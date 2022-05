United chiede autorizzazione per il servizio tra Washington, D.C. e Cape Town

United Airlines ha annunciato di aver presentato domanda all’U.S. Department of Transportation (DOT) per tre voli settimanali diretti tra Washington, D.C. e Cape Town, Sud Africa. Se approvati, i voli United diventeranno il primo servizio diretto in assoluto tra Washington D.C. e la capitale legislativa del Sud Africa, Cape Town. Questa rotta attesa da tempo andrà a beneficio di importanti collegamenti e aumenterà le comunicazioni e il commercio con una regione che ha forti legami culturali con il Sud Africa.

“Il servizio proposto da United inizierà il 17 novembre 2022 e opererà su aeromobili 787-9, massimizzato per soddisfare la domanda dei consumatori e avvantaggiare i viaggiatori sia statunitensi che sudafricani. Se approvati, i voli tra Dulles e Cape Town collegheranno 55 città degli Stati Uniti a Cape Town, rappresentando oltre il 90% dell’intera domanda di viaggio degli Stati Uniti verso Cape Town. L’hub United di Washington Dulles è un gateway per la capitale della nazione e altrove, operando più di 230 voli giornalieri verso quasi 100 destinazioni in tutto il mondo, comprese più di 10 capitali mondiali e nuovi servizi per Accra, Ghana e Lagos, Nigeria”, afferma United.

“Dalla creazione di nuovi posti di lavoro, al supporto delle principali organizzazioni civiche e assistenziali, United è stata estremamente orgogliosa di far crescere la nostra famiglia e le nostre attività in Sud Africa e in tutto il continente africano”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President of International Network and Alliances, United. “Se assegnato dal DOT, questo storico servizio non-stop migliorerà in modo significativo le opzioni di viaggio per i consumatori, rafforzerà i legami tra gli epicentri legislativi e diplomatici dei nostri paesi e andrà a beneficio delle fiorenti industrie dei viaggi e del turismo che servono i nostri rispettivi paesi”.

“Il servizio integrerà i voli esistenti di United verso quattro città in tre paesi africani. Consentirà inoltre ai clienti di connettersi a Città del Capo ad altri punti in Sud Africa e ad altri paesi nella regione meridionale del continente africano con il suo partner sudafricano Airlink e il loro hub di Città del Capo.

La rotta da Washington D.C. a Città del Capo è la più grande tra gli Stati Uniti e il Sud Africa senza un servizio diretto. I voli settimanali proposti da United colmeranno questa lacuna e integreranno il servizio esistente di United tra New York/Newark e Città del Capo e Johannesburg”, prosegue United.

United apre il suo Club più grande



United Airlines ha inoltre annunciato l’apertura della sua nuova United Club location presso Newark Liberty International Airport, che offre ai viaggiatori un design moderno, servizi migliorati e offerte culinarie di provenienza locale, oltre a viste sullo skyline di Manhattan. Situato nel Terminal C3 vicino al gate C123, questo Club è il più grande del network United e sta aprendo giusto in tempo per la festa del Memorial Day, che la compagnia aerea prevede sarà uno dei fine settimana di viaggio più affollati di quest’anno.

“Man mano che sempre più clienti tornano nei cieli, United si impegna a offrire un’esperienza cliente superiore dentro e fuori dall’aereo, soprattutto negli aeroporti sempre più affollati”, ha affermato Aaron McMillan, United’s managing director of hospitality and planning. “La nostra nuova Newark Club location è stata accuratamente progettata con il cliente in prima linea, con tocchi premurosi come murales e decorazioni che riflettono la comunità locale. Questo tema di design e l’impegno a creare un’esperienza di ispirazione locale costituiranno il precedente per le future aperture e ristrutturazioni dei Club attraverso il nostro network”.

Il Newark United Club presenta un nuovo design e riflette una visione moderna dell’esperienza United Club.

Inoltre, in collaborazione con il Newark Museum of Art e la Gallery Aferro, la nuova Club location presenta due murales creati da artisti locali, Gilbert Hsiao e Dahlia Elsayed.

(Ufficio Stampa United Airlines)