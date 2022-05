Leonardo: cresce la flotta elicotteristica VIP/corporate in Europa con nuovi ordini annunciati a EBACE 2022

La leadership di Leonardo nel mercato mondiale degli Elicotteri bimotore per trasporto VIP/corporate continua a crescere con nuovi ordini annunciati oggi a EBACE 2022 (Ginevra, Svizzera 23-25 maggio) e comprendenti tre AW109 GrandNew, un AW109 Trekker e due AW139 con consegne nel Regno Unito, in Italia e in Germania previste tra il 2022 e il 2023.

Sloane Helicopters, distributore ufficiale di Leonardo per il Regno Unito e l’Irlanda, ha ordinato tre AW109 GrandNew con consegne previste nella seconda metà del 2023 e che si aggiungono ai tre elicotteri dello stesso tipo acquistati a inizio marzo. Leonardo vanta una presenza consolidata nei due paesi in qualità di primo costruttore di elicotteri bimotore per trasporto VIP. La collaborazione con Sloane Helicopters è nata nel 1995 quando tale società è diventata distributore esclusivo di elicotteri VIP/corporate di Leonardo nel Regno Unito e in Irlanda. Grazie a questa partnership di lungo periodo, sono oltre 90 gli elicotteri commerciali di Leonardo consegnati a operatori e utenti privati nei due paesi fino ad oggi.

Jeremy Awenat, Managing Director di Sloane Helicopters, ha dichiarato “Siamo orgogliosi di essere stati il distributore ufficiale e un centro di assistenza tecnica di Leonardo in UK e Irlanda negli ultimi 27 anni, una partnership che si sta rafforzando. Sloane è impegnata a consegnare 12 nuovi elicotteri ai suoi operatori nei prossimi 18 mesi, consolidando ulteriormente la posizione di Leonardo quale costruttore leader nel mercato VIP/corporate”.

“Quest’ultimo contratto conferma il successo della serie degli elicotteri AW109 nella regione in un momento in cui Leonardo e Sloane promuovono anche il recente lancio del nuovo brand VIP Agusta nella regione, dopo la presentazione ufficiale al Festival di Punchestown in Irlanda. Il successo dell’AW109 GrandNew è ulteriormente sottolineato dall’introduzione di un nuovo elicottero nella flotta dell’operatore britannico Saxonair attraverso un accorso firmato con Sloane e annunciato a EBACE. Questo elicottero potenzierà ulteriormente i servizi charter di Saxonair e già offerti con l’attuale flotta composta da GrandNew e AW119Kx. Nata nel 2007 con sede a Norwich, Saxonair è un player importante nella fornitura di servizi charter ad ala fissa fissa e rotante nel Regno Unito e in Europa. Sono quasi 260 gli AW109 GrandNew ordinati nel mercato globale su un totale di più di 1700 elicotteri della serie AW109 venduti negli anni per tutte le missioni, a conferma che l’AW109 resta il modello più popolare nella sua categoria grazie a prestazioni, spazio in cabina e tecnologia senza confronti. Inoltre, un AW109 Trekker in configurazione VIP è stato recentemente venduto a un operatore privato in Germania. Si tratta del primo elicottero di questo tipo per compiti VIP a entrare in questo mercato e sarà consegnato entro fine anno.

Anche la presenza del bestseller AW139 continua a crescere sul mercato VIP/corporate europeo. Due elicotteri di questo modello sono stati ordinati da altrettati operatori privati, rispettivamente in Germania e in Italia, con consegne entro l’inizio del 2023. Il contratto firmato in Germania segna l’ingresso dell’AW139 sul mercato VIP/corporate tedesco dopo il successo di questo tipo di elicottero già ottenuto in Germania per altre applicazioni. L’ordine italiano accresce la presenza dell’AW139 nel paese anche per questo ruolo operativo e si aggiunge a una flotta di oltre 40 elicotteri bimotore VIP di vario tipo tra cui la serie AW109 e l’AW169, rafforzando ancora la leadership di Leonardo nel mercato bimotore VIP/corporate in Italia. Inoltre, un AW139 è stato recentemente consegnato a Alan Allman Associates in Francia e basato presso l’Eliporto di Issy les Moulineaux. Alan Allman Associates è un ecosistema di aziende di consulenza specializzate in trasformazione digitale. Con uffici in Europa e Nord America, le sue aziende sono distribuite su tre aree di specializzazione: High Tech, Trasformazione Industriale e Strategia”, afferma Leonardo.

“Sono circa 150 gli AW139 che svolgono oggi nel mondo missioni di trasporto privato, servizi charter e schedulato, trasporto governativo. Gli operatori beneficiano di prestazioni senza confronti in ogni condizione ambientale con ampio raggio d’azione e elevata capacità di carico, la cabina pià spaziosa nella sua classe e che consente modularità e un’ampia serie di soluzioni personalizzate in termini di posti a sedere ed equipaggiamenti, i più recenti standard certificativi e di sicurezza e avanzata tecnologia per la navigazione.

Con una quota di mercato superiore al 45% nell’ultimo decennio, Leonardo è leader nel settore degli elicotteri bimotore VIP/corporate, per applicazioni quali trasporto privato, charter e governativo, grazie alla gamma più moderna e ampia caratterizzata da modelli con avionica e sistemi di navigazione allo stato dell’arte, le migliori prestazioni, i più elevati standard di sicurezza e certificativi. Sono oltre 900 gli Elicotteri VIP/corporate di Leonardo in servizio nel mondo oggi. Più del 35% di questi sono basati in Europa, il maggior mercato elicotteristico commerciale a livello globale. Partendo dalle consolidate caratteristiche dell’Azienda in termini di design, tecnologia, filosofia dei servizi e valori nel campo del trasporto executive, nell’ottobre 2021 Leonardo ha presentato il nuovo brand Agusta al fine di lanciare nuove iniziative nel mercato di riferimento tenendo fede alla propria tradizione fatta di esperienza e eccellenza uniche nel settore. EBACE è anche il primo salone aeronautico dove viene presentato il nuovo brand Agusta unitamente alla prima gamma di servizi dedicati al trasporto VIP”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)