lavorano insieme nell’ambito di una partnership strategica. Il Ramjet 155 utilizza un motore in cui l’aria aspirata per la combustione viene compressa esclusivamente dal movimento in avanti del proiettile a velocità supersoniche. Il programma si basa sul successo dei Joint Direct Attack Munition (JDAM) and Small Diameter Bomb (SDB) programs di Boeing. Il team continua a sviluppare e maturare la tecnologia, con ulteriori test e dimostrazioni pianificati nei prossimi mesi.