News Brevi – 28.05.2022

IBERIA PRESENTA LE NUOVE DIVISE – Il debutto in volo delle nuove divise create da Teresa Helbig è previsto per il prossimo giugno, poiché Iberia ha voluto che coincidesse con il lancio della sua nuova offerta di ristorazione a bordo di tutti i voli. “Il design spagnolo non è mai volato così in alto. Quasi 7.000 dipendenti presenteranno i nuovi design in un’importante esposizione: le quasi 140 destinazioni in 43 paesi verso i quali la compagnia aerea vola. La nuova uniforme sarà presentata dal personale di volo e dal personale aeroportuale all’Hub di Madrid, prima di essere indossata dal personale del resto delle stazioni della compagnia aerea in tutto il mondo. La nuova divisa di Iberia mostra un design sobrio, elegante e funzionale che rappresenta un equilibrio naturale tra i tratti distintivi di Teresa Helbig e l’immagine attuale della compagnia aerea. Con questo elemento iconico, Iberia culminerà il processo di rebranding avviato nel 2013. Con la nuova divisa, Iberia cerca di mettere in risalto la sua immagine rinnovata e aggiornata, oltre a mostrare il suo impegno per la moda spagnola e a sostenere il talento creativo spagnolo del nostro paese”, afferma Iberia. Gemma Juncá, Brand & Marketing Manager di Iberia, ha sottolineato: “La nuova divisa è una parte fondamentale del nostro brand, un segno di identità che rafforza il nostro impegno per la moda e per i valori della cultura spagnola. Vogliamo che i nostri dipendenti si sentano orgogliosi di indossarla e di rappresentare Iberia”. La proposta di Teresa Helbig si basa sulla sartoria classica all’interno della lunga tradizione di Iberia, creando un guardaroba molto aggiornato, sereno e versatile che combina pragmatismo e appeal fashion sia per gli equipaggi di volo che per il personale di terra. La collezione riunisce venti capi, tra abiti, gonne, pantaloni, cappotti e accessori – sciarpe, cravatte, borse e guanti -, in uno stile elegante, pratico e innovativo, utilizzando materiali di alta qualità adatti allo scopo. Per il design di questa collezione, il designer si è ispirato ai valori di Iberia: calore, innovazione e dedizione al servizio. “Abbiamo creato questa proposta per emozionare, perché volare e progettare sono molto simili: entrambi cercano di materializzare i sogni. Non abbiamo concepito questi capi come semplici divise ma come capi che, oltre ad essere comodi e funzionali, sono lusinghieri e possono mantenere il loro stile ed eleganza negli anni”, sottolinea la stilista. Teresa Helbig, figura chiave della moda spagnola, è la prima donna a disegnare l’uniforme Iberia e si unisce ai ranghi degli stilisti Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Elio Bernhayer, Alfredo Caral e Adolfo Domínguez, che tra il 1952 e il 2022 hanno prestato il loro talento e la loro abilità alla progettazione delle divise della compagnia aerea.

