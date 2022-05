News Brevi – 24.05.2022

AIRBUS: PROCEDE COME DA PROGRAMMA LA POLAR ICE AND SNOW MONITORING MISSION CRISTAL – La missione Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimetry CRISTAL è sulla buona strada. A seguito di un intenso processo di revisione, l’European Space Agency ESA ha confermato che il progetto preliminare del satellite soddisfa tutti i requisiti di sistema. CRISTAL trasporterà un multi-frequency altimeter avanzato che misurerà lo spessore del ghiaccio marino e l’elevazione della calotta glaciale, indicatori chiave del cambiamento climatico. L’altimetro CRISTAL misurerà per la prima volta la copertura nevosa delle calotte glaciali, migliorando notevolmente la qualità dei dati rispetto al suo predecessore CryoSat-2. Questi dati sosterranno le operazioni marittime negli oceani polari e contribuiranno a una migliore comprensione dei processi climatici. La Preliminary Design Review (PDR) è stata organizzata utilizzando un nuovo formato più collaborativo. Come primo passo, nell’arco di quattro settimane si è svolta un’ampia revisione da parte di oltre 60 ingegneri dell’ESA di un pacchetto di dati completo, stabilito da oltre 100 ingegneri guidati da Airbus. In una seconda fase, i principali risultati sono stati discussi intensamente in modo interattivo tra esperti di alto livello sia dell’ESA che dell’industria, fino al completamento con successo della revisione. La missione garantirà la continuazione a lungo termine dell’altimetria radar del ghiaccio e dei record dei cambiamenti topografici, a seguito di missioni precedenti come Earth Explorer CryoSat dell’ESA, anch’esso sviluppato da Airbus e che funzionerà perfettamente per 12 anni, ben oltre la sua durata di progettazione. Il veicolo spaziale da 1,7 tonnellate si basa su un collaudato e robusto Airbus satellite design basato sull’eredità di Sentinel-6 e CryoSat. Il sito Airbus Defence and Space di Friedrichshafen (Germania) è a capo di un consorzio industriale che coinvolge aziende di 19 paesi per la realizzazione del progetto, tra cui Thales Alenia Space per la fornitura dell’IRIS Interferometric Radar Altimeter. Il lancio di CRISTAL è attualmente previsto dallo spazioporto europeo di Kourou nel 2027.

AIR ASTANA CELEBRA IL SUO VENTESIMO ANNIVERSARIO – Il 15 maggio 2022, Air Astana ha celebrato il ventesimo anniversario dal suo primo volo commerciale da Almaty a Nur-Sultan. “La compagnia aerea è orgogliosa di quanto ha raggiunto da quel giorno. Ha mantenuto la sua indipendenza e non ha mai avuto la necessità di chiedere un supporto esterno nonostante i numerosi shock macro-economici degli ultimi due decenni. Air Astana ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri e più di 250.000 tonnellate di cargo negli ultimi 20 anni, con 600.000 voli operati e un load factor medio di circa il 70%. Il management della compagnia ha continuamente fornito prestazioni eccezionali in termini di sicurezza, innovazione, confort per i passeggeri, efficienza operativa e bassi costi, in linea con quelli raggiunti dalle principali compagnie aeree low cost. La flotta del Gruppo Air Astana è cresciuta fino a 37 aeromobili, inclusi Boeing 767, Airbus A320/A320neo/A321/A321neo/A321LR e Embraer 190-E2 con un’età media di 4 anni. Air Astana ha vinto molteplici premi tra cui lo Skytrax come Best Airline in Asia Centrale per 9 volte dal 2012, il Trip Advisor Traveller’s Choice 3 volte e l’APEX Awards nel 2018-2020”, afferma Air Astana.

