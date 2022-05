Embraer alla ricerca di Start-Up innovative per la sua Energia sustainable flight initiative

Embraer ha completato il suo primo “Start-Up Day”, volto a incoraggiare start-up e operatori con tecnologie innovative ad aderire alla sua Energia sustainable flight initiative. L’obiettivo di Embraer è selezionare queste organizzazioni per collaborare su Energia. Embraer cerca di sviluppare tecnologie con il maggiore potenziale per affrontare le sfide della crisi climatica: le start-up avranno un ruolo significativo nella risoluzione degli ostacoli tecnici.

Il primo ‘intake’ di 16 organizzazioni da tutto il mondo ha presentato le proprie tecnologie al team Energia di Embraer, ciascuna focalizzata su una delle quattro aree critiche: electric and hybrid-electric powertrain; fuel cells; hydrogen storage; battery technology. Nei prossimi mesi il team di Energia esplorerà queste opportunità e mira a effettuare la prima selezione nel terzo trimestre del 2022.

Carlos Ilario, Head of Zero Emissions Innovation at Embraer, ha affermato: “Per affrontare la sfida climatica è essenziale incoraggiare ogni percorso di innovazione, non solo affidarsi agli attori tradizionali. Embraer ha un’affinità naturale con gli agili innovatori e riteniamo che il crescente ecosistema di piccole start-up esperte di tecnologia abbia un enorme contributo da dare, se ne ha l’opportunità. Non sottovalutiamo la portata della sfida. Alcune delle tecnologie di cui l’aviazione ha bisogno devono ancora essere scoperte. Quindi è essenziale sfruttare tutti i talenti disponibili nel mondo per trovare risposte che funzionino, siano convenienti e pratiche nel mondo reale”.

“È un piacere aver attirato così tante organizzazioni interessanti da tutto il mondo, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti nella nostra iniziativa Energia”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “La qualità delle interazioni e le potenziali capacità delle tecnologie presentate hanno prodotto una serie di momenti interessanti che hanno davvero entusiasmato i nostri ingegneri”.

Embraer sta pianificando più Start-Up Days, aggiungendo ulteriori aree di interesse come sustainable cabin design, connectivity, ground handling, clean energy generation e altro ancora. Le organizzazioni interessate ai prossimi round possono iscriversi dalle pagine Energia del sito web Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)