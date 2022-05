KLM amplia il suo network attraverso il codeshare con IndiGo

KLM e IndiGo hanno firmato un accordo di codeshare che consente ai clienti di prenotare biglietti KLM per 16 nuove destinazioni in India. L’accordo consente ai clienti IndiGo di prenotare biglietti per destinazioni europee e statunitensi all’interno del network KLM (leggi anche qui).

“Il nuovo accordo tra KLM e IndiGo offre ai clienti l’accesso immediato alle rispettive reti delle compagnie aeree. Ciò costituisce un’importante espansione per KLM in India. KLM attualmente opera un servizio giornaliero per Delhi e cinque voli settimanali per Mumbai. Dal 23 maggio opererà tre voli settimanali per Bangalore. Il nuovo accordo di codeshare assicura che questi voli si colleghino perfettamente con l’ampio network di IndiGo in India, comprese città come Hyderabad, Jaipur, Goa e Chennai, garantendo ai passeggeri l’accesso ai principali centri commerciali e a famose destinazioni turistiche”, afferma KLM.

Pieter Elbers, presidente e CEO di KLM: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo con IndiGo. Ora che il mondo sta riaprendo, la nostra partnership con IndiGo ci consentirà di offrire ai clienti più destinazioni d’affari e di piacere nel fiorente mercato indiano. Grazie a queste reti di partner, offriamo una gamma sempre più ampia di connessioni con il mondo. Questo accordo è un importante passo avanti per entrambe le compagnie aeree sulla via di un’ulteriore ripresa. IndiGo è una compagnia aerea di successo con una flotta moderna e, proprio come KLM, ha vinto numerosi premi per la soddisfazione dei clienti”.

“I buoni collegamenti con l’India sono di grande importanza per KLM. L’India ha una delle economie in più rapida crescita al mondo. È anche uno dei principali partner commerciali dell’UE ed è stato a lungo un importante partner commerciale per i Paesi Bassi. L’espansione del numero di destinazioni KLM in India offre molte nuove opportunità e collegamenti per i clienti che fanno affari con l’India o che hanno stabilito attività lì. Inoltre, l’allentamento delle restrizioni di viaggio presenta una gamma crescente di destinazioni per le vacanze al di fuori dell’Europa. Con la sua vasta rete negli Stati Uniti, KLM offre una gamma più ampia di opzioni di volo a molte persone in India che desiderano recarsi negli Stati Uniti e viceversa.

IndiGo è tra i vettori low cost in più rapida crescita al mondo. Con la sua flotta di oltre 275 aeromobili, la compagnia aerea opera oltre 1.000 voli giornalieri e collega 70 destinazioni nazionali e 24 destinazioni internazionali”, prosegue KLM.

KLM opererà voli diretti verso le seguenti destinazioni indiane nella prossima stagione:

Delhi: tutti i giorni.

Mumbai: tutti i giorni (dal 23 maggio).

Bangalore: tre volte a settimana (dal 23 maggio), quattro volte a settimana (dal 21 giugno).

“Con l’interattivo “Where can I fly to?”, KLM elenca gli attuali requisiti di viaggio per tutte le destinazioni che serve, offrendo ai clienti un mezzo conveniente per scegliere la prossima destinazione.

Con il servizio Ready to Fly, i passeggeri possono risparmiare tempo facendo controllare la propria documentazione relativa al Covid-19 da casa o ovunque si trovino. Ciò consente ai passeggeri di ottenere la convalida di test PCR negativi, moduli di screening sanitario, prove di vaccinazione e così via, rapidamente e facilmente prima del viaggio. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche la massima tranquillità quando iniziano il loro viaggio, perché possono essere certi di avere tutta la documentazione Covid-19 richiesta. Il servizio Ready to Fly è disponibile anche per i viaggi in India”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)