IL FAI SCEGLIE PALAZZO AERONAUTICA PER IL CONVEGNO DEDICATO AI VOLONTARI – Dopo circa due anni di attività interrotta o comunque fortemente limitata a causa della crisi pandemia, il FAI, fondazione che ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, ha scelto di organizzare un Convegno dedicato ai propri volontari per riavviare riflessioni e suggerimenti di indirizzo culturale e organizzativo per il futuro. In questo ambito, il Palazzo dell’Aeronautica ha rappresentato la sede ideale per l’incontro, un edificio – sede istituzionale dell’Aeronautica Militare – che custodisce un prezioso patrimonio storico e culturale che la Delegazione FAI di Roma apprezza tanto da essere uno dei siti romani inserito all’interno delle visite organizzate del “Cosa FAI Oggi” che hanno avuto luogo l’anno scorso. A sottolineare lo stretto legame tra l’Aeronautica Militare ed il FAI il Generale di Brigata Massimo Cicerone, Comandante dei Servizi di Supporto Enti di Vertice dell’Aeronautica Militare, che nel suo intervento ha salutato ed accolto i rappresentati del FAI. Il Convegno ha visto la partecipazione del Presidente del FAI Marco Magnifico, del Direttore Generale Davide Usai e della Vice Direttrice Generale per gli Affari Culturali Daniela Bruno (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

OPEN HOUSE ROMA 2022: PALAZZO AERONAUTICA APRE LE PORTE AL PUBBLICO – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Palazzo dell’Aeronautica ha aprerto le porte al pubblico domenica 22 maggio, in occasione di Open House Roma 2022, iniziativa che da 10 anni permette l’accesso gratuito di centinaia di edifici romani a curiosi e appassionati. Con la partecipazione a questo evento, l’Aeronautica Militare ha voluto ancora una volta contribuire alle iniziative improntate all’educazione, alla conoscenza e alla tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico del Paese. Un evento che ha permesso alla Forza Armata di mostrarsi con la ferma volontà di far conoscere ai cittadini la propria storia e le tradizioni che rappresentanto la base e l’identià dell’Aeronautica Militare di oggi. Una Forza Armata “giovane” che si appresta a celebrare i cento anni della sua costituzione nel 2023. Open House Roma nasce dall’idea di un gruppo di architetti e comunicatori orientati all’innovazione socio-culturale. Esperti e professionisti nel settore dei beni culturali, il gruppo conta dottori di ricerca, architetti, operatori culturali, artisti e comunicatori digitali, che si riconoscono in un progetto fondato sul concetto di bene comune come motore propulsivo di una nuova economia che metta al centro l’ambiente, la cultura e la comunità. È un evento annuale che in un solo weekend celebra il design e l’architettura nella Capitale. Il monumentale Palazzo dell’Aeronautica fu voluto dall’allora ministro della Regia Aeronautica (1926-1933) Italo Balbo il quale, per la progettazione, si rivolse ad un architetto di soli 28 anni, Roberto Marino; i lavori furono ultimati in soli due anni ed il palazzo risulta il primo in Italia ad essere costruito interamente in cemento armato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADR E RAI CINEMA PRESENTANO LA MOVIE LOUNGE IN AEROPORTO – ADR e Rai Cinema presentano la Movie Lounge in aeroporto. Cortometraggi su temi di attualità e a sfondo sociale, docufilm inediti, sono alcuni dei contenuti brevi messi a disposizione da Rai Cinema e che, nel corso dell’anno, caratterizzeranno il palinsesto di questa speciale lounge cinematografica, attrezzata anche per la fruizione di una selezione di contenuti accessibili a utenti sordi, ciechi ed ipovedenti: attraverso sottotitoli, audiodescrizione e linguaggio dei segni resi disponibili da Rai Cinema, la nuova movie lounge si pone l’obiettivo di essere una piattaforma inclusiva, realmente accessibile a tutti gli utenti. Oltre alla fruizione di contenuti tradizionali, gli utenti – in determinate fasce orarie – potranno vivere l’esperienza della realtà virtuale grazie a dieci visori di ultima generazione. Un progetto ambizioso e innovativo che ha lo scopo di dare vita a un polo culturale in un luogo non convenzionale e di portare il cinema all’attenzione del pubblico all’interno di uno spazio dove il cinema ha trovato spesso le ambientazioni ideali per raccontare le proprie storie. “La realizzazione della prima sala cinema all’interno di un aeroporto italiano, tra le prime in Europa, rappresenta per ADR una grande soddisfazione; un passo importante nel nostro percorso di valorizzazione della cultura, nonché un’ulteriore conferma dell’impegno di ADR a coniugare eccellenza, sostenibilità sociale e innovazione a beneficio dei passeggeri, e a far sì che il ruolo di Fiumicino come porta d’ingresso su Roma sia sempre più a prova di futuro”, afferma Veronica Pamio, Vice President External Relations e Sustainability di ADR.

