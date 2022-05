Il Gulfstream G700 prosegue con successo i flight test

Gulfstream Aerospa ce Corp. ha annunciato oggi che il Gulfstream G700 continua a fare progressi attraverso il rigoroso programma di test di volo.

“Il G700 sta dimostrando una forte maturità attraverso una moltitudine di test points, mentre si dirige verso le consegne ai clienti entro la fine dell’anno.

Inoltre, Gulfstream ha annunciato che introdurrà un secondo fully outfitted production test aircraft per valutare più G700 customer interior features nella cabina più spaziosa del settore e garantire una maturità del prodotto senza precedenti al momento dell’entrata in servizio”, afferma Gulfstream.

“Il G700 sta operando perfettamente durante il flight test program”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Abbiamo volato più di 2.800 flight hours su tutti i flight test aircraft e il G700 sta superando le nostre aspettative in termini di performance e comfort. In effetti, il nostro fully outfitted production test aircraft ha già stabilito sette international city-pair records e non vediamo l’ora di consegnare presto il secondo outfitted aircraft”.

Oltre all’outfitted production test aircraft, il G700 flight test program comprende cinque velivoli. Il programma ha portato a termine con successo critical phases of flight tests, tra cui envelope expansion, flutter, aerodynamic stalls, flying qualities, flight control systems and air-data testing, nonchè cold weather and high-altitude testing and all required structural testing.

Il secondo fully outfitted production test aircraft illustrerà ulteriormente la flessibilità, il comfort e le innovazioni che il G700 apporta al settore, inclusa una grand suite with shower e il nuovo circadian lighting system. L’aereo dovrebbe effettuare il suo primo volo questa estate.

Il Gulfstream G700 stabilisce City-Pair Record con SAF per il suo debutto a Ginevra

Il Gulfstream G700 ha stabilito il suo settimo international city-pair speed record il 20 maggio 2022, in rotta verso l’European Business Aviation Convention & Exhibition a Ginevra. A dimostrazione dell’impegno di Gulfstream per la sostenibilità, il G700 ha effettuato il volo record con Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il G700 ha collegato Savannah, Georgia, a Ginevra in 7 ore e 37 minuti a una velocità media di Mach 0,90.

Gulfstream Customer Support epande le operazioni in Europa

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver ampliato il Gulfstream Customer Support 24/7 Technical Operations Contact Center presso il Farnborough Service Center, U.K., la prima espansione di questo tipo in Europa.

“La flotta Gulfstream in Europa è cresciuta di oltre il 30% negli ultimi 10 anni e continua a crescere”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Stiamo ampliando le nostre operazioni di assistenza clienti per includere strutture e servizi negli Stati Uniti e in Europa, per garantire ai nostri clienti le risorse di cui hanno bisogno quando e dove ne hanno bisogno. Gli investimenti che continuiamo a fare in strutture, persone e servizi sono progettati per supportare sia la nostra flotta attuale che la crescita futura che ci aspettiamo di vedere nei prossimi anni”.

Il Gulfstream Farnborough Service Center è stato aperto nel 2020 ed è una delle strutture più nuove e moderne di Gulfstream. La struttura di 225.000 piedi quadrati/20.903 metri quadrati può ospitare facilmente fino a 13 aeromobili Gulfstream G650ER o Gulfstream G700.

La rete europea e britannica dell’assistenza clienti Gulfstream comprende 26 membri Gulfstream FAST – Field and Airborne Support Teams.

I clienti di Gulfstream hanno anche accesso alle strutture di Jet Aviation a Vienna e Ginevra, Zurigo e Basilea, in Svizzera, nonché presso Altenrhein Aviation, Gulfstream authorized warranty provider in Svizzera e Germania.

Gulfstream mantiene un inventario mondiale di pezzi di ricambio di oltre 1 miliardo di dollari, con quasi 80 milioni di dollari posizionati in Europa e nel Regno Unito.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)