Iberia: debuttano i voli per Washington DC e Dallas, riprende la rotta per San Francisco

Dal 2 giugno Iberia lancia i suoi voli per Washington DC e Dallas, e riprende anche la rotta per San Francisco, portando la compagnia aerea da 5 a 8 destinazioni negli Stati Uniti.

Ci saranno 4 voli diretti a settimana tra Washington DC e Madrid fino al 29 ottobre, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; tutti questi voli saranno effettuati con Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business Class e 269 in Economy, il che significa che la compagnia aerea offrirà più di 50.000 posti tra entrambe le capitali nei cinque mesi in cui la rotta sarà operativa.

I voli partono da Madrid alle 12:10, consentendo collegamenti con Washington DC da altri aeroporti in Spagna e in Europa.

Volo IB6131 – Da: Madrid 12:10 Per: Washington DC 15:15.

Volo IB6132 – Da: Washington DC 16:45 Per: Madrid 06:30.

Al di fuori dell’UE, gli Stati Uniti sono il primo paese di origine per i turisti in visita a Madrid e il suo City Council ha voluto approfittare del lancio dei voli di Iberia per Washington DC per promuovere la destinazione di Madrid. Per questo motivo, l’Airbus A330-200 con cui Iberia ha operato il suo primo volo per Washington DC è stato decorato con immagini delle principali attrazioni turistiche della capitale spagnola e porta sulla sua fusoliera immagini della Puerta de Alcalá, del Parque del Retiro, del Palazzo Reale e la statua “Oso y el Madroño”.

Oltre alla rotta per Washington DC, Iberia volerà anche a Dallas, la grande metropoli del nord del Texas. I voli sono programmati fino al 29 ottobre, con 4 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato), operati da un aeromobile Airbus A330-200 con una capacità di 288 passeggeri.

L’orario dei voli consentirà i migliori collegamenti dalle oltre 100 destinazioni di Iberia in Europa. Dallas, inoltre, è l’hub principale di American Airlines, che garantisce un’ottima connettività all’interno degli Stati Uniti, grazie all’accordo commerciale congiunto tra Iberia, American Airlines, British Airways e Finnair per l’operazione di rotte tra l’Europa e il Nord Atlantico.

Volo IB6146 – Da: Madrid 15:55 Per: Dallas 15:50.

Volo IB6147 – Da: Dallas 21:25 Per: Madrid 14:20.

Inoltre, quest’estate Iberia torna anche a San Francisco, una rotta sospesa durante la pandemia. Fino al 30 settembre la compagnia aerea opererà su 3 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) con partenza alle 12:20, anche per facilitare i collegamenti. L’aereo previsto per questa rotta è l’Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri.

Volo IB6193 – Da: Madrid 12:20 Per: San Francisco 16:15.

Volo IB6174 – Da: San Francisco 17:50 Per: Madrid 14:10.

Le compagnie aeree del gruppo IAG sono le uniche ad offrire voli diretti per San Francisco; Iberia da Madrid e LEVEL anche da Barcellona, con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica). Con tutto questo, Iberia rafforza il suo impegno verso gli Stati Uniti, il Paese che concentra la sua maggiore capacità, passando da cinque a otto destinazioni nella stagione estiva.

Oltre al lancio di nuove destinazioni e al ritorno dei voli per San Francisco, Iberia aumenterà la sua capacità a New York, Boston e Los Angeles, con un massimo di 120 voli settimanali tra la Spagna e gli Stati Uniti. In particolare, quest’estate Iberia offrirà fino a 14 voli settimanali Madrid-New York, oltre al volo giornaliero LEVEL da Barcellona, ed altri 14 voli per Miami; ci saranno fino a 7 voli settimanali per Chicago, mentre Boston avrà anche un volo giornaliero in luglio e agosto, ad integrare i 4 voli settimanali Barcellona-Boston di LEVEL.

Los Angeles avrà fino a 5 voli settimanali Iberia da Madrid e altri quattro voli LEVEL da Barcellona. Il programma è completato con un massimo di 5 voli settimanali per San Juan, Porto Rico, una destinazione che fa anche parte dell’accordo commerciale congiunto per le rotte tra l’Europa e il Nord Atlantico tra Iberia e American Airlines, British Airways e Finnair.

La Europe-US Joint Venture per l’operazione di voli sulle rotte del Nord Atlantico è iniziata nel 2010, tra American Airlines, British Airways e Iberia; Finnair si è unita nel 2013, LEVEL nel 2017 ed Aer Lingus nel 2021. I passeggeri possono combinare voli operati da uno qualsiasi dei 6 vettori per ottenere le migliori offerte e usufruire di collegamenti più efficienti grazie a orari coordinati. Le nuove rotte per questa estate sono:

Aer Lingus ha lanciato 2 nuove rotte: da Manchester a New York e da Manchester a Orlando.

American Airlines opererà Charlotte-Roma fino al 29 ottobre 2022.