BOMBARDIER ESPANDE LE SUE CAPACITA’ DI MANUTENZIONE A LE BOURGET – Bombardier ha annunciato di aver ampliato la sua Line Maintenance Station (LMS) a Le Bourget Airport, vicino a Parigi, per aumentare i suoi servizi di manutenzione e riparazione per i clienti europei. La struttura è strategicamente situata in uno degli aeroporti più trafficati d’Europa per la business aviation e l’espansione è un altro passo nella spinta dell’azienda a guidare il settore dei servizi aftermarket, avvicinando ai propri clienti i migliori servizi. Bombardier ha recentemente potenziato la sua forza lavoro presso l’LMS Le Bourget, istituita nel 2018, e ha aggiunto più di 30.000 piedi quadrati (3.000 metri quadrati) di spazio nell’hangar, in grado di ospitare fino a tre velivoli Global 7500 contemporaneamente o fino a sei velivoli Learjet o Challenger alla volta. L’espansione ha aumentato gli slot disponibili per light scheduled maintenance, nonché gli unscheduled and aircraft-on-ground (AOG) maintenance and parking services forniti dalla LMS. Lo spazio aggiuntivo e i tecnici sono pronti a migliorare la portata e i tempi di risposta del Mobile Response Team (MRT) di Bombardier di stanza a livello locale. I piani a breve termine includono anche l’aggiunta di wheel and battery shop maintenance services. “Man mano che cresciamo, stiamo creando sempre più opportunità per i nostri business jet customers di sfruttare le capacità OEM di alto livello di Bombardier sotto forma di esperienza, infrastruttura e tecnologia, per fornire la risposta più completa alle loro esigenze di manutenzione”, ha affermato Anthony Cox, Vice President, Customer Support, Bombardier. “Le nostre supplemental light and line maintenance capabilities and parking solution in questa posizione strategica completano le nostre heavy maintenance offerings esistenti a Berlino e Londra e garantiscono ai clienti della LMS Le Bourget di beneficiare fin da ora dell’accesso a una gamma più ampia di prodotti di alto livello nella regione”. La struttura di Le Bourget è certificata per i velivoli Learjet 60 e Learjet 75, nonché per i business jet della serie Challenger e Global, tra cui l’ammiraglia Global 7500 e il suo nuovo Challenger 3500. Il numero crescente di clienti di business jet Learjet, Challenger e Global nella regione è ben servito dalle sette LMS europee di Bombardier e da numerose authorized service facilities (ASF), nonché dai tip-to-tail heavy maintenance services forniti dai Bombardier service centres a Berlin Brandenburg Airport e London Biggin Hill Airport. Altre line maintenance stations nella regione si trovano a London Luton, Linz, Nizza, Cannes, Milano e Olbia.

AIR FRANCE PRESENTA LA SUA OFFERTA LA PREMIERE A CANNES – Per il 42° anno consecutivo, Air France è partner e vettore ufficiale del Festival di Cannes, la cui 75a edizione si svolgerà dal 17 al 28 maggio 2022. La compagnia celebra così il suo ruolo di partner del più grande festival cinematografico del mondo e per la prima volta presenta la sua offerta La Première su una terrazza esclusiva. Con La Première, Air France offre un’esperienza di viaggio unica e personalizzata ai clienti attenti ai minimi dettagli. Nel suo spazio appositamente progettato per Cannes, la compagnia organizza eventi speciali, ricordando la particolare attenzione riservata ai menu stellati Michelin e alla carta dei vini e Champagne offerta durante il viaggio. Una suite dedicata alla bellezza, realizzata in collaborazione con l’istituto di bellezza Sisley, offre anche consulenze personalizzate, trattamenti estetici express e momenti di relax. Questa suite evoca il centro di trattamenti di bellezza Sisley La Première disponibile all’interno della lounge Air France La Première a Parigi-Charles de Gaulle. La terrazza di Air France La Première rimane aperta fino al 28 maggio 2022 presso l’Hotel Martinez Cannes, solo su invito.

