ALAFCO Aviation Lease and Finance Company ha annunciato la consegna del primo Airbus A350 a ITA Airways, nell’ambito di un precedente accordo tra ALAFCO e ITA Airways per la locazione di quattro nuovi Airbus A350. I quattro aeromobili saranno utilizzati in leasing per un periodo di 12 anni.

Adel A. Albanwan, CEO di ALAFCO, ha commentato: “La consegna del primo A350 a ITA Airways segna un’altra pietra miliare per ALAFCO e rappresenta l’inizio di una nuova partnership, che non vediamo l’ora di sviluppare nei prossimi anni. L’Airbus A350 continua ad essere considerato uno degli aerei più efficienti in termini di consumo di carburante e aggiungerà valore alla flotta di ITA Airways. Vorrei esprimere i miei ringraziamenti per il continuo impegno della squadra e di tutti coloro che sono stati coinvolti nel successo di consegna di questo aeromobile”.

Francesco Presicce, Chief Technology Officer di ITA Airways, ha commentato:”Oggi aggiungiamo l’Airbus A350 alla nostra flotta, un aeromobile che consentirà alla compagnia di sviluppare ulteriormente il proprio network intercontinentale. L’arrivo dell’Airbus A350 rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo di una nuova flotta environment-friendly con tecnologie all’avanguardia che ottimizzeranno l’efficienza, la qualità del servizio e ridurranno significativamente l’impatto ambientale. La collaborazione con ALAFCO ci permette inoltre di ottimizzare l’efficienza dei costi in termini di flotta. Vorrei ringraziare tutta la squadra coinvolta e impegno profuso con cui è stato possibile centrare il prestigioso, ambito e sfidante traguardo dell’Entry Into Service (EIS) in soli 6 mesi”.

ITA Airways diventa il primo operatore italiano dell’A350

Airbus Afferma: “ITA Airways ha preso in consegna il suo primo A350, diventando il 40° operatore di questo tipo. L’aereo, in leasing da ALAFCO, è atterrato per la prima volta in Italia al Roma Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport mercoledì sera.

La cabina dell’A350 di ITA Airways è configurata in un layout a due classi, con 334 posti di cui 33 full lie-flat bed Business e 301 Economy seats.

L’A350 di ITA Airways inizierà le operazioni all’inizio di giugno 2022 per servire le nuove rotte intercontinentali che la compagnia aprirà nella stagione estiva da Roma Fiumicino a Los Angeles, Buenos Aires e San Paolo”.

“A dicembre 2021 il vettore italiano ha confermato un ordine per 28 Airbus, di cui 18 Single Aisle (sette A220, 11 A320neo) e 10 A330neo, l’ultima versione del popolare widebody A330. Al fine di completare la modernizzazione della propria flotta, ITA Airways ha inoltre siglato contratti di leasing per oltre 50 aeromobili Airbus di nuova generazione, di cui sei A350.

Il design innovativo dell’Airbus A350 presenta un’aerodinamica all’avanguardia, fusoliera e ali in materiali avanzati e motori Rolls-Royce Trent XWB, i più efficienti dal punto di vista dei consumi. Insieme, queste ultime tecnologie si traducono per ITA Airways in livelli di efficienza operativa senza pari e sostenibilità, con una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili della generazione precedente”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Airbus – Photo Credits: ITA Airways)