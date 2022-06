Embraer e Aeroplex siglano accordo per il supporto dei KC-390 ungheresi

Embraer e Aeroplex hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare a un progetto per qualificare Aeroplex come Embraer Authorized Service Center (EASC) in Ungheria. L’obiettivo è supportare e consentire ad Aeroplex di fornire line and intermediate maintenance all’Hungarian Defence Forces KC-390 Millennium aircraft.

“Questo MoU fa parte dell’impegno di Embraer per espandere la collaborazione con l’Ungheria in campo aeronautico”, ha affermato Leonardo Lopes Ferrucci, Head of Embraer Defence & Security Hungary. “La capacità MRO locale diventerà un vantaggio operativo per il supporto dei KC-390 ungheresi dopo l’entrata in servizio”.

Il governo ungherese ha firmato un contratto con Embraer per l’acquisizione di due C-390 Millennium multi-mission transport aircraft, nella loro Air-to-Air Refueling (AAR) configuration, designati KC-390. L’acquisizione fa parte del processo per rafforzare le capacità delle forze di difesa ungheresi. La consegna del primo aeromobile è prevista per il 2024.

“Siamo lieti di lavorare con Embraer in questo progetto fondamentale per le forze di difesa ungheresi”, ha affermato il CEO di Aeroplex, Demény Árpad. “Mentre Embraer porta la sua esperienza di oltre 50 anni a supporto di aeromobili in tutto il mondo, Aeroplex applicherà tutte le nostre conoscenze e il nostro portafoglio diversificato per servire il KC-390 Millennium. Sono sicuro che impareremo molto insieme”.

Il KC-390 per le Forze di Difesa ungheresi sarà il primo al mondo con Intensive Care Unit nella sua configurazione, caratteristica essenziale per svolgere missioni umanitarie. L’aereo soddisfa pienamente i requisiti delle forze di difesa ungheresi, essendo in grado di svolgere diversi tipi di missioni militari e civili tra cui evacuazione medica, trasporto di merci e truppe, lancio di carichi di precisione, operazioni di paracadutisti e AAR.

Questi KC-390 sono completamente compatibili con la NATO, non solo in termini di hardware ma anche nella configurazione avionica e di comunicazione. Inoltre, il KC-390 probe and drogue refueling system permette all’aereo di rifornire di carburante il JAS 39 Gripen ungherese, così come altri velivoli che utilizzano la stessa tecnologia.

Nell’agosto 2021 Embraer ha annunciato l’apertura di un ufficio a Budapest, la capitale dell’Ungheria, con l’obiettivo principale di promuovere la cooperazione nel Paese. Questa iniziativa fa parte della strategia di Embraer per stabilire nuove partnership in mercati selezionati. Alcuni degli aspetti chiave di questa futura cooperazione sono gli sforzi di collaborazione con nuovi partner, progetti a lungo termine e investimenti in tecnologie affidabili a duplice uso.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)