GE AVIATION COLLABORA CON 4AIR PER OFFRIRE AI BUSINESS AVIATION CUSTOMERS L’ACCESSO A ENVIRONMENTAL OFFSETS – GE Aviation annuncia 4AIR come environmental offset partner for business aviation customers. Questa partnership con 4AIR offre ai business aviation customers l’accesso a programmi di sostenibilità che compensano l’impatto ambientale dalle emissioni dei voli ed è in linea con l’ambizione di GE di essere una net-zero company entro il 2050, comprese le emissioni Scope 3 derivanti dall’uso dei prodotti venduti. “La sostenibilità fa parte del modo in cui GE Aviation fa business”, ha affermato Melvyn Heard, president of the GE Honda Aero Engines and Passport engine programs at GE Aviation. “Come parte della nostra strategia di sostenibilità, ci impegniamo a lavorare con partner di livello mondiale che possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi e quelli dei nostri clienti”. In collaborazione con 4AIR, GE Aviation è in grado di fornire livelli competitivi di carbon offset commitments, che aiutano gli elite business jet customers a compensare le emissioni odierne. Poiché la private aviation continua a crescere, saranno necessari impegni di compensazione ambientale per raggiungere gli industry and global climate goals. 4AIR terrà traccia dei crediti per garantire che i volumi appropriati vengano acquisiti e ritirati per ogni volo. Lavorando con 4AIR, GE Aviation è in grado di sfruttare i principali programmi di compensazione del carbonio del settore che consentono ai clienti di assumere impegni significativi, come la silvicoltura e le energie rinnovabili, per ridurre le emissioni equivalenti a quelle emesse dal volo. L’offerta 4AIR comprende Carbon Neutral, Emissions Neutral, Beyond Neutral e Climate Champion.

PRATT & WHITNEY CELEBRA L’AVIATION MAINTENANCE DAY – Pratt & Whitney informa: “Quando si tratta di aviation maintenance, il nostro team globale di tecnici lavora instancabilmente per fornire risultati impeccabili. Gli Aviation maintenance technicians utilizzano la loro formazione ed esperienza uniche, insieme a una profonda competenza e alla passione per l’aviazione, per garantire la soddisfazione del cliente”. Per celebrare l’Aviation Maintenance Technician Day, Pratt & Whitney ha riconosciuto tre AMT.

DELTA SUPPORTA IL MSP PROGRAM – I clienti che partecipano al Navigating MSP program presso il Minneapolis Saint Paul International Airport possono ora prendere parte a un’esperienza di cabina simulata, da provare prima del volo, con l’obiettivo di supportare la travel equity attraverso una nuova e innovativa esperienza pre-volo. Il nuovo Travel Confidently MSP Education Center ha aperto ufficialmente i battenti il 23 maggio, grazie alle donazioni, ai contributi e al lavoro di Delta Air Lines, The Metropolitan Airports Commission (MAC) e Airport Foundation MSP. Questa struttura unica nel suo genere, situata vicino al gate C16 del Terminal 1 di MSP, migliorerà il Navigating MSP program, fornendo ai passeggeri con disabilità sensoriali, fisiche o cognitive, a quelli con paura di volare e ai cani guida, un luogo dove familiarizzare con la cabina di un aereo in un ambiente sereno. Consentirà inoltre ai professionisti della sicurezza pubblica aeroportuale e agli equipaggi di supporto delle compagnie aeree di addestrarsi ulteriormente in un ambiente realistico. Il nuovo spazio include una permanently installed 33-foot-long mock aircraft cabin e 42 aircraft seats, donati da Delta.

QANTAS SI ESPANDE NELL’ONLINE HOLIDAY BOOKING MARKET – I Frequent Flyer di Qantas possono ora utilizzare i propri punti su una vasta gamma di pacchetti vacanza in un accordo che vede il vettore acquisire una partecipazione di maggioranza nell’Australian-made travel business, TripADeal. La partecipazione consente a Qantas Loyalty di espandere immediatamente la propria esposizione al mercato delle prenotazioni di vacanze pacchetti online stimato per 13 miliardi di dollari, che sta registrando una crescita significativa poiché la domanda per il tempo libero è in forte espansione e il passaggio all’e-commerce prosegue. Si prevede che la combinazione del successo di TripADeal nei pacchetti vacanza insieme alla portata dei 14 milioni di membri Qantas Loyalty, oltre all’opportunità di riscattare e guadagnare punti, determinerà un aumento significativo delle entrate di TripADeal nei prossimi anni.