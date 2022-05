News Brevi – 14.05.2022

AIR FRANCE ANNUNCIA UNA PROMOZIONE – Air France informa: “Fino al 24 maggio è possibile approfittare delle speciali promozioni di Air France per volare dal 17 maggio al 30 novembre 2022 verso decine di destinazioni in tutto il mondo. Qualche esempio di tariffe in classe Economy: L’Avana a partire da 349€; New York a partire da 367€; Boston a partire da 420€. Qualche esempio di tariffe in Premium Economy: L’Avana a partire da 669€; Santo Domingo a partire da 789€; Cancún a partire da 1459€. Tutte le promo al seguente link: https://wwws.airfrance.it/information/meilleures-offres/Economy-PremiumEco-class. È possibile cambiare la data e/o la destinazione del biglietto, indipendentemente dalle condizioni tariffarie, fino alla partenza del primo volo. Se il prezzo del nuovo biglietto è superiore a quello del biglietto originale, dovrà essere pagata la differenza. Se non è possibile riprogrammare il viaggio, si può richiedere un buono di viaggio non rimborsabile valido per un anno dalla data di emissione. Vendite dal 10 al 24 maggio 2022, per viaggi dal 17 maggio al 30 novembre 2022. Classe Economy: acquisto anticipato 7 giorni; soggiorno min/max 6 giorni o sabato notte/3 mesi. Classe Premium Economy: acquisto anticipato 7 giorni, eccetto Nord America 14 giorni; soggiorno min/max 10 giorni/3 mesi, eccetto Nord America 7 giorni/3 mesi”.

AERONAUTICA MILITARE: ROMANIA, LA TRASK FORCE AIR SUPERA LE 1.000 ORE DI VOLO – Gli Eurofighter della Task Force Air “Black Storm”, dislocati sull’aeroporto Mihail Kogalniceanu di Costanza – Romania, in meno di sei mesi di operatività hanno raggiunto il simbolico, ma non per questo meno importante, traguardo delle 1.000 ore di volo. Attraverso questo risultato si conferma l’efficienza del velivolo F-2000A nell’assolvimento della missione di vigilanza e sorveglianza dello spazio aereo della NATO, conseguendo allo stesso tempo un elevato grado di interoperabilità con gli assetti aerei dell’Alleanza che in questi mesi sono stati impiegati parallelamente ai velivoli dell’Aeronautica Militare. Gli Eurofighter, infatti, sono stati rischierati in Romania a novembre scorso per supportare le operazioni di enhanced Air Policing (eAP), svolte anche in coppia con velivoli tedeschi, mentre da aprile, hanno iniziato a svolgere missioni di enhanced Vigilance Activity (eVA) con l’obiettivo di rinforzare il dispositivo di Difesa Aerea della NATO nel fianco orientale, sotto il comando e controllo dell’Air Command di Ramstein (Germania), nel più ampio contesto delle attività di potenziamento della postura di deterrenza della NATO, aumentando la coesione e garantendo la difesa dell’integrità territoriale dei Paesi dell’Alleanza Atlantica. In questi due periodi, caratterizzati da diversi profili operativi, gli equipaggi dell’Aeronautica Militare hanno principalmente partecipato a missioni di Quick Reaction Alert – Interceptor (QRA-I), cioè tese a garantire un rapido intervento a protezione dello spazio aereo in caso di penetrazione di velivoli non identificati e, successivamente, a operazioni di Combat Air Patrol (CAP), ovvero di pattugliamento aereo in specifiche aree assegnate dalla NATO. Contestualmente all’attività operativa reale sono state condotte missioni addestrative con le componenti aeronautiche e terrestri presenti nel teatro operativo, con le quali, lavorando in maniera sinergica, si è contribuito all’elevazione sia della standardizzazione in termini di procedure adottate sia dell’integrazione degli assetti coinvolti permettendo la gestione di missioni complesse. La Task Force Air “Black Storm” è una unità interforze a disposizione del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), composta prevalentemente da personale dell’Aeronautica Militare, che supporta a 360 gradi l’attività dei velivoli impiegati nelle operazioni di Air Policing sul territorio rumeno. I velivoli F-2000A da essa impiegati, unitamente agli equipaggi, gli specialisti e i manutentori, provengono dal 4°, 36°, 37° e 51° Stormo dell’Aeronautica Militare. La TFA, inoltre, si avvale di ulteriori uomini e donne provenienti da diversi reparti dell’Aeronautica che costituiscono l’articolato insieme di professionalità necessarie per garantire il supporto logistico-operativo all’intera unità senza soluzione di continuità, 24 ore su 24, tutti i giorni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMBRAER PRESENTE A BSDA INTERNATIONAL EXHIBITION, ROMANIA – Embraer sarà presente alla Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA) International Exhibition, Bucarest, Romania, che si terrà dal 18 al 20 maggio. I prodotti e le soluzioni Embraer per la difesa e la sicurezza, presenti in più di 60 paesi, includono il multi-mission transport aircraft C-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft, oltre a soluzioni più ampie per air, land, sea, space and cyber domains. Il C-390 Millennium e la sua air-to-air refueling configuration, KC-390, sono la nuova generazione di multi-role military transport aircraft. Dalla sua prima consegna all’aeronautica militare brasiliana (FAB) nel 2019, il KC-390 Millennium ha dimostrato capacità, affidabilità e performance. La Hungarian Defense Force e la Portuguese Armed Forces hanno firmato ordini per l’aereo. Sia la flotta portoghese che quella ungherese saranno configurate per eseguire air-to-air refueling ed essere pienamente compatibili con la NATO, non solo in termini di hardware, ma anche in termini di avionica e comunicazioni. La Hungarian Defense Force fleet sarà la prima al mondo a disporre di una Intensive Care Unit configuration, caratteristica essenziale per lo svolgimento di missioni umanitarie. All’inizio di quest’anno, la flotta mondiale dell’A-29 Super Tucano ha raggiunto le 500.000 ore di volo. Con oltre 260 unità consegnate, l’aereo è già stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo, con le consegne più recenti alle Filippine e alle forze aeree nigeriane.

