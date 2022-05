Embraer, ITA e FAPESP annunciano investimenti in un Engineering Research Center per accelerare il futuro dell’air mobility

Embraer, ITA (Technological Institute of Aeronautics) e FAPESP (São Paulo Research Foundation) hanno annunciato l’approvazione di un investimento congiunto di 48 milioni di R$ in un Engineering Research Center (ERC) per il futuro della mobilità aerea nei prossimi cinque anni.

“Questa ricerca senza precedenti in Brasile riunirà rappresentanti della comunità scientifica e professionisti dell’industria aeronautica in attività, basandosi su tre pilastri: low carbon aviation, autonomous systems, advanced manufacturing. L’iniziativa crea un ambiente favorevole alla diffusione della conoscenza, alla formazione di risorse umane altamente qualificate e alla produzione di pubblicazioni scientifiche di grande impatto”, afferma Embraer.

“Siamo molto entusiasti dell’approvazione dell’Engineering Research Center incentrato sul futuro della mobilità aerea, in collaborazione con ITA e FAPESP”, ha affermato Luís Carlos Affonso, Embraer’s Senior Vice President of Engineering, Technology, and Strategy. “Sono certo che il Centro sarà un punto di riferimento della cooperazione tra imprese, governo e mondo accademico verso la zero-carbon aviation del futuro, generando valore per la società nel suo insieme”.

“La partnership tra FAPESP, Embraer e ITA sarà sicuramente fruttuosa e offrirà una risposta a una grande sfida che dovrà affrontare la ricerca nei prossimi anni: la transizione verso una low carbon economy associata con advanced manufacturing”, afferma il FAPESP President, Marco Antonio Zago.

“ITA è stato creato con il triple helix model, come un’intersezione tra mondo accademico, governo e industria”, ha affermato il Dean of ITA, Anderson Correia. “Questa iniziativa è un’altra icona di questo modello, che amplierà la formazione delle risorse umane in aree strategiche per Embraer, FAB e la filiera del settore. Promuoverà anche l’integrazione internazionale per affrontare le sfide del futuro della mobilità aerea”.

“Nel corso degli ultimi mesi le istituzioni hanno descritto lo scopo della ricerca e delle principali attività per concretizzare questa partnership, che ha proposto soluzioni tecnologiche innovative che massimizzeranno la competitività nel global innovation ecosystem.

Le partnership come ERC guidano e abilitano le condizioni per il trasferimento della tecnologia tra gli attori del settore, le parti interessate e il terzo settore, rafforzano le connessioni e le innovazioni attraverso modelli di partnership e gestione della proprietà intellettuale. Queste partnership generano anche nuove incubazioni di imprese e stimoli di attività imprenditoriali in cui vengono applicati i risultati della ricerca”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)