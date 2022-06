Il Boeing-NATO PROJECT X Challenge stimola idee innovative per future Autonomous Capabilities

Il joint Boeing – NATO PROJECT X innovation challenge ha generato nuove idee per autonomous systems per raggiungere luoghi inaccessibili e migliorare la situational awareness. Questa intensa rapid-prototyping competition durata tre mesi ha consentito agli innovatori delle università olandesi, tra cui la Technical University of Delft, l’opportunità di proporre nuovi approcci per supportare le esigenze più urgenti dell’Alleanza.

Robert Weaver, deputy assistant secretary general for Defence Investment at NATO, ha sottolineato l’importanza dell’autonomy e dei suoi fattori abilitanti digitali in aree come i dati e l’intelligenza artificiale. “Project X stabilisce un punto di riferimento per modi nuovi e creativi per coinvolgere il mondo accademico e l’industria e aiutare gli alleati a sviluppare e adottare tecnologie emergenti alla velocità necessaria”, ha affermato Weaver.

“Questo progetto è un fantastico esempio del grande potenziale all’interno di tali public-private partnerships e della velocità di innovazione che possiamo raggiungere se ispiriamo i giovani innovatori ad applicare un approccio unico e creativo per affrontare le sfide di domani”, ha affermato Kim Stollar, managing director, EU & NATO Government Affairs at Boeing International. “Siamo tutti d’accordo sul fatto che ci sia un brillante futuro davanti a tutti i partecipanti al PROJECT X”.

I due team di PROJECT X in competizione hanno presentato i loro concetti a un evento a maggio ospitato da Unmanned Valley, un incubatore tecnologico autonomo a Valkenburg, Paesi Bassi.

“Circondato dai principali esperti della NATO, di Boeing e da un team incredibile, PROJECT X mi ha dato l’opportunità di mettere finalmente in pratica la teoria, il che ha portato a un’esperienza altamente fruttuosa e gratificante che ha aperto una nuova gamma di opportunità”, ha affermato Dennis van Eck van der Sluijs durante la presentazione finale della sua squadra.

Supportati da esperti Boeing e NATO, i due team, Monarch e Alpha, hanno adottato due approcci molto diversi.

Il concetto del Team Monarch consiste in un modello gerarchico di specialized unmanned aerial vehicles (UAV) in grado di ispezionare autonomamente aree pericolose, valutare i rischi e dare priorità al posizionamento dei droni. La three-level network structure dei droni facilita una valutazione accurata degli ambienti che cambiano dinamicamente. Ciò rende il concetto adatto a molte applicazioni, tra cui ricerca e salvataggio, gestione dei disastri, sorveglianza e rilevamento di bersagli.

Il Team Alpha, d’altra parte, ha progettato un multi-agent drone system che incentiva gli UAV a esplorare, identificare, verificare e risolvere obiettivi di interesse. I droni danno la priorità agli obiettivi per completare la missione nel modo più efficiente utilizzando la presenza di molteplici risorse intelligenti e realizzando il concetto di egoistic altruism in machines.

Il concept del Team Alpha è stato nominato vincitore della PROJECT X design competition dopo la deliberazione della giuria di esperti Boeing, NATO e Unmanned Valley.

PROJECT X è una partnership pubblico-privata unica tra NATO, Boeing, il governo dei Paesi Bassi e l’industria olandese, sviluppata nell’ambito del programma di partecipazione industriale di Boeing nei Paesi Bassi, con il supporto dei Dutch Ministries of Defence and Economic Affairs and Climate Policy. È un esempio dell’impegno di Boeing nel promuovere una partnership industriale e innovativa sempre più forte con i Paesi Bassi, la NATO e altri paesi alleati in tutta Europa.

