News Brevi – 19.05.2022

WIZZ AIR: PROMOZIONE PER IL 18° ANNIVERSARIO – Wizz Air informa: “Sono passati 18 anni da quando Wizz Air ha compiuto il suo primo volo. Quest’anno, il vettore aereo ha deciso di celebrare questo importante traguardo annunciando una sorpresa speciale per tutti i passeggeri. Solo per oggi, infatti, tutti i passeggeri avranno la possibilità di acquistare sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ usufruendo di un irripetibile sconto del 18% per volare su tutti i voli e tutte le destinazioni servite dalla compagnia. Lo sconto del 18% è valido su tutti i voli e tutte le destinazioni disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è illimitato. La promozione è valida il 19 maggio 2022 dalle 00:00 alle 23:59 CEST. Lo sconto del 18% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 18% è valido su tutti i voli e tutte le destinazioni disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è illimitato. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. Le promozioni non sono valide per le prenotazioni di gruppo”.

ITA AIRWAYS: DUE VOLI SPECIALI PER VOLARE A TIRANA – ITA Airways sempre più vicina alle passioni degli Italiani. In occasione della finale di UEFA Europa Conference League il prossimo 25 maggio a Tirana, che vedrà coinvolta l’A.S. Roma contro la squadra olandese del Feyenoord, ha organizzato due voli speciali da Roma Fiumicino verso lo scalo albanese. Da giugno, ripartirà l’operativo di linea con voli diretti di ITA Airways da Roma Fiumicino a Tirana. I voli speciali in partenza da Roma Fiumicino per assistere alla finale a Tirana avranno il seguente operativo: AZ 0582 del 24 maggio in partenza da Roma FCO alle ore 10.00 con arrivo a Tirana alle ore 11.25; AZ 0582 del 25 maggio in partenza da Roma FCO alle ore 12.00 con arrivo a Tirana alle ore 13.25; AZ 0507 del 26 maggio in partenza da Tirana alle 01.00 e in arrivo a Roma Fiumicino alle 02.25; AZ 0585 del 26 maggio in partenza da Tirana alle ore 6.00 e in arrivo a Roma Fiumicino alle 07.25. E’ possibile acquistare già da oggi tutti i voli da Roma Fiumicino a Tirana sui canali di vendita di ITA Airways. L’iniziativa di ITA Airways conferma ancora una volta il forte legame tra il vettore di bandiera ed il mondo dello sport, nato già a partire dalla scelta della livrea dedicata ai più grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana. E infatti è a Francesco Totti, storico capitano della A.S. Roma e campione del mondo con la maglia azzurra nel 2006 che la compagnia ha dedicato uno dei primi Airbus A330 entrato nella flotta.

