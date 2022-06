News Brevi – 04.06.2022

VOLO SANITARIO PER L’AERONAUTICA MILITARE – Si è conlcuso ieri il volo effettuato da un velivolo Falcon 900EX del 31° Stormo di Ciampino per il trasporto urgente di un neonato da Cagliari a Roma. Il neonato, di appena un giorno di vita, necessitava di ricevere cure specialistiche urgenti e salvavita, motivo per il quale si è reso indispensabile l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il piccolissimo paziente, proveniente dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato, è stato imbarcato all’aeroporto di Cagliari su un velivolo Falcon 900EX intorno le ore 14.30. Durante il volo di trasferimento, avvenuto all’interno di una apposita culla termica, il piccolo è stato accompagnato dal padre e da una equipe medica che ne ha assicurato l’assistenza sanitaria. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Ciampino intorno le 15.30 dove il piccolissimo paziente, trasferito a bordo di un’ambulanza, ha continuato il suo viaggio verso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato subito disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità (Ufficio Stampa Aeronautica Mlitare).

ANA: LIVREA SPECIALE “ANA FUTURE PROMISE” – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato una nuova iniziativa, con due 787 che avranno una livrea speciale ANA Future Promise (AFP) e servizi speciali incentrati sul promuovere la sostenibilità e ridurre le emissioni di CO2. Questa nuova iniziativa dedicata arriva un anno dopo il lancio di ANA Future Promise, che comprende attività nelle aree ambientali, di responsabilità sociale e di governance. “La sostenibilità è un principio operativo centrale per la nostra azienda e ANA Future Promise dimostra l’impegno nei confronti dei nostri obiettivi di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale. Siamo entusiasti di coinvolgere i nostri clienti e aumentare la consapevolezza in queste iniziative con gli AFP 787 dedicati”, ha affermato Shinichi Inoue, President and Chief Executive Officer of ANA. “In precedenza avevamo annunciato i nostri ambiziosi obiettivi ESG e questa è un’altra pietra miliare per rafforzare l’importanza che questi hanno ha per la nostra compagnia aerea e i clienti globali”. Gli aerei ANA Future Promise saranno introdotti più avanti nell’autunno di quest’anno.

AUSTRIAN AIRLINES DECOLLA VERSO VALENCIA – A partire da sabato 4 giugno, Austrian Airlines è pronta per il decollo per Valencia. Inizialmente Austrian Airlines offrirà due voli settimanali non-stop per la metropoli spagnola ogni martedì e sabato. Pertanto, Valencia sarà tra le 110 destinazioni di Austrian Airlines. “Con oltre 150.000 prenotazioni durante il weekend di Pentecoste, Austrian Airlines registra un altro picco di viaggi. Particolarmente piacevole è anche il ritorno alla pianificazione dei viaggi a lungo termine per i mesi estivi. Per i voli nei mesi da aprile a settembre, le prenotazioni in entrata presso Austrian Airlines sono attualmente quasi quattro volte superiori rispetto all’anno precedente. La compagnia si prepara per gli aerei completi quest’estate, con un’offerta del 20% più ampia per le destinazioni turistiche europee, rispetto al 2019, e un nuovo personale di cabina”, afferma Austrian Airlines. Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines: “Le destinazioni intorno al Mediterraneo sono molto popolari. Con l’inclusione di Valencia nel nostro piano di volo, ci assicuriamo di soddisfare l’inarrestabile voglia di viaggiare di molti austriaci. Stiamo espandendo continuamente la nostra rete di rotte, che è già in parte più alta rispetto a prima della pandemia”.

ICAO LANCIA L’ACT-SAF PROGRAMME – L’ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme è stato lanciato ieri in occasione di un evento collaterale associato a Stockholm+50 tenutosi presso la sede ICAO a Montréal. ICAO ACT-SAF offrirà agli Stati l’opportunità di sviluppare il loro pieno potenziale nello sviluppo e nell’impiego di sustainable aviation fuels (SAF), in linea con la ICAO’s No Country Left Behind initiative, la 2050 ICAO Vision for SAF e i tre pilastri principali dello sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Nazioni Unite: economico, sociale e ambientale. “Anche se nessuna soluzione si adatta a tutti gli Stati e le parti interessate, l’importanza del ruolo dell’ICAO nel riunire i partner e nel sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle capacità è molto chiara”, ha osservato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “Molti Stati e parti interessate hanno riconosciuto la necessità che l’aviazione agisca ora e i contributi di ACT-SAF agli obiettivi di Stockholm+50 incoraggeranno importanti sinergie a breve termine per un’azione globale sui combustibili sostenibili”. L’importanza dei SAF per la decarbonizzazione del settore aeronautico è stata recentemente mostrata nell’ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) sulla fattibilità di un long-term global aspirational goal (LTAG) for international civil aviation CO2 emission reductions, che informerà le discussioni in vista della 41a sessione dell’Assemblea ICAO.

