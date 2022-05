Norwegian: accordo per acquisire 50 Boeing 737 MAX

Norwegian Air Shuttle ASA ha raggiunto un accordo di principio con Boeing per un nuovo impegno per l’acquisto di 50 Boeing 737 MAX 8. L’accordo prevede anche opzioni per ulteriori 30 aeromobili.

“I 50 aeromobili dovrebbero essere consegnati tra il 2025 e il 2028, con un programma strettamente corrispondente alle attuali scadenze degli aircraft lease. Ciò comporta un limitato incremento netto dell’attuale flotta della compagnia. L’accordo tra le parti in linea di principio è soggetto a varie condizioni di chiusura, che dovrebbero essere concluse entro la fine di giugno 2022.

La compagnia intende finanziare il saldo residuo dei pre-delivery payments attraverso un positive cash flow derivante dalle attività operative. Una quota significativa degli aerei sarà di proprietà della compagnia, garantendo una aircraft financing structure ottimizzata ed equilibrata. Dopo la conclusione di questi accordi, Norwegian stima di registrare un guadagno netto di circa 2 miliardi di NOK”, afferma Norwegian.

“Questo è un accordo storico che stabilisce un percorso in base al quale Norwegian possiederà un’ampia quota della sua flotta. Ciò comporterà una riduzione dei costi complessivi e una maggiore solidità finanziaria, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra posizione. L’accordo ci consente anche di servire i nostri clienti con velivoli all’avanguardia che possono operare sempre più con Sustainable Aviation Fuel”, ha affermato Svein Harald Øygard, Chair of the Board of Norwegian.

“Il purchase agreement dimostra il forte impegno di Norwegian nell’operare una flotta moderna ed efficiente dal punto di vista dei consumi. Il Boeing 737 MAX 8 è circa il 14% più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto al velivolo della generazione precedente, mettendo la compagnia su basi solide per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni del 45% entro il 2030”, prosegue Norwegian.

“I termini complessivi raggiunti sono interessanti per Norwegian e l’accordo si adatta bene alla nostra long-term fleet strategy e al programma di rotte. Ci consentirà di servire i nostri clienti con moderni velivoli a basso consumo di carburante con la tecnologia più recente, riducendo significativamente la nostra carbon footprint. L’accordo rafforzerà anche considerevolmente il patrimonio della società, consolidando ulteriormente la posizione finanziaria di Norwegian”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)