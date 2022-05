News Brevi – 20.05.2022

VUELING: NUOVO VOLO DA GENOVA A LONDON GATWICK – Vueling per l’estate 2022 opererà 56 rotte in 16 aeroporti italiani (leggi anche qui). In particolare, dall’aeroporto di Bologna, Vueling offre 2 collegamenti internazionali con rotte dirette per Barcellona (fino a 14 frequenze settimanali) e Parigi Orly (fino a 3 frequenze settimanali). Per tutta l’estate 2022 Vueling opererà la rotta per Barcellona dall’aeroporto di Cagliari, offrendo fino a 7 frequenze settimanali. Sempre per tutta l’estate 2022 Vueling collegherà anche l’aeroporto di Bergamo con Parigi, con fino a 3 frequenze settimanali. Un volo diretto tra Genova e Londra Gatwick è la novità annunciata dalla compagnia aerea spagnola Vueling per l’estate 2022. Il nuovo collegamento prenderà il via il 3 luglio e consentirà di volare tra il capoluogo ligure e la capitale del Regno Unito tre volte alla settimana (martedì, giovedì e domenica). Il nuovo volo Genova-Londra Gatwick di Vueling si aggiunge agli altri collegamenti che la compagnia aerea opera già sull’aeroporto Cristoforo Colombo: quello per Barcellona (fino a 3 volte alla settimana) e quello per Parigi Orly (fino a 2 volte alla settimana). “Siamo estremamente felici per questa importante novità, che avvicina la Liguria alla capitale del Regno Unito”, ha detto Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova. “Questo collegamento nasce grazie agli ottimi rapporti costruiti negli anni con Vueling, compagnia presente sul nostro scalo da 10 anni, e con il coinvolgimento del tavolo di promozione turistica savonese, della Camera di Commercio delle Riviere, della Camera di Commercio di Genova e del Comune di Genova. Questo lavoro nasce in un’ottica di collaborazione per la ripartenza dei collegamenti e la promozione del nostro territorio sui mercati esteri di interesse per il turismo incoming. Questo nuovo volo è risultato di questa sinergia e già questa estate porterà sul nostro territorio migliaia di turisti dal Regno Unito”.



ENAC: IL 24 MAGGIO CONVEGNO ENAC – IATA SU ASSISTENZA PASSEGGERI CON MOBILITA’ RIDOTTA E CON DISABILITA’ – Come viaggiano oggi i passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità? Le loro esigenze e i loro diritti vengono sempre rispettati? E cosa si può fare di più e di meglio affinché il diritto allo spostamento sia reso sempre più semplice, anche nelle situazioni più complesse? Sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante l’incontro “PRM Workshop – Per Riuscire Meglio”, organizzato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), insieme alla IATA (International Air Transport Association) e alle compagnie aeree italiane, con un supporto particolare di Air Dolomiti, martedì 24 maggio dalle 10:00 alle 16:30 presso la sede ENAC di via Gaeta 3, Roma. Oltre ai vertici dell’ENAC, il Presidente Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale dottor Alessio Quaranta, e per IATA Linda Ristagno, Global Head Accessibility Policy e Stefania Tomasini, Regional Manager – Airport, Passenger, Cargo and Security, parteciperà all’iniziativa anche il Ministro per le Disabilità, senatrice Erika Stefani, insieme a tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell’assistenza dei passeggeri PRM, ossia a mobilità ridotta o con disabilità. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su ENAC Channel, il canale istituzionale dell’ENAC su YouTube.

HELLOFLY LANCIA IL NUOVO COLLEGAMENTO TRA PARMA E OLBIA – HelloFly, virtual airline maltese che opera in collaborazione con le migliori compagnie europee sul mercato, conferma il lancio dei collegamenti dall’aeroporto internazionale di Parma per Olbia grazie ad una programmazione che coprirà l’intera stagione estiva. A partire dal 23 giugno fino al 25 settembre, infatti, i voli della compagnia HelloFly consentiranno ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Parma di raggiungere comodamente la Sardegna grazie all’attivazione di una rotta, molto richiesta dalla comunità locale, che andrà a favorire i tanti emiliani proprietari di seconde case e chi trascorrerà le proprie vacanze nelle strutture alberghiere nel nord-est dell’isola. I voli, già prenotabili sul sito www.hellofly.it, saranno operati da un aeromobile turboelica da 50 posti. “Siamo molto felici di iniziare questa bella collaborazione con HelloFly che ci permetterà di garantire anche per questa estate il collegamento con la Sardegna, sempre molto gettonato da parte della clientela di Parma e delle aree circostanti”, commenta Federico Wendler, Direttore Generale di Sogeap, società di gestione dell’aeroporto di Parma. “Ci auguriamo che a questa sinergia si possano aggiungere nel prossimo futuro nuovi ed interessanti collegamenti”. “La risposta del mercato è decisamente promettente e, complice l’anticipo d’estate di questi giorni, stiamo registrando un buon numero di richieste anche per le prime rotazioni”, spiega il Comandante Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly. “Come sempre, oltre agli aspetti legati alla sicurezza, saremo particolarmente focalizzati sul servizio, a partire dall’equipaggio fino alla scelta del catering, che, nonostante la breve durata del volo, sarà di qualità con l’obiettivo di impreziosire una già ottima esperienza di bordo”.

