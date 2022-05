News Brevi – 17.05.2022

AIR FRANCE RIAFFERMA IL SUO IMPEGNO PER L’INCLUSIONE – Air France riafferma il suo impegno per l’inclusione e il rispetto della diversità, nell’ambito del 6° accordo triennale sulla parità di genere sul lavoro, rinnovato per tre anni nel 2022. Air France si impegna da molti anni a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutti i dipendenti possano essere se stessi. Air France celebra la giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia con vari eventi e azioni organizzate per il proprio personale e clienti. Il 16 maggio sono stati organizzati i seguenti eventi: un evento live su Instagram, accessibile a tutti, è stato organizzato da Personn’ailes, con la partecipazione di ospiti del gruppo Air France e rappresentanti di spicco delle associazioni e della società civile; una conferenza per il personale dell’azienda, organizzata insieme ai team per la diversità e all’associazione Personn’ailes. Il 17 maggio 2022 è segnato da una serie di eventi speciali all’interno di Air France-KLM Group: Special “Rainbow” LGBT friendly flights operati per la prima volta e contemporaneamente da Air France, KLM e Transavia, voleranno da Parigi-Charles de Gaulle per New York e Billund, Porto e Lanzarote in partenza da Parigi Orly, alla presenza di Ben Smith, Anne Rigail e Nathalie Stubler; un appello di raccolta fondi lanciato dall’associazione Personn’Ailes per sostenere SOS-Homophobie; l’adattamento del logo Air France ai colori della bandiera arcobaleno sui social network della compagnia, a supporto delle diverse azioni organizzate per combattere ogni forma di discriminazione.

NUOVI VANTAGGI PER I LOYALTY MEMBERS DI AMERICAN AIRLINES E GOL – American Airlines e GOL hanno compiuto il passo successivo nella loro partnership, per garantire ai loro membri più fedeli un’esperienza senza interruzioni con maggiori vantaggi reciproci. Gli AAdvantage® status members e i loro accompagnatori che volano su voli operati da GOL ora ricevono complimentary GOL+ Conforto seats, in base alla disponibilità, nonché priority check-in, priority boarding and complimentary seat selection. Gli SMILES Diamond members ora hanno accesso a complimentary Main Cabin Extra and Preferred seats, nonché priority check-in, priority security, priority boarding and priority baggage, quando volano su voli operati da American. “La partnership con GOL è vantaggiosa per i clienti di entrambe le compagnie aeree poiché la domanda di viaggi da e verso il Sud America continua ad aumentare”, ha affermato Julie Rath, Vice President of Customer Experience, Loyalty and Marketing, American. “L’aggiunta di vantaggi reciproci rafforza il nostro impegno a creare valore per i clienti e ad espandere il nostro programma AAdvantage”. American e GOL offrono ai clienti l’accesso a più di 30 destinazioni negli Stati Uniti servite da American e più di 30 destinazioni in Sud America servite da GOL. Entro la fine dell’anno, gli status members avranno accesso a vantaggi aggiuntivi che includono la franchigia bagaglio gratuita e più modi per riscattare miglia su entrambe le compagnie aeree. “Questo è un passo che rafforza la nostra partnership con American Airlines”, ha affermato Randall Saenz Aguero, Director of Alliances and Distribution at GOL. “Abbiamo già la connettività reciproca negli hub gestiti dalle due compagnie, garantendo la migliore combinazione di frequenze e prodotti tra Brasile e Stati Uniti. Ora, la partnership tra American e GOL offre un’ampia gamma di vantaggi ai clienti di entrambe le compagnie aeree”. L’introduzione dei vantaggi reciproci per i clienti arriva un mese dopo che le compagnie aeree hanno firmato un definitive investment agreement, con American che investe 200 milioni di dollari in 22,2 milioni di azioni privilegiate di GOL di nuova emissione.

IBERIA APRE “ESPACIO IBERIA” NEL CUORE DI MADRID – Iberia apre l’Espacio Iberia nel cuore di Madrid. Una location di 350 mq dove i clienti della compagnia aerea e il pubblico in generale possono godere delle ultime novità: la nuova esperienza a bordo e le nuove divise che la compagnia farà debuttare tra poco meno di quindici giorni, oltre a un VR flight su New York, un evento di showcooking e degustazioni di vino e birra. I visitatori dell’Espacio Iberia potranno anche acquistare merchandising Iberia, come i modelli dei suoi aerei, la borsa disegnata da Teresa Helbig che i dipendenti utilizzeranno dal 1 giugno, nonché repliche di manifesti storici e pubblicità. Espacio Iberia si trova in via Velázquez 37, ed è aperto tutti i giorni, dalle 12:00 alle 21:00, dal lunedì alla domenica, festivi compresi, da oggi fino al 30 giugno. Per Espacio Iberia è stata ricreata la cabina di un aereo, con due posti Business, quattro posti Premium Economy e quattro posti Economy, dove i clienti e il pubblico in generale possono vivere l’esperienza offerta dalla compagnia aerea quando volano a 30.000 piedi, ma senza dover decollare. All’Espacio Iberia i visitatori avranno la possibilità di gustare i nuovi pasti a bordo offerti a bordo godendo del comfort dei posti in Business e Premium Economy. Un’altra delle attrazioni dell’Espacio Iberia sono le divise. L’evento prevede l’esposizione di tutti gli abiti indossati dai dipendenti Iberia nel corso della storia, fino a quelle nuove, di Teresa Helbig, che debutteranno il 1 giugno. Dal 1 giugno la compagnia aerea debutterà con un nuovo menu digitale, disponibile su Iberia.com, dove i clienti potranno controllare il loro menu di bordo prima di salire sul volo. Un’altra delle grandi innovazioni di giugno sarà il prodotto di messaggistica gratuito per tutto il volo per i clienti Iberia Plus e per coloro che viaggiano in cabina Business. Questo nuovo servizio consentirà di inviare e ricevere messaggi tramite WhatsApp, Telegram, Messenger e Facebook Messenger e di inviare e-mail senza allegati. Anche l’intrattenimento di bordo avrà anche un layout più moderno e intuitivo e molti più contenuti.