AERONAUTICA E GUARDIA DI FINANZA: SIGLATO ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE IN CAMPO OPERATIVO, ADDESTRATIVO E LOGISTICO – Martedì 17 maggio, nella Sala delle Crociere di Palazzo Aeronautica a Roma, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, ed il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, hanno firmato un Accordo Quadro interministeriale per lo sviluppo e la condotta di attività congiunte e di programmi di interesse comune tra le due istituzioni. L’Accordo, che risponde all’esigenza del Sistema Paese di ottimizzare l’impiego delle risorse di diversi organismi dello Stato, con particolare riguardo alle attività di supporto alla collettività, pone le basi per una sinergia strategica tra le due istituzioni. Il campo di applicazione del documento è particolarmente ampio ed include aspetti operativi, addestrativi e logistici. Le attività di riferimento riguardano in particolare specifiche competenze dell’Aeronautica Militare, che vanno dall’addestramento al volo (anche simulato), a quello logistico-manutentivo, senza tralasciare altre competenze di pregio quali, ad esempio, quella in campo meteorologico. Nell’ambito dell’Accordo, Aeronautica Militare e Guardia di Finanza potranno condividere e mettere a sistema le rispettive competenze specifiche di settore, contribuendo con il proprio personale e le proprie strutture a sviluppare nuove tecnologie e capacità di reciproco interesse in campo aeronautico, generando nel contempo economie di scala ed ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS SVILUPPA LA LISA GRAVITATIONAL WAVE OBSERVATORY MISSION – Airbus si è aggiudicata un contratto dall’European Space Agency (ESA) per sviluppare ulteriormente l’implementazione di LISA (Laser Interferometer Space Antenna), una delle missioni scientifiche più ambiziose che l’ESA abbia pianificato fino ad oggi. Con la fase B1 ora in corso, la progettazione dettagliata della missione e le attività di sviluppo tecnologico finale per l’osservatorio delle onde gravitazionali dovrebbero essere completate entro il 2024, con il lancio previsto per la fine degli anni ’30. Le onde gravitazionali furono postulate per la prima volta da Albert Einstein. Sono distorsioni nello spazio-tempo, create quando per esempio i supermassive black holes – miliardi di volte più pesanti del nostro sole – si fondono. Questi eventi sono così potenti che le onde gravitazionali risultanti possono essere misurate da strumenti sensibili a miliardi di anni luce di distanza. Per misurare queste onde, LISA è composta da tre spacecraft che formano un triangolo equilatero nello spazio profondo, a 2,5 milioni di chilometri l’uno dall’altro. Le onde gravitazionali allungano e comprimono lo spazio-tempo, provocando piccoli cambiamenti nella distanza tra le sonde LISA (meno del diametro di un atomo). Qualsiasi movimento delle test masses all’interno dei tre veicoli spaziali quando passa un’onda gravitazionale può essere rilevato dagli strumenti sensibili. LISA lo farà utilizzando laser che trasmettono continuamente avanti e indietro tra i satelliti utilizzando l’interferometria, misurando la distanza tra ciascuna delle masse di prova. Alcune delle tecnologie chiave richieste per LISA sono state testate con successo nello spazio con la missione LISA Pathfinder (LPF) sviluppata e costruita da Airbus come prime. I risultati della missione hanno mostrato che LPF ha operato in modo ancora più preciso di quanto richiesto per LISA. LPF è stato lanciato il 3 dicembre 2015 e si è concluso a luglio 2017.