ACCORDO INTERLINE TRA DELTA E SKY EXPRESS – Delta Air Lines e il vettore greco SKY express hanno annunciato un interline agreement per fornire comodi collegamenti ai clienti tra il Nord America e la Grecia. Quest’estate Delta offre un numero record di voli tra gli Stati Uniti e Atene, con servizi da Atlanta, Boston e New York-JFK, poiché la Grecia continua a crescere in popolarità tra i viaggiatori americani. A partire dal 19 maggio, i clienti Delta che volano dal Nord America potranno volare su uno dei servizi giornalieri diretti di Delta per Atene, quindi collegarsi a 34 hotspot in Grecia e Cipro operati da SKY express. Le destinazioni disponibili per i clienti Delta, con uno o due stop dagli Stati Uniti, includono Mykonos, Cefalonia, Santorini, Creta, Corfù e Larnaca a Cipro. “La Grecia è una delle destinazioni più ambite quest’estate dai viaggiatori americani e con i flussi commerciali e turistici in aumento tra i nostri paesi, la partnership di Delta con SKY express offre ai nostri clienti una maggiore versatilità quando si tratta di pianificare la perfetta vacanza in Grecia”, ha affermato Perry Cantarutti, Delta’s senior vice president Alliances. “I clienti potranno avere unico biglietto Delta e imbarcare i bagagli dal Nord America fino alla loro destinazione finale, con un servizio senza interruzioni verso alcune delle isole più belle del Mediterraneo”. Yiannis Lidakis, Commercial Director of SKY express, ha dichiarato: “Con una delle flotte più giovani e un network senza rivali, questo accordo con Delta consentirà ai clienti di tutti gli Stati Uniti di connettersi al magico fascino delle isole greche”. La partnership è un’altra pietra miliare per Delta, offrendo opportunità ancora maggiori per i clienti nordamericani e migliorando i collegamenti con la Grecia. Le nuove rotte integrano le Delta and SKY express destinations disponibili grazie agli accordi esistenti con Air France e KLM via Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto di Amsterdam Schiphol. SKY express opera una flotta di moderni aeromobili a basso consumo di carburante, comprendente aeromobili A320neo e ATR 72-600 adatti all’ambiente geografico delle isole greche. I clienti che necessitano di ulteriori informazioni e desiderano prenotare voli tra gli Stati Uniti e la Grecia possono farlo visitando www.delta.com e www.skyexpress.gr.

L'”EUROPE FOR AVIATION” TEAM PARTNER DEL WORLD ATM CONGRESS DI QUEST’ANNO – Il team “Europe for Aviation”, composto da nove organizzazioni aeronautiche europee che lavorano per promuovere la modernizzazione, la sostenibilità e la resilienza di una safe European aviation, si riunirà al World ATM Congress di quest’anno, dal 21 al 23 giugno a Madrid, Spagna. Nel corso del Congresso di 3 giorni, queste organizzazioni mostreranno come, attraverso la collaborazione, possono andare molto oltre nell’affrontare le sfide più urgenti che il settore deve affrontare. Lo stand “Europe for Aviation” ospiterà un’ampia gamma di briefing, mostre e dimostrazioni che illustreranno la collaborazione tra le organizzazioni aeronautiche europee che lavorano per l’attuazione del Single European Sky, ovvero European Commission, European Union Aviation Safety Agency (EASA), European Defence Agency (EDA), EUROCONTROL, EUROCAE, European Union Agency for the Space Programme (EUSPA), European Climate, Infrastructure and Environment Execution Agency (CINEA), SESAR 3 Joint Undertaking (SESAR JU), SESAR Deployment Manager (SESAR DM).

NUOVA NOMINA PER BOEING BUSINESS JETS – Boeing ha nominato Erika Pearson come president of Boeing Business Jets (BBJ). Pearson guiderà il team responsabile delle vendite, del supporto e delle operazioni dei Boeing commercial products in VIP, government and military service e riporterà a Ihssane Mounir, senior vice president, Sales & Marketing, Boeing Commercial Airplanes. “Erika è perfettamente adatta a guidare il team BBJ, fornendo un supporto di livello mondiale alla nostra base di clienti globale”, ha affermato Mounir. “Comprovata leader di Boeing, Erika ha una vasta esperienza nel settore, una profonda conoscenza tecnica e si impegna a superare le aspettative dei nostri BBJ customers”. In precedenza, Pearson ha ricoperto ruoli di sales director in Asia Pacific, guidando i Singapore Airlines Group, Air New Zealand e Fiji Airways accounts for Commercial Airplanes. Pearson succede a JD Detwiler, che è stato recentemente nominato business development leader for Boeing Defense, Space and Security programs. Con oltre 260 Boeing Business Jet venduti dalla fondazione del gruppo nel 1996, i BBJ sono supportati dalla rete di assistenza globale di Boeing.

L’EUROPEAN UNION SUPPORTA L’INDONESIA PER VOLI PIU’ ECOLOGICI E SICURI – EASA ha collaborato con il Directorate General for Civil Aviation in Indonesia (DGCA Indonesia) per rendere più sicuri ed ecologici i voli per Atambua, Bajawa e Larantuka in Indonesia. Per questi tre aeroporti è ora disponibile la Performance Based Navigation (PBN), che utilizza i satelliti e gli equipaggiamenti di bordo per aiutare i piloti nella navigazione. PBN consente agli aeromobili ATR che operano su queste rotte di volare in sicurezza da e verso gli aeroporti in ambienti meteorologici difficili e nei casi in cui la geografia è impegnativa. Migliora anche l’efficienza operativa, riducendo così l’impatto ambientale dell’aviazione. L’EASA offre il proprio sostegno a nome dell’EU nell’ambito dell’EU-South East Asia Aviation Partnership Project (APP). L’obiettivo generale del progetto è rafforzare le partnership politiche, economiche e ambientali tra l’EU e il sud-est asiatico nel settore dell’aviazione civile.