QATAR AIRWAYS: PARTNERSHIP CON FLYDUBAI, KUWAIT AIRWAYS, OMAN AIR E SAUDIA PER I MATCH DAY SHUTTLE FLIGHTS IN OCCASIONE DELLA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ – Nell’ambito dell’impegno a rendere la prima FIFA World Cup Qatar 2022™ ospitata in Medio Oriente e nel mondo arabo un evento all-inclusive, Qatar Airways ha stretto accordi con flydubai, Kuwait Airways, Oman Air e Saudia per collegare i possessori di biglietti per le partite a Doha tramite Match Day Shuttle flights per 24-hour experiences, durante il periodo del torneo. Gli appassionati di calcio in Kuwait, Oman, Arabia Saudita o Emirati Arabi Uniti potranno presto prenotare i Match Day Shuttle flights. Questo servizio è progettato con lo scopo di collegare senza problemi i fan al Qatar in modo che possano assistere alle rispettive partite, catturare i panorami e i suoni del paese ospitante, prima di partire da Doha lo stesso giorno. I biglietti Match Day Shuttle avranno prezzi competitivi insieme con rotating frequencies da Dubai, Gedda, Kuwait City, Mascate e Riyadh. I fan sono invitati a visitare qatarairways.com/MatchDayShuttle e i siti Web delle compagnie aeree partner per saperne di più. Qatar Airways aggiungerà anche più Match Day Shuttle flights attraverso GCC in futuro, oltre a far volare tifosi di calcio da tutto il mondo sul suo network globale. I passeggeri che prenotano uno dei servizi Match Day Shuttle beneficeranno di un viaggio agevole che include il trasporto a terra dedicato tra l’aeroporto e lo stadio. Scegliendo di prenotare un Match Day Shuttle flight, i tifosi arriveranno al mattino e partiranno la sera, senza che sia richiesta la sistemazione in hotel. Inoltre, una politica di divieto del bagaglio da stiva semplificherà un itinerario di viaggio facile per i passeggeri. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il collegamento dei fan e l’amore condiviso per il calcio sono al centro di questa partnership rivoluzionaria. La FIFA World Cup Qatar 2022™ sarà la prima in Medio Oriente e nel mondo arabo e abbiamo sempre creduto che una vittoria per il Qatar fosse una vittoria per la regione. Il panorama di questo torneo ci dà l’opportunità di diffondere il business con varie compagnie aeree regionali. La nostra combined bandwidth con flydubai, Kuwait Airways, Oman Air e Saudia creerà una flessibilità di viaggio che unirà le culture e darà ai fan la possibilità di esplorare più luoghi del Medio Oriente”.

BRANCARO INDUSTRIES FESTEGGIA I PRIMI 5 ANNI DI ATTIVITA’ E SPICCA IL VOLO VERSO NUOVI TRAGUARDI – Brancaro Industries Srl, azienda nata nel 2017 per offrire un servizio di consulenza di design elettronico per il mondo avionico, oggi in grado di coprire tutta la filiera che va dalla specifica di sistema o di equipaggiamento dell’OEM alla produzione in serie di schede elettroniche, parti di equipaggiamenti e di piccoli cablaggi, ha tagliato il traguardo dei primi 5 anni di attività. Lo scorso 13 maggio, nella location di Villa Verganti Veronesi di Inveruno (Mi), ha voluto celebrare il proprio “Fifth Anniversary” con un evento esclusivo a cui hanno partecipato oltre cento persone tra le quali importanti rappresentanti delle Istituzioni e di società aeronautiche e professionisti del settore. A fare gli onori di casa, illustrando il già significativo cammino compiuto dall’azienda e le ambiziose sfide del prossimo futuro, sono stati il CEO Roberto Caminiti ed il CFO Daniele Ruzzon. Oggi Brancaro ha un centro di ingegneria a Novara e lo stabilimento di produzione a Cardano al Campo, a pochi minuti dall’aeroporto di Malpensa e dallo stabilimento “Leonardo” di Cascina Costa. Una seconda linea di business riguarda la produzione di equipaggiamenti a marchio, destinati al mondo UAV/UAS e VTOL. Brancaro Industries è fortemente impegnata in azioni di marketing. Dopo la recente partecipazione al Dubai Airshow, sarà azienda espositrice al Farnborough Airshow che si terrà a Londra a fine luglio, in collettiva con il Cluster Aerospaziale Lombardo. Appena terminata anche la creazione della social-room: uno spazio attrezzato per la creazione di video di marketing in cui saranno trattati temi come approfondimenti tecnici su nuove tecnologie, sui nuovi prodotti, interviste ad esperti che verranno pubblicati sul canale aziendale Youtube, oltre che su LinkedIn.

