Qantas Group: prosegue l’adeguamento del network internazionale e domestico. A giugno parte il servizio stagionale tra Perth e Roma

Mentre i viaggi continuano a riprendersi dal COVID-19 e gli adeguamenti del network proseguono, Qantas e Jetstar fanno il punto sugli ultimi sviluppi.

Group Domestic

“I viaggi domestici continuano a registrare buoni risultati con una forte domanda in tutte le categorie. I prezzi del carburante hanno continuato a crescere nell’ultimo mese e richiedono al Gruppo di riequilibrare la capacità e le tariffe in risposta. I tagli ai livelli di volo domestici per luglio e agosto si stanno intensificando, con la capacità che passa dal 107% dei livelli pre-COVID al 103%. Queste ulteriori riduzioni confluiranno progressivamente nei sistemi di prenotazione nei prossimi giorni. Il Gruppo continuerà a monitorare le condizioni di mercato e ad adeguare la capacità secondo necessità. Non si prevede che tali adeguamenti avranno un impatto significativo sui clienti a causa dell’elevato numero di voli sulla maggior parte delle rotte; le persone interessate verranno contattate direttamente e verranno offerte diverse opzioni. In termini pratici, queste modifiche porteranno generalmente a un seat factor più elevato sui voli in tutto il Gruppo”, afferma Qantas Group.

Group International

“Group International continua a vedere una forte domanda, in particolare mentre ci muoviamo verso il picco estivo settentrionale e più paesi allentano le restrizioni. La capacità di Group International rimane invariata a poco meno del 50% dei livelli pre-COVID entro la fine del quarto trimestre del FY22 e salirà a circa il 70% entro la fine del primo trimestre del FY23.

I voli da Perth a Londra (QF9) sono ripresi il 23 maggio, con un volo di andata e ritorno al giorno che opera attraverso il gateway dell’Australia occidentale dopo aver operato attraverso Darwin dal novembre dello scorso anno. La QF1 verrà reindirizzata da Sydney-Darwin-Londra per operare Sydney-Singapore-Londra dal 19 giugno e passare da un 787 a un Airbus A380. Qantas accoglierà di nuovo dallo storage un terzo A380, che tornerà in servizio dal 6 giugno sulla rotta Melbourne-Los Angeles.

Dopo il recente allentamento delle restrizioni alle frontiere della Nuova Zelanda, i voli di Qantas e Jetstar sono aumentati in modo significativo”, afferma Qantas Group.

“Mentre il Giappone inizia ad allentare le restrizioni sui confini, Jetstar riprenderà i voli Cairns-Tokyo (Narita) dal 20 luglio e Cairns-Osaka dal 26 luglio. Qantas riprenderà i servizi Sydney-Tokyo (Haneda) dal 12 settembre e da Melbourne e Brisbane a Tokyo (Haneda) dalla fine di ottobre, utilizzando gli A330.

Il rafforzamento della domanda di viaggi a Bali ha visto Jetstar riavviare i servizi diretti da tutte e sette le città australiane che volava pre-COVID e sarà vicino ai livelli di capacità pre-COVID sulla maggior parte delle rotte entro la fine di giugno 2022.

Qantas aumenterà la frequenza tra Sydney e Manila da cinque voli a settimana a sei dal 20 giugno, aumentando a tutti i giorni da metà settembre. Inoltre la compagnia riprenderà i voli da Sydney a Santiago dal 30 ottobre, con quattro voli a settimana utilizzando i suoi 787.

La compagnia ha posticipato la ripresa dei voli tra Sydney e San Francisco dal 30 luglio al 30 ottobre. I clienti saranno reindirizzati sui voli via Los Angeles.

Come precedentemente annunciato, Qantas Group avvierà le seguenti rotte nei prossimi mesi:

– Qantas avvierà un servizio stagionale Perth–Roma dal 22 giugno.

– Qantas avvierà i voli da Sydney a Bengaluru (Bangalore) dal 14 settembre.

– Jetstar avvierà un servizio Sydney-Seoul dal 2 novembre e Qantas inizierà la rotta il 10 dicembre.

– Qantas avvierà i voli da Melbourne a Dallas Fort Worth dal 2 dicembre”, prosegue Qantas Group.

Qantas inoltre ha iniziato a implementare chioschi aeroportuali di nuova generazione, che renderanno l’esperienza aeroportuale più rapida e semplice per i clienti che viaggiano con voli domestici.

Il vettore ha avviato una prova limitata di nuovi chioschi self-service nel Terminal 3 dell’aeroporto di Sydney. Dopo aver messo a punto la nuova tecnologia con i clienti, la compagnia aerea prevede di averla completamente installata a Sydney entro l’inizio di giugno, arrivando a circa 140 chioschi in tutti i principali aeroporti nazionali entro settembre. Questi sostituiranno i chioschi esistenti che i clienti utilizzano per effettuare il check-in e stampare le etichette del bagaglio.

Con oltre tre quarti dei clienti che effettuano già il check-in online e utilizzano le carte d’imbarco digitali sul proprio smartphone, i nuovi chioschi saranno utilizzati principalmente per la stampa delle etichette dei bagagli. I clienti potranno inoltre utilizzare i nuovi chioschi per acquistare bagagli aggiuntivi.

La nuova tecnologia è fino a quattro volte più veloce rispetto ai chioschi esistenti, con il processo di stampa di un’etichetta per borsa che ora richiede in media solo 20 secondi.

Tutti i clienti che non hanno effettuato il check-in prima dell’arrivo in aeroporto potranno utilizzare i codici QR sui chioschi per effettuare rapidamente il check-in online e ricevere una carta d’imbarco digitale. I clienti avranno comunque la possibilità di essere registrati da un agente del servizio clienti, se necessario.

Stephanie Tully, Chief Customer Officer, Qantas Group, ha affermato: “Abbiamo visto le preferenze dei consumatori spostarsi drasticamente verso il digitale, quindi stiamo investendo di più nella nostra app e nella tecnologia aeroportuale per semplificare il viaggio. I chioschi esistenti sono stati determinanti nel ridurre le code per il check-in agli sportelli degli aeroporti quando sono stati introdotti più di 10 anni fa e questi nuovi chioschi abbineranno la tecnologia più recente alle preferenze dei clienti. Sappiamo che alcuni clienti preferscono parlare con una persona al momento del check-in, quindi continueremo ad avere lo stesso numero di membri del team Qantas disponibili nel terminal per aiutare i clienti al check-in”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)