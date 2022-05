Essenza seat di Geven selezionato per il programma di retrofit della flotta Eurowings

Essenza Seat di Geven è stato selezionato per il programma di retrofit della flotta Eurowings. Essenza è stata la prima scelta di Lufthansa Group per i sedili attraverso varie compagnie aeree del Gruppo, nell’ambito di una partnership più ampia iniziata nel 2017.

“Il modello Essenza per Eurowings presenta uno schema di design esclusivo e dedicato. Essenza offre un comfort impareggiabile a bordo, con la massima efficienza in termini di costi. Essenza dispone di generosi in-arm and rear meal tables con all-device accommodating dedicated holder, appendiabiti, tasche e custodia per giubbotto di salvataggio.

Essenza porta super comfort bottom cushions, completati per la flotta Eurowings con un gioco di grigio chiaro e scuro, rifinito con un accento personalizzato di viola sullo schienale”, afferma Geven.

“Il prodotto su misura creato per Eurowings è il risultato di uno stretto lavoro di squadra tra Geven e la compagnia aerea, che ha dimostrato di essere l’elemento speciale dietro l’entusiasmo che guida i due team”, afferma il Geven’s program manager, Pasquale Savelli.

“Siamo lieti del successo della nostra collaborazione con Lufthansa Group e orgogliosi della soddisfazione per il prodotto che hanno espresso”, afferma il Managing Director di Geven, Alberto Veneruso. “Siamo particolarmente orgogliosi della puntualità con cui lo sfidante programma di consegna di Eurowings viene rispettato: 23 ship sets, il tutto al ritmo di due a settimana tra aprile e luglio di quest’anno. Geven ha un record del 100% in termini di consegna, che intendiamo mantenere. Il lavoro di squadra sia sul linefit che su questo programma di retrofit di Eurowings è stato fruttuoso e sincronizzato, in modo tale da soddisfare con la massima precisione le esigenze e le aspettative di questo esigente cliente”.

“C’è una solida certezza che il prodotto consegnato a Eurowings sia caratterizzato da un’elevata personalizzazione e che offrirà performance di servizio a lungo termine come quelle richieste dal cliente”, continua Veneruso. “Noi di Geven e i nostri numerosi clienti soddisfatti siamo convinti che Essenza sia la migliore soluzione per il comfort a bordo grazie al suo eccezionale spazio abitativo e all’accurato design ergonomico, che combinato con la leggerezza, l’affidabilità e il basso costo di proprietà, aggiungerà sicuramente valore al già prestigioso brand Eurowings”.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits: Geven)