PRATT & WHITNEY NOMINA RICK DEURLOO COME PRESIDENT OF PRATT & WHITNEY COMMERCIAL ENGINES – Pratt & Whitney ha nominato Rick Deurloo president of Commercial Engines business. In questa posizione, Rick manterrà le sue attuali responsabilità come senior vice president and Chief Commercial Officer (CCO) for Pratt & Whitney, assumendo al contempo la leadership generale del Commercial Engines business da Carroll Lane, che ha deciso di lasciare l’azienda per un’altra opportunità di leadership. Deurloo assumerà questo ruolo ampliato con effetto immediato e continuerà a riferire al Pratt & Whitney President Shane Eddy. “Il commercial engines business di Pratt & Whitney è ben posizionato per il successo a lungo termine grazie alla sua tecnologia e alle offerte di prodotti su un ampio portafoglio di piattaforme importanti come GTF, V2500 e mature engines”, afferma il Pratt & Whitney President, Shane Eddy. “Questo slancio continuerà e crescerà con Rick, che porta una vasta esperienza e una profonda conoscenza dei nostri commercial customers in questo ruolo ampliato. Sono fiducioso che il commercial business continuerà a soddisfare le elevate aspettative dei nostri clienti sotto la guida di Rick”. Deurloo è entrato a far parte dell’ex United Technologies Corporation nel 1998 e ha più di 20 anni di esperienza nella gestione e nelle vendite nel settore aerospaziale globale. Prima del suo ruolo di senior vice president and CCO, dove era responsabile per Sales, Marketing and Customer Support in tutto il mondo per Pratt & Whitney Commercial Engines e International Aero Engines (IAE), Deurloo ha ricoperto altre posizioni dirigenziali senior, tra cui vice president of sales for the Americas. Lane ha ricoperto ruoli di leadership con l’ex United Technologies Corporation e Pratt & Whitney per più di nove anni, incluso president of the Commercial Engines business negli ultimi due anni e mezzo, dove ha guidato l’organizzazione attraverso la pandemia e il riallineamento del Commercial Engines business. “Ringraziamo Carroll per la sua leadership e per il suo decennio di servizio distinto presso Pratt & Whitney e l’ex United Technologies Corporation”, ha affermato Eddy.

L’ANSV RICEVE IN VISITA ISTITUZIONALE IL DIRETTORE GENERALE PER GLI AEROPORTI, IL TRASPORTO AEREO E I SERVIZI SATELLITARI DEL MIMS – L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha ricevuto il 26 maggio, in visita istituzionale, il Direttore Generale per gli Aeroporti, il Trasporto aereo e i Servizi satellitari del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), Dott. Costantino Fiorillo, che è stato accolto dal Prof. Bruno Franchi, Presidente dell’ANSV. Durante la visita, il Presidente dell’ANSV ha illustrato dettagliatamente al Dott. Fiorillo l’attività operativa dell’Ente, soffermandosi anche su alcune criticità riscontrate nel corso dell’attività investigativa dell’Ente, che impattano sulla sicurezza del volo. L’ospite ha avuto pure modo di visitare i laboratori tecnologici dell’ANSV, dove gli sono stati forniti chiarimenti sullo sviluppo tecnologico dei registratori di volo (FDR/CVR, le cosiddette “scatole nere”), sulle modalità di estrazione e decodifica dei dati dai citati apparati e sull’attività svolta dai medesimi laboratori anche a favore di autorità investigative straniere. “Ci ha fatto veramente piacere che il Direttore Generale per gli Aeroporti, il Trasporto aereo e i Servizi satellitari del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sia venuto in visita all’ANSV, in quanto stiamo favorevolmente rilevando un’attenzione crescente del Dicastero in questione verso l’attività dell’ANSV, soprattutto in termini di adozione delle misure necessarie a garantire che le raccomandazioni di sicurezza emanate dalla stessa ANSV in ambito nazionale siano debitamente prese in considerazione dai destinatari, così come peraltro previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 66/1999. Contiamo che tale incontro rappresenti anche la premessa per intensificare il proficuo rapporto di collaborazione con la Direzione Generale di cui è responsabile il Dott. Fiorillo”. Al temine della visita, nel ringraziare il Presidente Franchi, il Direttore Generale Fiorillo ha sottolineato quanto l’ANSV costituisca “una eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale e che la sinergia ed interazione tra ANSV e Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto aereo e i Servizi satellitari del MIMS, nel rispetto della diversità dei ruoli istituzionali, costituiranno sempre più elemento centrale nel comune obbiettivo della massima sicurezza del traffico aereo”.