F-35: INTEROPERABILITA’ TECNICA TRA I PAESI PARTNER DEL PROGRAMMA – Ad Amendola le iniziative di condivisione manutentiva ed interoperabilità tecnica fra le Nazioni aderenti al Programma F35A proseguono. Nei giorni scorsi, personale manutentore italiano e statunitense abilitato ad operare sul velivolo F35 hanno operato in sinergia nell’ambito di un’iniziativa che prevede percorsi addestrativi a fattor comune, supporto tecnico alla flotta mondiale unico e centralizzato nonché condivisione della manualistica tecnica fra le Forze Armate dei vari Paesi che aderiscono al programma, tutte attività che forniscono nuovo impulso alle Forze Armate che operano con i velivoli F35A. Ciò sottolinea il raggiungimento di un importante risultato non solo per l’Aeronautica Militare, ma anche un significativo incremento capacitivo per l’intero comparto Difesa. Molte sono, infatti, le proposte tese a raggiungere l’ambizioso obiettivo di vedere un giorno aerei F35 di altre Nazioni (Norvegia, Gran Bretagna, Stati Uniti, etc) preparati per il volo ed anche, eventualmente, riparati da personale tecnico dell’Arma Azzurra e viceversa. Nel panorama internazionale, il 32° Stormo di Amendola costituisce un’eccellenza indiscussa nell’area mediterranea per l’impiego di assetti di 5^ generazione. Una realtà che consente al Reparto foggiano di catalizzare, anche a più riprese, l’attenzione dei Paesi alleati che promuovono iniziative mirate a conseguire un addestramento congiunto del personale che opera tanto nel campo tecnico quanto in quello operativo. In particolare, durante l’ultimo evento, il personale manutentore americano appartenente al 495th Fighter Squadron, permanentemente rischierato in Inghilterra presso la base RAF di Lakenheath, ha potuto operare sui velivoli italiani del 13° Gruppo Volo, coadiuvando le operazioni di preparazione al volo, rifornimento ed ispezione post-volo degli F35A. E’ stato così possibile mettere a fattor comune tecniche e procedure manutentive che hanno consentito di fare un balzo in avanti in quel percorso già intrapreso, che permetterà ai Paesi della coalizione di supportarsi reciprocamente nel garantire l’operatività delle flotta F35A (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: INTERVENTO DI SOCCORSO PER UN ELICOTTRO DEL 15° STORMO – Un elicottero HH-139A dell’85° Centro Combat Search & Rescue del 15° Stormo è intervenuto nel cuore della notte per soccorrere un ragazzo in difficoltà che si trovava sul monte Polveracchio, nella provincia di Salerno. L’elicottero militare, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), dove ha sede l’85° Centro Combat SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo. Una volta raggiunta l’area di intervento, l’equipaggio – in collaborazione con i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – ha recuperato il ragazzo tramite l’uso del verricello. Grazie all’uso dei visori notturni NVG (Night Vision Goggles), che permettono di operare in condizioni di luce marginali o di notte, il recupero dell’uomo è avvenuto in completa sicurezza. Una volta concluso l’intervento, l’elicottero militare ha fatto rientro sull’aeroporto di Pratica di Mare alle prime luci dell’alba. L’equipaggio in prontezza d’allarme dell’85° Centro C/SAR era stato attivato nel tardo pomeriggio dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVA OPZIONE DI PAGAMENTO PER QANTAS – Opzione ‘fly now, pay later’ per i clienti Qantas. Da oggi, i clienti potranno prenotare voli domestici e internazionali su qantas.com utilizzando il buy now, pay later provider Zip e accumulando punti Qantas. I Frequent Flyer potranno anche scegliere di guadagnare Qantas points tramite il programma fedeltà di Zip, Zip Rewards, quando effettuano alcuni acquisti quotidiani, fornendo ai membri un altro modo per massimizzare i punti guadagnati. I clienti Qantas potranno utilizzare Zip Pay o Zip Money come opzione di pagamento sui voli Qantas domestici e internazionali in partenza dall’Australia prenotati tramite qantas.com. I clienti Zip nuovi ed esistenti possono scegliere di guadagnare Qantas points tramite Zip Rewards collegando il proprio account Qantas Frequent Flyer nell’app Zip.

ICAO: INCONTRO CON LA EURNAT REGION IN PREPARAZIONE DELL’ICAO ASSEMBLY – L’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha incoraggiato le autorità di regolamentazione dell’aviazione civile di 42 paesi a porre l’innovazione e la resilienza al centro della loro politica in materia di aviazione, in una recente riunione dei Directors General of Civil Aviation (DGCA) della ICAO European and North Atlantic Regions (EURNAT). Organizzato in collaborazione con EASA, l’incontro si è concentrato sulla preparazione regionale per la 41a sessione della triennale ICAO Assembly, che si aprirà a Montréal nel settembre 2022. L’incontro ha anche evidenziato un briefing ad alto livello sulla sicurezza informatica per i Direttori Generali e gli altri stakeholder. “È fondamentale per noi ascoltare e comprendere le vostre priorità per prepararci meglio alla 41a Assemblea, quindi incoraggerei tutti gli Stati e le parti interessate a partecipare molto attivamente e condividere le loro opinioni”, ha affermato Salazar. “La protezione ambientale sarà in cima all’agenda, in particolare per quanto riguarda le discussioni degli Stati sul nuovo Long-Term Global Aspirational Goal (LTAG) per le emissioni a livello di settore, il modo in cui attuiamo tale obiettivo e il relativo rafforzamento dei piani d’azione”. Le osservazioni di apertura dell’evento sono state fornite anche da Nicolas Rallo, nuovo ICAO EURNAT Regional Director. Accompagnato dal Sig. Rallo, Salazar ha continuato l’attività di advocacy durante una serie di incontri bilaterali. La prima sessione della riunione ha affrontato la preparazione della 41a sessione dell’Assemblea ICAO. Durante la seconda sessione dell’incontro si è svolto il dibattito sulla cybersecurity, che continuerà ad essere fondamentale per la resilienza e la futura sostenibilità del sistema dell’aviazione civile. Alla riunione EUR/NAT DGCA hanno partecipato 136 partecipanti provenienti da 42 Stati EUR/NAT e 12 organizzazioni.

