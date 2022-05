Lufthansa Technik: prosegue la domanda elevata per Special Aircraft Services

La Lufthansa Technik Special Aircraft Services unit sta registrando una continuazione dell’elevata domanda di technical services for VIP, government and business aircraft, anche se il traffico aereo commerciale internazionale si riprende. L’azienda ha un eccellente carico di lavoro per i prossimi anni, con solo pochi slot ancora disponibili.

Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services, Lufthansa Technik, ha commentato: “Il nostro Special Aircraft Services business è stata una delle poche aree di Lufthansa Technik a non essere stata colpita dal massiccio impatto della pandemia sull’aviazione internazionale negli ultimi anni. Il supporto tecnico fornito a VIP, government and business aircraft durante il periodo di crisi è stato un pilastro centrale della ripresa economica dell’azienda negli ultimi dodici mesi ed è tanto più importante che l’elevato livello della domanda continui nei prossimi anni. La situazione è una delle migliori nella storia dell’azienda, quindi abbiamo già adottato diverse misure negli ultimi mesi, come l’aggiunta di più personale, per adeguare le nostre strutture e i processi, in modo da poter gestire tutti i progetti con assoluta soddisfazione per i nostri clienti, nonostante l’elevata utilizzo della capacità”.

L’eccellente situazione degli ordini riguarda non solo i completamenti con high-quality new cabin installations per aeromobili di government and private VIP customers, ma anche i corrispondenti modification and maintenance services. Oltre al core business con questa clientela, Lufthansa Technik fornisce da tempo technical services for military customers, come la German Air Force, ma anche per le forze aeree di altre nazioni occidentali. In entrambe le aree l’azienda vede ottime opportunità di crescita per i prossimi anni, ad esempio nel campo dei security products, che attualmente stanno registrando un aumento della domanda, soprattutto da parte dei clienti governativi. Lufthansa Technik ha inoltre istituito una nuova business unit, Defence Programs, per rafforzare ulteriormente le proprie attività con i clienti militari.

Wieland Timm, Head of Sales VIP & Special Mission Aircraft Services, Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Oltre ai nostri decenni di esperienza e ai nostri noti standard di alta qualità, il nostro portafoglio prodotti estremamente ampio è un altro motivo per cui i nostri clienti si affidano noi. Nessun altro fornitore in questo particolare segmento di attività può offrire una tale gamma di servizi da un unico fornitore sia per l’intera famiglia Boeing che per l’intera famiglia Airbus nelle aree riguardanti cabin, airframe and engines. Questo perché non offriamo solo servizi tecnici ma anche capacità ingegneristiche e di progettazione complete, come dimostra chiaramente il nostro ultimo VIP cabin concept “EXPLORER”. Il nostro international network e i mobile maintenance services ci aiutano anche ad essere il più vicino possibile al cliente”.

Lufthansa Technik fornisce technical services a VIP and government customers da oltre 60 anni. Tra le altre cose, l’azienda ha già implementato più di 150 completamenti e major modifications. L’anno scorso, nell’ambito di una ristrutturazione, la società ha riorganizzato l'”Original Equipment and Special Aircraft Services (OES)” segment come uno dei cinque major business segments. Questo segmento combina tutte le competenze nelle aree cabin completions and conversions, cabin products and maintenance services. Di conseguenza, l’ampio customer group di VIP and special mission customers, con le loro esigenze individuali, può essere servito in modo ottimale da un’unica fonte, dalla produzione individuale alla produzione in serie di cabin products designed by Lufthansa Technik, come in-flight entertainment and cabin management systems, nonché special engineering services.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)