KLM: MISURE A SCHIPHOL PER GESTIRE IL WEEKEND FESTIVO – KLM informa: “KLM adotta misure per mantenere gestibile il weekend del lunedì di Pentecoste a Schiphol. Le circostanze obbligano KLM ad adottare misure che aiuteranno a mantenere la situazione sotto controllo in aeroporto e all’interno delle proprie operazioni. KLM cancellerà quindi in modo proattivo fino a 50 voli al giorno nel fine settimana. I passeggeri interessati da questa decisione sono stati ovviamente riprenotati su altri voli. KLM ha anche liberato posti su alcuni voli, in modo che i passeggeri che perdono il volo o si trasferiscono a causa della congestione dell’aeroporto possano volare verso la loro destinazione più tardi quel giorno. Inoltre, questo fine settimana KLM testerà un processo alternativo di gestione dei bagagli. Il bagaglio verrà caricato sull’aeromobile più tardi del solito, per garantire che gli handler non debbano più rimuovere i bagagli appartenenti ai passeggeri che finiscono per perdere il volo. KLM ha adottato queste misure di vasta portata per garantire che i processi siano configurati in modo tale da contribuire a circostanze sicure e praticabili in aeroporto, garantendo nel contempo che i processi operativi di KLM si svolgano in modo fluido e prevedibile. Con queste decisioni, KLM sta intraprendendo un’azione responsabile e cercando soluzioni per le sfide attuali all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. KLM esorta l’aeroporto di Schiphol, così come tutte le altre compagnie aeree che operano a Schiphol, a fare lo stesso nell’interesse di tutti i passeggeri”.

IATA LANCIA UN MBA IN AVIATION DEGREE CON EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY – L’International Air Transport Association (IATA) sta collaborando con la Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) per lanciare un Master of Business Administration in Aviation (MBAA) e uno stand-alone certificate in Airline Management. Attraverso tre blocchi costituiti da 36 ore di credito, il programma applica concetti, metodi e strumenti di business moderni alle sfide e alle specifiche del settore aeronautico, creando un titolo accademico che combina le competenze di core business con una solida base aeronautica. “Mentre l’aviazione si ricostruisce dalla crisi COVID-19, è essenziale gettare le basi per la forza lavoro del futuro. Grazie alla collaborazione con una delle istituzioni accademiche più rinomate nel settore dell’aviazione – Embry-Riddle – siamo lieti di offrire un corso su misura per coloro che cercano una carriera nella gestione delle compagnie aeree”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President for Commercial Products & Services. I corsi saranno offerti a partire da ottobre 2022 e possono essere prenotati online tramite https://erau.edu/lp/mbaa-iata.

GULFSTREAM AMPLIA LA SUA APPLETON FACILITY – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che sta investendo oltre 55 milioni di dollari e assumendo per oltre 200 nuove posizioni presso la sua struttura di Appleton, Wisconsin, per soddisfare la domanda dei clienti e la crescita della sua flotta. Il nuovo investimento è una continuazione dell’espansione in tutta l’azienda, comprese le nuove strutture a Fort Worth, in Texas, e Mesa, in Arizona, e un’espansione del suo Customer Support call center a Farnborough, Inghilterra. “Gulfstream continua a fare investimenti significativi in tutta l’azienda per soddisfare sia la domanda attuale che la crescita futura”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “L’investimento nella nostra struttura di Appleton è una parte fondamentale della nostra strategia complessiva per fornire ai nostri clienti completamenti e supporto leader del settore in tutto il mondo”. Gulfstream sta costruendo ad Appleton una aircraft paint facility di livello mondiale, che inizierà le operazioni nel terzo trimestre del 2023. L’impianto progettato su misura di 73.000 piedi quadrati/6.782 metri quadrati utilizza un design proprietario della cabina di verniciatura sviluppato da Gulfstream, in collaborazione con il produttore di cabine di verniciatura Global Finishing Solutions con sede nel Wisconsin. La nuova struttura avrà la capacità di verniciare fino a 48 aeromobili all’anno e consentirà a Gulfstream di eseguire l’intero processo di completamento degli aeromobili dall’inizio alla fine ad Appleton.

JETBLUE COMMENTA L’ACCORDO FRONTIER-SPIRIT MODIFICATO – JetBlue ha rilasciato oggi una dichiarazione in merito al Frontier-Spirit merger agreement modificato, in cui tra le altre cose afferma: “JetBlue esaminerà e valuterà i termini rivisti dell’accordo di fusione modificato una volta che sarà stato reso disponibile. Riteniamo di aver avanzato un’offerta nettamente superiore e restiamo pronti a negoziare in buona fede una transazione consensuale a $33, subordinatamente alla necessaria diligence. C’è ancora tempo perché lo Spirit Board faccia la cosa giusta per i suoi azionisti”.

ROLLS-ROYCE: UN ALTRO PASSO VANTI VERSO NET ZERO OPERATIONS – Rolls-Royce compie un altro passo verso net zero operations mentre Power Systems aumenta la fornitura di energia priva di CO2 attraverso il nuovo parco solare. Il Rolls-Royce Power Systems Chief Technology Officer and COO, Dr Otto Preiss, il solarcomplex CEO Bene Müller e il property owner Gerhard Weber hanno aperto venerdì 3 giugno 2022 il nuovo parco solare Berghof a Tengen, Germania meridionale. L’impianto ha una potenza di 3,7 megawatt e genererà circa quattro milioni di kilowattora di elettricità all’anno, risparmiando 1.300 tonnellate di CO2 all’anno rispetto all’elettricità disponibile attraverso la rete tedesca. Il nuovo parco solare porta Rolls-Royce un altro passo avanti verso il suo obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas serra dalle operazioni e dalle strutture, poiché Power Systems ha firmato un accordo di acquisto di energia con gli operatori per un periodo iniziale di dieci anni.