Premium Comfort, una nuova classe di viaggio a bordo dei voli intercontinentali di KLM

KLM Royal Dutch Airlines presenta la sua nuova Premium Comfort Class, una cabina intermedia che offre più spazio, lusso, comfort e privacy rispetto alla Economy Class e a prezzi inferiori rispetto alla World Business Class.

“La nuova Premium Comfort Class consente a KLM di soddisfare le esigenze e i desideri sia dei viaggiatori business che di quelli leisure.

Premium Comfort è una classe di volo completamente nuova, dotata di una propria cabina; offrirà un nuovo tipo di poltrona, servizi di alta qualità e un nuovo concetto di ristorazione. A seconda del tipo di aeromobile la capacità della Premium Comfort Class varierà da 21 a 28 posti; ci saranno poltrone più larghe rispetto a quelle della classe economy, più spazio per le gambe, uno schermo più grande e un poggiapiedi. Le poltrone Premium Comfort possono anche essere reclinate maggiormente rispetto a quelle di Economy Class”, afferma KLM.

“Abbiamo grandi aspettative per questa nuova classe Premium Comfort, sulla base di un’ampia ricerca di mercato. La nuova classe soddisferà i desideri dei passeggeri d’affari e dei turisti, rafforzando la posizione di KLM come global network carrier in grado di offrire un’ampia e attraente gamma di prodotti: World Business Class, Premium Comfort ed Economy Class. Riafferma inoltre la nostra partnership con Delta Air Lines, Air France e Virgin Atlantic sulle rotte del Nord Atlantico, dove ora possiamo combinare tutti i prodotti su tutte le rotte” dichiara Boet Kreiken, EVP di KLM Customer Experience.

Ristorazione

“Premium Comfort ha anche un concetto di ristorazione che si differenzia dalla classe economy. Sui voli intercontinentali verranno serviti uno o due pasti caldi, a seconda della durata del volo. Ci sarà sempre una scelta di carne, pesce o piatti vegetariani. Dopo il pasto, ai passeggeri verranno offerti caffè, tè, liquori e gelati. Tra i pasti verrà servita anche una varietà di snack e cocktail, che saranno in gran parte selezionati tra quelli della World Business Class”, prosegue KLM.

Materiali leggeri e riutilizzabili

“Le nuove poltrone della Premium Comfort Class sono state progettate da Collins Aerospace insieme agli specialisti di KLM Customer Experience. Oltre al design elegante e alle caratteristiche di comfort, le poltrone sono anche più leggere rispetto ai modelli precedenti. Analoga cura è stata posta nella scelta dei materiali per la ristorazione: gran parte degli oggetti sono riutilizzabili (posate speciali, contenitori e piatti in polipropilene leggero) e quelli non riutilizzabili sono in PEF riciclato.

Tutti i materiali sono stati attentamente valutati in termini di circolarità e peso, senza nulla togliere alle caratteristiche estetiche”, afferma la compagnia.

Servizi dedicati

“L’esperienza della Premium Comfort Class inizierà in aeroporto: i passeggeri potranno trasportare più bagaglio sia a bordo che in cabina e beneficeranno del servizio SkyPriority, con banchi check-in dedicati e imbarco prioritario.

Il primo aeromobile dotato di Premium Comfort Class opererà sulle rotte verso il Nord America. I passeggeri potranno prenotare Premium Comfort verso un maggior numero di destinazioni a partire dalla fine di luglio 2022”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: Air France-KLM)