ATR apre la strada alla prossima generazione del suo best-selling aircraft

ATR ha annunciato oggi i suoi piani per la prossima generazione della sua best-selling family of regional aircraft entro il 2030, l’ATR “EVO”.

“Il piano prevede caratteristiche di progettazione avanzate e un nuovo propulsore con hybrid capability, per offrire ai clienti la prossima generazione di velivoli ATR. Comprenderà tecnologie innovative per consentire miglioramenti significativi in termini di performance, economia e sostenibilità. Incorporando un nuovo eco-design che include nuove eliche e cabina e sistemi migliorati, rimarrà un two-engine turboprop che può essere alimentato con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF)”, afferma ATR.

Stefano Bortoli, CEO di ATR, ha dichiarato: “La nostra prossima generazione di aeromobili sarà un passo avanti nel volo responsabile attraverso un’ulteriore innovazione incrementale. Quando entrerà nel mercato, il nuovo ATR ‘EVO’ aprirà la strada a un futuro decarbonizzato per l’aviazione. I vantaggi principali includono un miglioramento complessivo dei consumi di carburante del 20% e una compatibilità SAF 100%. Ciò significa che l’aereo emetterà oltre il 50% in meno di CO2 rispetto a un regional jet alimentato a cherosene. Quando si utilizza 100% SAF, le sue emissioni saranno vicine allo zero”.

Fabrice Vautier, ATR SVP Commercial, ha dichiarato: “L’ATR ‘EVO’ sarà ancora più economico, con risparmi sui costi operativi a doppia cifra ottenuti in particolare attraverso il 20% in meno di consumo di carburante e il 20% in meno di costi di manutenzione complessivi. Ciò significa che le compagnie aeree possono servire thin routes in modo più redditizio e le comunità possono beneficiare di maggiore connettività, servizi essenziali e maggiore sviluppo economico. Il nostro obiettivo è continuare a offrire ai clienti e alla società un trasporto aereo sempre più inclusivo e responsabile”.

Stéphane Viala, ATR SVP Engineering, ha aggiunto: “Abbiamo inviato una richiesta di informazioni ai principali produttori di motori per lo sviluppo del nuovo powerplant, che unirà la tecnologia dei motori di generazione esistente e futura. L’ATR “EVO” sarà caratterizzato da performance migliorate in termini di time to climb e una cabina migliorata, con un maggiore utilizzo di bio-sourced materials più leggeri. La riciclabilità sarà anche al centro del nostro nuovo design”.

Nei prossimi mesi ATR lavorerà con compagnie aeree, produttori di motori e fornitori di sistemi, con l’obiettivo di lanciare il programma entro il 2023.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)