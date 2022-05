Airbus Corporate Jets apre l’ACJ TwoTwenty creative studio per i clienti

Airbus Corporate Jets (ACJ) ha aperto il suo nuovo esclusivo ACJ TwoTwenty creative studio a Tolosa, Francia.

“Lo studio dedicato ai clienti ACJ mette in mostra una sezione a grandezza naturale della ACJ TwoTwenty cabin, offrendo il doppio dello spazio e del volume di qualsiasi competitor aircraft, in modo che possano personalizzarla per farla propria. Con un uso integrato della virtual reality technology, integrata da modelli configurabili specifici per il cliente, tutte queste risorse disponibili sotto lo stesso tetto rendono il creative studio un one-stop-shop unico e attraente per l’interior design.

I clienti possono immaginare e progettare i propri interni di lusso con i designer e gli specialisti tecnici ACJ, che li aiuteranno e li guideranno durante la visita”, afferma Airbus.

“Siamo estremamente orgogliosi di aprire questo creative studio unico per i nostri clienti. Il nostro ACJ TwoTwenty offre uno spazio personale senza pari, con 786 piedi quadrati di superficie. È importante fargli sentire lo spazio e il massimo comfort che offre. Grazie alle ultime tecnologie, offriamo ai nostri clienti un’esperienza di progettazione coinvolgente e in tempo reale”, ha affermato Benoit Defforge, ACJ President.

“Gli ACJ TwoTwenty customers saranno invitati a esplorare le loro idee di layout, vederle sviluppare, adattare e rivedere, prima di immergersi nella loro cabina perfetta. L’esperienza unica dell’ACJ TwoTwenty si riflette in centinaia di morbidi tessuti naturali, morbidi tappeti, impiallacciature in legno liscio e finiture in metallo placcato. Avranno la possibilità di studiare la gamma di colori sotto diverse luci prima di decidere le loro combinazioni di colori per sedute, tappeti e pareti o gli effetti legno e le finiture per i mobili artigianali. Possono anche scegliere uno dei tre ambienti di cabina disponibili e una special Cyril Kongo edition configuration, che fanno parte del signature cabin catalogue”, prosegue Airbus.

“Più di 210 Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutto il mondo, volando in tutti i continenti, inclusa l’Antartide, e più di 1.800 private and business aviation Airbus Helicopters sono in servizio in tutto il mondo”, conclude Airbus.

