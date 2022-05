Eurowings: entra in servizio il suo primo A320neo

Eurowings ha ufficialmente messo in scheduled service il suo primo Airbus A320neo. Giovedì alle 6:35 ora locale, l’aereo con registrazione D-AENA è decollato per il suo primo volo commerciale con numero di volo EW9584, trasportando 180 passeggeri da Düsseldorf a Palma di Maiorca.

L’A320neo volerà inizialmente da Düsseldorf a Málaga, Atene, Barcellona, Berlino, Budapest, Dresda, Ginevra, Amburgo, Lisbona, Lione, Monaco, Milano, Palma di Maiorca, Praga, Vienna e Zurigo. Dopo una fase introduttiva, l’A320neo decollerà anche dall’aeroporto di Amburgo.

“L’Airbus A320neo è di gran lunga il jet a corto e medio raggio più efficiente e silenzioso al mondo e il segno più visibile di una serie di oltre 50 iniziative di sostenibilità presso Eurowings. Con la tecnologia leader di Airbus e CFM LEAP, l’aereo ha performance ambientali notevolmente migliorate rispetto alle generazioni precedenti: con una riduzione del 50% delle emissioni acustiche, una riduzione fino al 20% del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio e un investimento totale di più oltre 1,5 miliardi di dollari, l’aggiunta della nuova flotta è il progetto di investimento più costoso nei quasi 30 anni di storia aziendale di Eurowings”, afferma Eurowings.

“Insieme a Lufthansa Group, vogliamo essere in testa alla concorrenza in tutti i settori, anche e soprattutto quando si tratta di sostenibilità”, ha affermato Jens Bischof, CEO di Eurowings.

Il nuovo velivolo Eurowings, dotato di un logo speciale, è uno dei primi ambasciatori dell’iniziativa di sostenibilità ad ampio raggio lanciata di recente da Lufthansa Group, #makechangefly (leggi anche qui). Raccoglie i progetti più importanti per il raggiungimento degli obiettivi climatici che il Gruppo si è prefissato, per essere carbon neutral entro il 2050.

Eurowings riceverà un totale di 13 aeromobili: otto A320neo da 180 posti ciascuno e cinque A321neo da 232 posti ciascuno. Dopo l’entrata in servizio del primo A320neo, altri sei aeromobili entreranno in servizio nel 2022 e un altro nel 2024. Cinque Airbus A321neo saranno consegnati a Eurowings nel corso del 2023. L’entrata in servizio dell’aeromobile fa parte delle attività e delle misure ad ampio raggio di Eurowings per ridurre significativamente il rumore e le emissioni di carbonio.

Le cappelliere della nuova Airspace Cabin hanno un volume maggiore del 40% e possono contenere anche il 60% di valigie in più, poiché possono essere riposte negli scomparti in verticale. Un altro punto forte è il nuovo sistema di illuminazione flessibile, che si regola in base ai bioritmi dei passeggeri a seconda della fase del volo e dell’ora del giorno e illumina la cabina con tonalità calde di arancione o blu più fredde.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)