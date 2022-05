Qatar Airways Group pubblica il 2021 Sustainability Report

Qatar Airways Group ha pubblicato il suo Sustainability Report for FY2019-21, un’edizione speciale di 2 anni a tema “Response, Relief, Recovery, Resilience”. Riconoscendo le circostanze senza precedenti che la comunità dell’aviazione globale ha dovuto affrontare nel 2020, l’approccio di questo rapporto biennale differisce dagli anni precedenti, a causa dell’impatto della pandemia COVID-19.

“L’ultimo rapporto descrive in dettaglio come il Gruppo è stato in grado di rispondere rapidamente alle esigenze dei suoi clienti, i suoi sforzi di soccorso nel fornire rimpatrio alle persone bloccate e il trasporto di forniture mediche e di altro tipo essenziali, nonché la strategia della compagnia aerea per recuperare e rafforzare la resilienza per garantire la sostenibilità aziendale a lungo termine.

Qatar Airways è stata abile nell’allineare le risposte alle emergenze a breve termine con investimenti in obiettivi economici, sociali e ambientali a lungo termine per garantire la sicurezza e il benessere dei suoi passeggeri e dipendenti. Ha mantenuto la sua missione ‘Connecting People and Moving Cargo’ in modo sicuro, diventando una compagnia aerea su cui i clienti possono fidarsi e fare affidamento”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La pandemia COVID-19 ha sfidato l’industria, le imprese grandi e piccole, i governi locali e nazionali, le famiglie e gli individui in modi che pochi di noi avrebbero potuto immaginare. Sebbene abbia avuto un impatto su ogni aspetto della nostra attività nel 2020 e nel 2021, abbiamo lavorato per affrontare la pandemia continuando a portare l’agenda del settore verso net zero. Il nostro settore riconosce che c’è ancora molto lavoro da fare. Continueremo a condividere i nostri progressi e ad essere responsabili di garantire un’industria sicura e sostenibile per le generazioni future”.

“Durante il picco della pandemia, Qatar Airways è rimasta ferma nella sua ambizione di dimostrare la leadership nella sostenibilità ambientale e ha continuato a lavorare per cementare il percorso verso una ripresa sostenibile e contribuire alla conservazione della biodiversità globale con la sua politica di tolleranza zero nei confronti del traffico illegale della fauna e dei suoi prodotti. Insieme alle compagnie aeree membri di oneworld, Qatar Airways si è impegnata per zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, diventando la prima alleanza globale di compagnie aeree a unirsi dietro un obiettivo comune per raggiungere la carbon neutrality. Ha inoltre collaborato con IATA per lanciare il suo programma volontario di compensazione delle emissioni di carbonio per i passeggeri, che ora si è esteso per includere i suoi clienti cargo e aziendali, continuando a migliorare le performance ambientali e assicurando l’accreditamento al livello più alto nello IATA Environmental Assessment Programme (IEnvA).

Oggi, i passeggeri possono godere di una connettività senza interruzioni verso oltre 140 destinazioni attraverso l’ampia rete globale della compagnia aerea tramite il miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airportr, in collegamento con destinazioni popolari in Medio Oriente, Africa, Asia e Australasia”, conclude Qatar Airways.

Il 2021 Sustainability Report è disponibile su https://www.qatarairways.com/en/about-qatar-airways/environmental-awareness.html.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)