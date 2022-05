L’LMXT Strategic Tanker Boom Refueling System sarà realizzato da Airbus in Arkansas

Lockheed Martin e Airbus hanno annunciato oggi che l’aerial refueling boom system per l’LMXT strategic tanker aircraft sarà prodotto da Airbus in western Arkansas. Introdotto nel settembre 2021, l’LMXT è l’offerta di Lockheed Martin per l’U.S. Air Force KC-Y strategic tanker program.

“Data l’indiscussa importanza dell’U.S. Air Force’s strategic refueling mission, garantire che l’LMXT sia dotato di tecnologie critiche e rilevanti per il suo sistema di rifornimento è di fondamentale importanza. Come l’LMXT airframe, questo refueling system è collaudato e a basso rischio, traducendosi in capacità note e aggiunte per la U.S. Air Force”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Con questo impegno, la comunità manifatturiera dell’Arkansas ha l’opportunità di contribuire alla costruzione del prossimo strategic tanker americano”.

“L’LMXT è costruito sul design collaudato dell’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), scelto da 14 nazioni in tutto il mondo. Offrendo diverse capacità distinte della U.S. Air Force progettate per soddisfare i requisiti dell’operatore, l’LMXT offre vantaggi come un consolidato fly-by-wire aerial refueling boom. Attualmente certificato e utilizzato dagli alleati per rifornire gli aerei della U.S. Air Force in operazioni a livello globale, il primo fully automatic air-to-air refueling (A3R) system al mondo è un discrete asset”, afferma Lockheed Martin.

“Siamo entusiasti di continuare ad espandere la nostra presenza negli Stati Uniti collaborando con lo stato dell’Arkansas per creare l’LMXT refueling boom production site. È un onore portare l’innovazione di Airbus nello stato per questa e future opportunità di produzione”, ha affermato C. Jeffrey Knittel, presidente e CEO di Airbus Americas. “Lo state-of-the-art boom system è un aspetto vitale dell’offerta complessiva dell’LMXT e siamo orgogliosi di collaborare con l’Arkansans per costruire questa soluzione best-in-class per l’aeronautica americana”.

Sebbene la posizione esatta dell’impianto di produzione debba ancora essere determinata, amplierà l’impronta di Airbus nel paese.

L’LMXT aerial refueling system work è la prima opportunità di produzione per Airbus in Arkansas, ma si basa su un’ampia presenza manifatturiera negli Stati Uniti sudorientali. Airbus costruisce gli aerei A320 e A220 in Alabama, gli elicotteri H125 e UH-72 Lakota nel Mississippi, satelliti in Florida. La forza lavoro in queste strutture è composta per oltre il 30% da veterani militari statunitensi.

L’LMXT sarà costruito in due fasi: l’LMXT viene prodotto per la prima volta come aereo di linea A330 presso la Airbus Mobile facility, Alabama, dove vengono costruiti gli aerei di linea commerciali Airbus A320 e A220; la seconda fase del processo di produzione include la conversione dell’aereo commerciale nel tanker LMXT presso lo stabilimento di Marietta, Georgia, di Lockheed Martin Aeronautics, che attualmente ospita C-130J Super Hercules final production and F-35 Lightning II center wing assembly lines.

L’integrazione del boom costruito in Arkansas sarà inclusa nella Fase 2 del processo di assemblaggio e configurazione.

In qualità di prime contractor, Lockheed Martin lavora direttamente per implementare gli U.S. Air Force-specific requirements nell’LMXT.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)