British Airways opererà Heathrow-Portland dal 3 giugno e, lo stesso giorno, riprenderà anche la rotta Heathrow-Pittsburgh (leggi anche qui).

Finnair ha lanciato una nuova rotta da Helsinki a Dallas e, dal 1 giugno al 29 ottobre, opererà anche la rotta Helsinki–Seattle.

Il 28 marzo LEVEL ha lanciato la rotta Barcellona-Los Angeles, con un massimo di 4 frequenze settimanali.

Iberia ha presentato anche nuove divise e una nuova esperienza di volo, che i passeggeri del volo inaugurale Washington DC-Madrid potranno vivere per la prima volta.

Teresa Helbig è la prima donna a disegnare l’uniforme della compagnia aerea, composta da capi eleganti e confortevoli, che incarnano i valori di Iberia: innovazione, calore, vitalità, eccellenza e dedizione al servizio .

La compagnia aerea ha anche completamente rinnovato i pasti a bordo, forniti dalla società di catering DO&CO, sottolineando l’alta qualità dei prodotti, i prodotti locali di stagione e la ricchezza della cucina spagnola.

Inoltre, ha introdotto un nuovo servizio di concierge digitale a cui è possibile accedere su iberia.com con informazioni sui pasti che verranno offerti su ciascun volo, in modo che, in futuro, i passeggeri possano scegliere i propri pasti prima del volo .

Anche il sistema di intrattenimento in volo è stato ampliato, con oltre 160 film, 480 serie, documentari e masterclass e oltre 230 opzioni musicali.

La messaggistica gratuita sarà inoltre offerta su tutti i voli per i passeggeri Iberia Plus e per coloro che viaggiano in Business Class, in modo che possano inviare messaggi ed inviare e-mail (senza allegati).

Per festeggiare, la compagnia aerea ha creato una collezione di 20 NFT, disponibili a un prezzo nominale per i passeggeri della Business Class. Gli NFT (non-fungible tokens) sono un bene unico, un oggetto da collezione e, in questo caso, un ricordo dell’esperienza dei passeggeri a bordo del loro volo, legato al posto loro assegnato.

Un ulteriore passo verso la sostenibilità

Repsol e Iberia stanno compiendo un altro passo nella loro alleanza per ridurre le emissioni nel settore aereo, con i primi voli a lungo raggio che utilizzano biofuel prodotto in Spagna da rifiuti biologici. Il biojet fuel utilizzato proviene da un lotto prodotto nel 2021 presso la raffineria Petronor di Repsol a Bilbao.

Il primo volo a utilizzare biocarburante è stato il primo Madrid-Washington DC con un Airbus A330-200 bimotore da 288 passeggeri, uno degli aerei più efficienti della compagnia aerea. Questa A330-200 MTOW 242 TN version ha un maximum take-off weight di 242 tonnellate e utilizza il 15% in meno di carburante rispetto all’aereo che sostituisce, rendendolo più ecologico.

Il secondo volo a utilizzare questo tipo di carburante è stato il volo IB6193 da Madrid a San Francisco, rotta che Iberia ha ripreso dopo la pandemia. Il terzo il volo inaugurale di Iberia da Madrid a Dallas. Entrambi utilizzano gli Airbus A330-200.

Con questi tre voli, Iberia e Repsol stanno oggi riducendo le emissioni di CO2 di 125 tonnellate, grazie alla migliore efficienza dell’aeromobile, insieme all’uso di biocarburanti sostenibili.

Josu Jon Imaz, CEO di Repsol: “L’industria aeronautica ha bisogno di soluzioni, come l’uso di biocarburanti, per continuare con il processo di decarbonizzazione che abbiamo intrapreso. L’impegno di Repsol e Iberia ci pone in prima linea in questo sforzo. Inoltre, consolida la nostra posizione di società multi-energy con l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, la prima compagnia petrolifera a impegnarsi per questo ambizioso obiettivo”.

Il presidente esecutivo di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha affermato: “L’aviazione deve affrontare una sfida enorme che può essere superata solo adottando misure come quelle odierne, che promuovono la produzione di combustibili sostenibili in quantità sufficienti e a prezzi competitivi, in modo che possiamo continuare a muoverci avanti nella transizione verde del settore aeronautico”.

Questa iniziativa fa parte dell’accordo di collaborazione dello scorso luglio tra Repsol e Iberia per raggiungere una mobilità più sostenibile ed è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) promossi dalle Nazioni Unite nella sua Agenda 2030.

L’accordo strategico tra Repsol e Iberia include una tabella di marcia per la promozione di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) nei prossimi anni. Iberia e Repsol stanno lavorando sulle misure stabilite dall’Unione Europea nel suo pacchetto “Fit For 55”, come l’uso obbligatorio del 2% di carburante per aerei sostenibile entro il 2025. I voli di Iberia per Washington DC, Dallas e San Francisco incorporano già il 2% di SAF.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)