AERONAUTICA ED ESERCITO INSIEME PER L’ADDESTRAMENTO DEI PILOTI DI ELICOTTERO – Nei giorni scorsi il Comandante dell’Aviazione dell’Esercito (AVES) Generale di Divisione Andrea Di Stasio e il Capo di Stato Maggiore del Comando delle Scuole A.M./3^ R.A., Generale di Brigata Aerea, Luigi Casali, delegati dalle rispettive Forze Armate, hanno firmato un Accordo Tecnico tra Esercito Italiano ed Aeronautica Militare per l’anno 2022. L’Accordo garantirà l’avvio di un iter formativo congiunto attraverso il quale gli istruttori di volo dell’Aeronautica Militare – appartenenti al 72° Stormo di Frosinone – qualificheranno gli Istruttori di Specialità dell’Esercito Italiano (“Qualified Instructor Course”), consentendone il loro futuro impiego nell’ambito della formazione iniziale del personale E.I. L’accordo prevede inoltre che un’aliquota di elicotteri RH206C dell’E.I., non appena disponibili, sarà dislocata presso il 72° Stormo di Frosinone, per essere impiegata nella formazione di Istruttori di Specialità e aspiranti Piloti dell’EI. Eccezionalmente solo i primi due Istruttori di Specialità dell’Esercito saranno formati su elicotteri TH-500 dell’Aeronautica Militare. Nello specifico, l’impiego degli assetti RH-206C EI da parte dell’A.M. e la collaborazione tra i piloti Istruttori dell’Aeronautica Militare, autorità responsabile del rilascio del Brevetto Militare di Pilota di Elicottero, e gli Istruttori di Specialità dell’AVES sarà garantita e strutturata con modalità addestrative standardizzate e coordinate tra le parti. In tale ambiti prosegue la sinergia AM ed EI nelle attività addestrative e formative su aeromobili ad ala rotante per il conseguimento del Brevetto Militare di Pilota di Elicottero (BMPE). Il 72° Stormo di Frosinone, unica scuola di formazione basica nel settore dell’ala rotante in Italia, è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed inter-agenzia, sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola Elicotteri di Frosinone, si inserisce nell’ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ICAO: DRONE AIRSPACE MANAGEMENT INNOVATION – L’ICAO ha emesso nuove requests for information (RFIs) da public and private innovators per il suo prossimo evento DRONE ENABLE, progettato per far avanzare gli standard e le soluzioni globali di prossima generazione per unmanned aircraft systems (UAS), UAS traffic management (UTM), advanced air mobility (AAM). La scadenza per l’ultimo round di invii RFI è il 15 luglio, con i 2022 submitters invitati a contribuire con le loro ultime esperienze e migliori pratiche basate su recenti implementazioni UTM, o nuove intuizioni e proposte relative a UTM data requirements. “Governi e innovatori si aspettano che DRONE ENABLE fornisca loro soluzioni globali e ora l’attenzione è concentrata su come la prossima evoluzione degli aeromobili, sia con equipaggio che senza pilota, possa integrarsi in sicurezza nello spazio aereo limitato”, ha commentato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “Tutte le risposte di DRONE ENABLE RFI saranno valutate da un gruppo di esperti internazionali. Relatori selezionati guadagneranno l’opportunità di contribuire a plasmare il futuro, con droni altamente automatizzati, ‘air taxis’ e altri velivoli nuovi ed emergenti che serviranno società e imprese per gli anni a venire”. L’ICAO DRONE ENABLE 2022 si svolgerà dal 14 al 16 novembre 2022 presso la sede dell’ICAO, nell’ambito di una serie di ICAO Unmanned Aviation activities. Le DRONE ENABLE RFI submissions aiutano notevolmente gli Stati mentre continuano a lavorare attraverso l’ICAO per armonizzare quadri normativi e material guidance relativi a UAS e UTM, con l’obiettivo finale di implementare sistemi UTM sicuri ed efficaci, che siano interoperabili e accessibili a livello globale.

AMERICAN AIRLINES: PIU’ VOLI PER IL COLLEGE FOOTBALL – “American Airlines sta aggiungendo quasi 70 voli diretti per alcune delle più famose partite di college football. La compagnia aggiungerà più posti verso le destinazioni durante la stagione. American attualmente serve più città universitarie di qualsiasi altro vettore statunitense. Inoltre, il programma fedeltà AAdvantage reinventato offre ai membri più modi per guadagnare status, in volo e a terra”, afferma American Airlines.

LOCKHEED MARTIN: SPIKE NLOS SU JLTV – Lockheed Martin ha consegnato con successo lo Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) missile system sul Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) di Oshkosh all’US Special Operations Command (USSOCOM). Questa integrazione dimostra la versatilità dello Spike NLOS weapon system. Spike NLOS è un multi-purpose, electro-optical/infrared missile system. Il suo advanced rocket motor offre la capacità di raggiungere distanze fino a 32 chilometri. Gli utenti possono integrare Spike NLOS con piattaforme terrestri, aeree o marittime. Oggi questo sistema è in servizio con le forze statunitensi e di sei paesi internazionali.