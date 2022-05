Pratt & Whitney Canada seleziona H55 come Battery Technology Collaborator per il Regional Hybrid-Electric Flight Demonstrator Program

Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che H55 S.A. è stata selezionata per fornire battery systems per il P&WC regional hybrid-electric flight demonstrator program. Lo sviluppo dei battery component designs e degli associated electrical control systems sarà supportato anche dal National Research Council Canada (NRC) e dall’Innovative Vehicle Institute (IVI).

“Siamo lieti di attingere dalla tecnologia di H55 nel campo degli aircraft battery systems e collaborare con NRC e IVI per ottimizzare il design per il nostro hybrid-electric flight demonstrator program”, afferma Jean Thomassin, executive director new products and services, P&WC. “La tecnologia ibrida-elettrica ha un potenziale significativo per aumentare l’efficienza dei sistemi di propulsione degli aeromobili di prossima generazione, consentendoci di stabilire nuovi standard di sostenibilità per regional and commuter aircraft”.

La partecipazione di H55 segue l’annuncio di P&WC del luglio 2021 dei suoi piani per dimostrare la hybrid-electric propulsion technology, attraverso un investimento di 163 milioni di dollari canadesi, sostenuto dai governi del Canada e del Quebec (leggi anche qui). In collaborazione con la Raytheon Technologies sister company Collins Aerospace e De Havilland Aircraft of Canada Limited, P&WC punta a un miglioramento del 30% della fuel efficiency e a una riduzione proporzionata delle emissioni di CO2, rispetto ai più avanzati motori turboprop odierni per velivoli regionali. Collins Aerospace fornirà il motore elettrico da 1 megawatt per l’hybrid-electric propulsion system.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di affrontare la regional commuter transportation e con P&WC c’è un adattamento perfetto, per cui le nostre tecnologie principali si completano a vicenda”, ha affermato André Borschberg, co-founder and executive chairman, H55. “Entrambe le società condividono la stessa visione su come la propulsione ibrida-elettrica possa offrire una serie di vantaggi ambientali ed economici. Essere stati selezionati da P&WC è un’importante conferma del fatto che la nostra esperienza è apprezzata da un rinomato attore del settore. Siamo entusiasti di lavorare in Quebec con P&WC e molti altri collaboratori del settore e della ricerca, per portare il nostro battery pack nell’hybrid-electric demonstrator program”.

In quanto spin-off tecnologico di Solar Impulse, il primo aeroplano elettrico a volare attorno al mondo, la missione di H55 è rendere l’aviazione pulita, sicura e conveniente. Le competenze chiave dell’azienda svizzera risiedono nello sviluppo di soluzioni di propulsione e accumulo di energia che siano modulari, leggere e sicure. Dopo aver lavorato a quattro velivoli elettrici, l’H55 è in una buona posizione per fungere da abilitatore chiave per l’electrified regional commuter transportation.

NRC ha una storia lunga un secolo nello sviluppo della scienza e dell’innovazione in Canada. I contributi di NRC includeranno il sostegno allo sviluppo degli high voltage battery sub-systems e dei relativi elementi. IVI sosterrà il lavoro di sviluppo per ottimizzare la progettazione e l’integrazione della batteria e dei sistemi di controllo sul velivolo sperimentale De Havilland Canada Dash 8. I test a terra della tecnologia di propulsione inizieranno nel 2022, verso una dimostrazione di volo nel 2024.

“Siamo lieti di supportare questo progetto come parte della nostra missione di aiutare le aziende a sviluppare e integrare tecnologie innovative per i veicoli”, ha affermato François Adam, general manager, IVI. “Consentendo ai futuri aeromobili di raggiungere una maggiore efficienza e minori emissioni, progetti come questo contribuiranno a un’industria dei trasporti più pulita e sostenibile”.

La hybrid-electric propulsion technology è un elemento centrale della strategia di Pratt & Whitney per il miglioramento continuo dell’efficienza degli aircraft propulsion systems, a sostegno dell’obiettivo a livello di settore di raggiungere zero emissioni nette di CO2 per l’aviazione entro il 2050. L’azienda sta inoltre sviluppando tecnologie per sostenere un maggiore utilizzo di combustibili alternativi più puliti, compresi Sustainable Aviation Fuels (SAF) e idrogeno, ciascuno dei quali beneficerà della maggiore efficienza consentita dagli hybrid-electric propulsion systems.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)