Swissport si espande in Italia e si aggiudica l’handling di terra di Alitalia a Roma Fiumicino

Swissport è risultata aggiudicataria dell’attività di handling di terra all’Aeroporto di Roma Fiumicino da Alitalia in amministrazione straordinaria.

“Conformemente alle previsioni di legge applicabili, Swissport si sta preparando ad avviare la consultazione con i sindacati. Non appena saranno state ultimate le procedure di consultazione, Swissport rileverà le attività di handling di terra dell’aeroporto e i dipendenti passeranno da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria – a Swissport stessa.

Dopo le consultazioni con i sindacati, Swissport definirà insieme ad Alitalia la data più appropriata per il passaggio scorrevole delle attività. Supportare ITA Airways, la compagnia aerea italiana, e tutte le altre compagnie clienti con servizi a terra sicuri, efficienti e all’avanguardia fin dal primo giorno è l’ambizione condivisa da tutte le parti coinvolte”, afferma Swissport.

“Con la ripresa della domanda di viaggi aerei post-COVID, le compagnie aeree del mondo si stanno rifocalizzando sulle loro competenze fondamentali di qualità dei voli di linea, marketing, distribuzione digitale e operatività dei voli sicura e affidabile”, spiega Warwick Brady, Presidente & CEO di Swissport International AG. “Sempre più compagnie aeree si rivolgono a Swissport come partner preferito per i servizi, affidandoci la gestione anche delle più complesse attività operative presso le loro basi nazionali”.

Con Roma Fiumicino, Swissport aggiunge uno dei principali hub europei per gli affari e il tempo libero alla sua crescente rete internazionale di aeroporti, e continua così la sua rapida espansione. Leader di mercato nei servizi a terra per l’aviazione, la società con sede a Zurigo, Svizzera, offre a circa 850 compagnie aeree in sei continenti una serie completa di servizi aeroportuali di terra e handling di merci aeree. In Europa, Swissport si è occupata della gestione completa degli hub per compagnie aeree di livello mondiale presso la loro base nazionale, tra gli altri negli aeroporti di Zurigo (Svizzera), Monaco (Germania) ed Helsinki (Finlandia).

“Siamo entusiasti di vedere Swissport espandersi in Italia e acquisire l’attività di handling di terra di Alitalia all’aeroporto di Roma Fiumicino”, commenta Marina Bottelli, Direttore Generale Italia di Swissport. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al primo dei 1.451 ex dipendenti Alitalia. La loro professionalità sarà fondamentale per il successo e la solidità dell’attività in Italia e in Swissport siamo più che entusiasti di fare la nostra parte in un settore dell’aviazione italiana di livello mondiale”.

“In Swissport i team dei diversi paesi fanno parte di un pool internazionale di professionisti dell’aviazione che beneficiano della governance centralizzata dell’azienda e di un curriculum di formazione standardizzato. Questo permette a Swissport di iniziare a operare in modo rapido e affidabile in qualsiasi nuovo aeroporto o di acquisire fornitori di servizi aeroportuali senza disagi per le attività operative.

L’aggiunta dell’Italia al suo portafoglio internazionale è un traguardo importante per l’espansione di Swissport come esperto di gestione di hub; in poco più di 25 anni la società è infatti cresciuta da piccolo operatore locale in Svizzera a leader internazionale dei servizi per l’aviazione. Swissport opera in 285 aeroporti in 45 paesi e continua a portare avanti un ambizioso piano di crescita”, prosegue Swissport.

“Nel 2021, Swissport International AG ha fornito i migliori servizi aeroportuali a terra per circa 97 milioni di passeggeri (pre- COVID 2019: 265 milioni) e ha gestito circa 5,1 milioni di tonnellate di merci aeree (2019: 4,6 milioni) in oltre 100 air cargo center in tutto il mondo. Diversi suoi centri per le merci aeree sono stati certificati per la logistica farmaceutica da CEIV Pharma di IATA e dall’organismo britannico MHRA. Leader mondiale nel campo dei servizi aeroportuali di terra e dell’handling delle merci aeree, con attualmente circa 45.000 dipendenti, alla fine del 2021 era attiva in 285 aeroporti in 45 paesi e sei continenti”, conclude Swissport.

(Ufficio Stampa Swissport International AG – Photo Credits: Swissport International AG)