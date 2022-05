AnadoluJet ha inaugurato il collegamento tra Milano Bergamo e Istanbul Sabiha Gokcen

AnadoluJet, compagnia aerea sussidiaria di Turkish Airlines, ha inaugurato oggi 16 maggio 2022 il collegamento tra gli aeroporti di Milano Bergamo e Istanbul Sabiha Gokcen.

L’arrivo del primo volo, operato con un aeromobile Boeing 737-800 configurato in classe unica da 189 posti e atterrato alle 11:45, è stato salutato dal tradizionale arco d’acqua dei Vigili del Fuoco di Orio al Serio.

Programmata con frequenza giornaliera, la nuova rotta permette sia l’accesso diretto alla città di Istanbul che l’opportunità di proseguire verso destinazioni domestiche in Turchia e internazionali, tra cui Baku, Tbilisi, Teheran, Bagdad, Dubai, Bahrain, Damman, Gedda, Kuwait, Tel Aviv, servite dal network AnadoluJet/Turkish Airlines.

“L’apertura da parte di AnadoluJet della rotta con l’aeroporto di Sabiha Gokcen rappresenta un ulteriore ampliamento del network delle destinazioni raggiungibili attraverso questo scalo per chi parte da Milano Bergamo”, dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO. “Oltre che garantire un ulteriore opportunità di approdare con volo diretto a Istanbul, questo collegamento si inserisce di fatto nell’ampia rete di connessioni offerte dalla compagnia aerea, sia domestiche turche che nei Paesi di Medio Oriente e Golfo Persico, e da Turkish Airlines, che vola verso 128 Paesi nel mondo. Siamo felici di iniziare questa collaborazione, perchè si creano le condizioni per offrire nuove possibilità di viaggiare sulle direttrici alimentate dai voli in prosecuzione, sia in partenza che in arrivo a Milano Bergamo”.

I voli sono prenotabili sia sul sito di AnadoluJet (anadolujet.com) che su quello di Turkish Airlines (turkishairlines.com).

Tutti i voli Anadolujet consentono di accumulare miglia sul programma fedeltà di Turkish Airlines ( Miles&Smiles ). I titolari Miles&Smiles possono accumulare miglia anche con le compagnie aeree partner di Star Alliance, di cui fa parte Turkish Airlines.