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule per il servizio dal 1 luglio al 29 ottobre 2022 per selezionate città, in risposta al cambiamento delle normative di viaggio e delle misure di salute pubblica di vari paesi. Inoltre, il 18 giugno 2022 sarà aggiunto un interim flight da Chicago a Osaka (Kansai). ANA continua a monitorare le restrizioni locali e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la fattibilità dei viaggi, mentre decide sulla frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Informazioni su: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

NUOVA CAMPAGNA PER KLM – KLM Royal Dutch Airlines ha lanciato una nuova campagna: Real Deal Days. Con questa campagna, KLM vuole ispirare le persone a viaggiare per i momenti che contano davvero. Dal 17 al 30 maggio, i clienti possono prenotare più di 50 destinazioni in tutto il mondo con uno sconto. Se i clienti scelgono di acquistare una quantità extra di carburante sostenibile durante la campagna, KLM raddoppierà tale importo con un bonus carburante sostenibile. La campagna è stata sviluppata insieme a dentsuACHTUNG! e viene portata all’attenzione tramite radio, video online, social media, annunci ed e-mail. Il contenuto è in linea con l’iniziativa Fly Responsible, con la quale KLM vuole realizzare un futuro più sostenibile per l’aviazione.

LOCKHEED MARTIN E U.S. AIR FORCE COMPLETANO UN ARRW HYPERSONIC BOOSTED TEST FLIGHT – La U.S. Air Force e Lockheed Martin hanno condotto con successo un hypersonic-boosted flight test dell’AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), da un B-52H Stratofortress. Il successo del volo dimostra la capacità di raggiungere e mantenere velocità ipersoniche operative, raccogliendo dati cruciali da utilizzare in ulteriori test, convalidando la separazione sicura dall’aereo. “La necessità di hypersonic strike capabilities è fondamentale per la nostra nazione e questo test di successo ci aiuterà a mantenere una sequenza temporale accelerata e rigorosa”, ha affermato Dave Berganini, vice president of Hypersonic and Strike Systems at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Ulteriori booster and all-up-round test flights continueranno per tutto il 2022, prima di raggiungere la Early Operational Capability (EOC) nel 2023. Inoltre, l’esercito degli Stati Uniti ha recentemente assegnato alla Javelin Joint Venture due contratti di produzione per Javelin missiles, equipaggiamenti e servizi associati, per un valore totale di 309 milioni di dollari. Il Javelin è sviluppato e prodotto dalla Javelin Joint Venture, una partnership tra Raytheon Missiles & Defense e Lockheed Martin.

NUOVA CAMPAGNA PER UNITED AIRLINES – United Airlines ha lanciato oggi una nuova campagna nazionale – “Good Leads The Way” – che racconta la storia della leadership di United in aree come il servizio clienti, la diversità e la sostenibilità. “Negli ultimi anni, United è emersa come una forza positiva e un leader del settore”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “Stiamo intraprendendo azioni che ispirano orgoglio tra i nostri dipendenti e clienti. Questa campagna serve non solo come punto esclamativo sulle nostre recenti azioni, ma anche come impegno per come United Airlines intende presentarsi in futuro”. La campagna nazionale è la prima fully integrated, national brand advertising campaign di United in quasi un decennio. Include più di 150 diversi contenuti video, digitali, social e presenta più di 60 dipendenti nella vita reale, il numero più alto mai presentato in una singola serie di contenuti United.

ROLLS-ROYCE EFFETTUA CON SUCCESSO POWER DIRECTED ENERGY FIELD TESTS IN U.S. – Rolls-Royce ha dimostrato con successo la ‘deep magazine’ power capability per directed energy applications, alimentando multiple, extended laser field tests in collaborazione con Lockheed Martin, come parte del Layered Laser Defense (LLD) project. Alimentato dal sistema Rolls-Royce, il Lockheed Martin laser weapon system ha abbattuto con successo bersagli volanti durante i recenti test sul campo condotti in collaborazione con l’Office of Naval Research presso l’U.S. Army’s High Energy Laser Systems Test Facility nel White Sands Missile Range in New Mexico. Rolls-Royce ha sviluppato e testato il sistema ColdFireTM per oltre 10 anni, con un investimento aziendale di 50 milioni di dollari. Oltre a fornire directed energy system, ColdFireTM offre una tecnologia di raffreddamento unica e altamente efficace per dissipare la grande quantità di calore generata dal sistema laser. Il sistema Rolls-Royce ColdFireTM include battery-powered and near-continuous firing modes, attraverso un compact and fuel-efficient Rolls-Royce M250 gas turbine engine che fornisce potenza costante ed estesa per azionare la laser application.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato la nomina di Ellen Ham come nuovo vice president, labor relations, con effetto immediato. In questo ruolo, Ham supervisionerà la company labor relations strategy e riferirà a Laurie Villa, chief people officer di JetBlue.