MakeChangeFly: Lufthansa Group informa su come rendere l’aviazione più sostenibile

Imparare dalla natura per risparmiare CO2, volando con cherosene da residui biogenici e, in futuro, anche con l’aiuto della luce solare. Dare forma attiva all’ulteriore sviluppo dell’industria aeronautica e raggiungere un neutral CO2 balance nel 2050: questo è l’obiettivo ambizioso di Lufthansa Group.

Nelle prossime settimane, il Gruppo informerà su questo argomento con una campagna di marketing stimolante sotto l’hashtag #MakeChangeFly. Verrà visualizzata in tutto il mondo, in particolare sui social media e in luoghi selezionati con poster, city lights e in print media.

“Il motto della nostra campagna #MakeChangeFly trasmette a livello globale ciò che Lufthansa Group e i suoi dipendenti rappresentano: vogliamo unire l’aviazione e la protezione del clima e stiamo guidando la trasformazione del nostro settore. Insieme, stiamo lavorando con passione, forza innovativa e know-how tecnologico per rendere il volo un po’ più sostenibile ogni giorno. Coinvolgiamo da vicino i nostri clienti nel processo di trasformazione e rendiamo le nostre soluzioni di sostenibilità visibili al grande pubblico con campagne come questa”, afferma Christina Foerster, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board, responsible for Customer, IT & Corporate Responsibility.

“I motivi della campagna #MakeChangeFly riuniscono i temi del trasporto aereo e della natura in modo creativo e affrontano così le diverse misure di Lufthansa Group per un futuro sostenibile. Entro la fine di questo decennio, un totale di almeno 190 aeromobili a basso consumo di carburante di ultima generazione saranno consegnati alle compagnie aeree di Lufthansa Group. A lungo termine, l’uso del Sustainable Aviation Fuel (SAF) è considerato la chiave per volare CO2-neutral flying. Già oggi, Lufthansa Group è uno dei maggiori acquirenti al mondo di SAF a base di residui biogenici ed è impegnato in numerosi progetti volti ad aumentare la disponibilità di SAF. Un focus particolare è sulle tecnologie orientate al futuro Power-to-Liquid and Sun-to-Liquid.

Lufthansa Group ottimizza costantemente la flotta esistente e tutte le sue operazioni di volo dal punto di vista economico ed ecologico. Un’innovazione evidenziata nell’attuale campagna si chiama AeroSHARK, una tecnologia sviluppata da Lufthansa Technik insieme a BASF. Il fuel-saving surface film imita le proprietà della pelle di squalo e quindi ottimizza l’aerodinamica dell’aereo nei punti rilevanti per il flusso. Ciò riduce il consumo di carburante su ogni volo. Quest’anno, il primo aereo del Gruppo sarà equipaggiato con AeroSHARK”, afferma Lufthansa Group.

“Lufthansa Group sta inoltre investendo più che mai nella qualità e nella sostenibilità delle sue offerte, ispirando sempre più passeggeri a viaggiare in modo sostenibile. La compagnia offre già il portafoglio più completo per CO2-neutral flying e vuole rendere il più semplice possibile per i suoi clienti contribuire individualmente alla protezione del clima. Dal 2019, lo stesso Lufthansa Group compensa le emissioni di CO2 dei viaggi aerei di lavoro dei suoi dipendenti attraverso progetti certificati di compensazione del carbonio myclimate.

La nuova campagna di marketing #MakeChangeFly è stata sviluppata e implementata dall’agenzia creativa DDB Monaco di Baviera. Mostra la determinazione di Lufthansa Group nel suo ambizioso percorso per connettere persone, culture ed economie in modo sostenibile”, conclude Lufthansa Group.

Per maggiori info: https://makechangefly.com/.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)