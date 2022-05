Air France-KLM lancia un aumento di capitale da 2,256 miliardi di euro

Air France-KLM annuncia il lancio di un aumento di capitale per raccogliere proventi lordi per 2,256 miliardi di euro, attraverso l’emissione di 1,928 miliardi di nuove azioni di Air France-KLM.

“Questa operazione, che mira a rafforzare l’equity and balance sheet della compagnia, segue l’incremento di capitale del 2021 e arriva dopo che il 17 febbraio sono state annunciate nuove misure di ricapitalizzazione.

Il periodo di sottoscrizione va dal 27 maggio 2022 al 9 giugno 2022.

Il ricavato netto dell’emissione sarà destinato al rimborso dei subordinated bonds emessi nell’aprile 2021 e detenuti dallo Stato francese, oltre a rafforzare l’equity della compagnia. Come annunciato ai risultati dell’intero esercizio il 17 febbraio 2022, la compagnia intende liberarsi dalle condizioni stabilite dall’European Commission’s temporary framework e destinerà quindi circa 1,7 miliardi di euro al rimborso dei “Covid-19 recapitalization aid”. La restante parte sarà destinata a ridurre l’indebitamento finanziario netto della compagnia”, afferma Air France-KLM.

“Questa operazione, insieme alle altre misure previste per rafforzare il bilancio e la prevista ripresa dell’EBITDA, consentiranno alla compagnia di rafforzare la propria traiettoria finanziaria. La solida financial liquidity position della compagnia, in un contesto operativo migliore, consentirà di rimborsare ulteriormente i French State Aid nei prossimi trimestri. Il rimborso degli aiuti di Stato migliorerà anche i financing costs della compagnia.

La compagnia conferma l’obiettivo di ridurre il Net debt / EBITDA ratio”, prossegue Air France-KLM.

“Lo Stato francese, maggiore azionista di Air France-KLM (28,6%), ha informato la Compagnia della sua intenzione di partecipare al Rights Issue, in modo che la sua partecipazione post-operazione rimanga invariata.

Lo Stato olandese ha informato la compagnia che intende esercitare i propri diritti in proporzione alla sua attuale partecipazione, affinché la sua partecipazione rimanga invariata dopo il Rights Issue, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte del parlamento olandese.

L’operazione consentirà a CMA CGM di diventare un nuovo azionista di riferimento e un partner strategico esclusivo per il business cargo, come annunciato il 18 maggio (leggi anche qui). CMA CGM si impegna a sottoscrivere l’operazione per un importo massimo di 400 milioni di euro (inclusa l’acquisizione di diritti) e in modo tale che la sua partecipazione complessiva non superi il 9% del capitale sociale risultante della compagnia.

China Eastern Airlines e Delta Air Lines si sono impegnate a partecipare al Rights Issue su cash neutral basis sottoscrivendo nuove azioni attraverso la vendita di parte dei loro Diritti, utilizzando i proventi netti della vendita dei diritti a CMA CGM”, afferma Air France-KLM.

Benjamin Smith, CEO di Air France – KLM, ha dichiarato: “L’operazione che stiamo lanciando oggi è il risultato del lavoro che stiamo facendo da diversi mesi per consolidare il nostro bilancio, rafforzare la nostra autonomia finanziaria e ritrovare flessibilità strategica e operativa. Mentre il recupero prosegue e la nostra performance economica si riprende, in particolare grazie al nostro ambizioso transformation plan e ai benefici strutturali che continua a fornire, vogliamo essere in grado di cogliere ogni opportunità in un settore aeronautico in evoluzione ed essere in grado di accelerare i nostri impegni ambientali. Ringrazio i nostri principali azionisti per il rinnovato sostegno a questa operazione e sono lieto di accogliere CMA CGM nel nostro capitale, come nuovo azionista di riferimento e partner industriale nelle nostre attività cargo”.