EASA: IL BRASILE SI UNISCE ALL’EU RAMP INSPECTION PROGRAMME – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e la Brazilian Aviation Authority (Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC) hanno firmato un Working Arrangement sulla raccolta e lo scambio di informazioni sulla sicurezza degli aeromobili e sul rispetto degli standard di sicurezza internazionali, nell’ambito dell’EU Ramp Inspection Programme. L’EU Ramp Inspection Programme facilita l’esecuzione armonizzata delle ispezioni di rampa sugli aeromobili in visita agli aeroporti degli Stati partecipanti. I risultati di queste ispezioni (circa 10.000 su base annua) sono condivisi tra gli Stati partecipanti e sono analizzati dall’EASA per identificare tempestivamente tendenze avverse in materia di sicurezza. Il programma è iniziato come iniziativa tra gli Stati europei nel 1996. La gestione del programma è stata assegnata all’EASA nel 2007. Da allora, l’EASA ha firmato Working Arrangements con Stati del Nord America, Medio Oriente, Asia, Nord Africa e Oceania. Il Brasile è il 51° Stato ad aderire al programma e il primo nel continente sudamericano, migliorando così ulteriormente la visione globale delle safety performance degli operatori aerei. L’EASA attende una proficua collaborazione con l’ANAC.

EASA: UPDATE DELLE EASY ACCESS RULES – L’EASA ha pubblicato l’Issue 2 delle Easy Access Rules per Certification Specifications for All-Weather Operations (EAR for CS-AWO Issue 2). CS-AWO Issue 2, come introdotto dalla ED Decision 2022/007/R, ha aggiornato le certification specifications per head-up displays and landing systems, enhanced flight vision systems, synthetic vision guidance systems, combined vision systems, special authorisation Category I landings, Category II and Category III landings, automatic landing systems.

EASA: UPDATE ALLE ESENZIONI PER IL TRASPORTO DI MERCI IN CABINA PASSEGGERI – A seguito dell’interruzione logistica globale causata dal COVID-19, ad alcuni titolari di autorizzazioni TCO sono state concesse esenzioni, rilasciate dalle loro autorità competenti, che consentono il trasporto di cargo nella cabina passeggeri di large aircraft. Sulla base delle esenzioni emesse e di una revisione della relativa documentazione, l’EASA non si è opposta a questo tipo di operazione a sostegno del trasporto di forniture mediche e altri beni importanti verso, all’interno o all’esterno dei territori dell’UE nel modo più efficiente possibile. Dopo aver esaminato il contesto operativo per il trasporto di cargo in passenger cabins, l’EASA ha concluso che le sfide logistiche sorte nel 2020 a causa della crisi del COVID-19 non esistono più nella stessa misura. Pertanto, con l’aumento del traffico, si prevede che la cargo capacity nelle stive degli aerei passeggeri aumenterà entro l’estate 2022, riducendo così la pressione sulla catena logistica. Nelle circostanze attuali, l’EASA ha deciso che le non-objections concesse per il trasporto di merci in cabina passeggeri saranno valide solo fino al 31 luglio 2022. L’EASA continuerà a non emettere obiezioni al trasporto di merci in cabina fino al 31 luglio 2022, se gli operatori sono in grado di confermare che gli aspetti di aeronavigabilità sono stati considerati come parte del processo di esenzione. Dopo il 31 luglio 2022, in via di urgenza dimostrata per il solo trasporto di forniture mediche, i titolari di TCO possono eccezionalmente presentare domanda per una nuova o una extended EASA non-objection.