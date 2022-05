Emirates conclude un’ATM 2022 di successo, con focus sulla Premium Economy e riconoscimenti ai Business Traveller Middle East awards

Emirates ha concluso con successo l’edizione 2022 dell’Arabian Travel Market (ATM), accogliendo oltre 15.000 visitatori nel suo stand per provare i prodotti e i servizi della compagnia aerea. Con un’aria di ottimismo, la compagnia aerea ha anche concluso un fitto programma di quasi 200 incontri con partner industriali e commerciali, networking, briefing con la stampa, oltre a numerosi nuovi legami con compagnie aeree, enti del turismo e partner tecnologici.

“Il fulcro della vetrina dei prodotti di quest’anno è stata la full Emirates Premium Economy Class experience (leggi anche qui), che inizierà le vendite dal 1° giugno 2022 per viaggiare dal 1° agosto alle rotte A380 verso Londra, Parigi, Sydney e Christchurch da dicembre. I visitatori hanno potuto provare la Premium Economy di Emirates e intravedere cosa aspettarsi viaggiando in questa classe di cabina molto ricercata.

Inoltre, lo stand di Emirates ha mostrato la sua prima Boeing 777-300ER game-changer First Class fully enclosed private suite, il Boeing 777 Business Class seat, la newest generation A380 OnBoard lounge, insieme ad altri prodotti iconici come la First Class Shower Spa e l’ultima versione dei game-changer Economy Class seats.

Come parte degli sforzi della compagnia aerea per offrire un’esperienza cliente migliorata, Emirates ha annunciato il lancio di una delle sue più grandi service and hospitality initiatives per i suoi team in prima linea sia a bordo che a terra. Creato in collaborazione con l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), il programma mira a promuovere la coerenza in tutti i punti di contatto e fornire un framework per i team, per offrire esperienze memorabili ai clienti Emirates”, afferma Emirates.

“Con una forte attenzione ad aiutare il settore a riprendersi attraverso una stretta collaborazione e partnership significative, la compagnia aerea ha anche siglato accordi con enti turistici e altri partner:

– Emirates e Royal Air Maroc hanno lanciato la loro partnership in codeshare presso ATM, destinata a fornire più opzioni di viaggio e valore per i clienti di entrambe le compagnie aeree in 209 destinazioni combinate (leggi anche qui).

– Riconoscendo il potenziale di crescita del turismo in entrata e sostenendo il recupero di destinazioni chiave attraverso la sua rete, Emirates ha firmato memorandum turistici con le Malaysian, South African, Mauritius Tourism Promotion Authority e il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi. La compagnia aerea sfrutterà le opportunità e collaborerà ad attività congiunte con tutti gli enti del turismo per sviluppare il traffico e incoraggiare i visitatori a vivere queste destinazioni attraverso la sua rete di quasi 130 destinazioni.

– Emirates ha anche esteso la sua partnership con Huawei, uno dei marchi tecnologici più importanti del mondo, per fornire ulteriore visibilità e rafforzare la presenza dei brand di ciascun marchio in più mercati, attraverso attività congiunte e collaborazioni future.

– Per attirare più investimenti e affari a Dubai, Emirates e Jebel Ali Free Zone (Jafza), hanno firmato un Memorandum d’intesa per esplorare le opportunità per una serie di incentivi relativi ai viaggi per le imprese registrate a Jafza”, prosegue la compagnia.

“Emirates è stata onorata di accogliere i dignitari reali degli Emirati Arabi Uniti e gli ospiti VIP nel suo stand presso ATM, tra cui His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha ricevuto anche una delegazione turistica giamaicana guidata dall’onorevole Edmund Bartlett, Minister of Tourism.

Durante ATM, la compagnia aerea è stata nuovamente incoronata come ‘Best Airline Worldwide’ per il nono anno consecutivo ai Business Traveller Middle East awards, oltre ai riconoscimenti ‘Best Premium Economy Class’, ‘Best Economy Class’ e ‘Best Frequent Flyer Programme’.

L’Arabian Travel Market 2022 è la più grande fiera di viaggi e commercio della regione, che accoglie oltre 30.000 partecipanti provenienti da oltre 120 destinazioni”, conclude Emirates.

