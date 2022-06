Eve e Corporación América Airports svilupperanno Urban Air Mobility solutions in Europa e America Latina

Nel dicembre 2021, una filiale di Eve Holding, Inc. (“Eve”) e Corporación América Airports S.A., il più grande private-sector airport concession operator nel mondo per numero di aeroporti, hanno firmato un Memorandum of Understanding (“MoU”) per progettare e integrare un service and support ecosystem for Urban Air Mobility (“UAM”) operations in Europa e America Latina. Eve e Corporación América Airports uniranno le loro competenze e sforzi per valutare la disponibilità al mercato delle infrastrutture di terra per le electric vertical take-off and landing (“eVTOL”) operations negli aeroporti, compresi gli studi sull’ambiente normativo.

“I prossimi cinque anni saranno probabilmente decisivi per il modo in cui ci muoviamo da e attraverso le città e l’aviazione giocherà ancora un ruolo da protagonista. Corporación América Airports è sempre stata all’avanguardia nei servizi di trasporto aereo e ora vuole essere un attore chiave nel segmento UAM, identificando le sfide e le opportunità per migliori e sicuri contesti operativi e infrastrutturali. Vogliamo guidare lo sviluppo dell’ecosistema UAM, consentendo la mobilità nella terza dimensione accessibile a tutti, in una modalità di trasporto più sostenibile”, ha affermato Martin Eurnekian, CEO di Corporación América Airports.

“L’ecosistema Urban Air Mobility include infrastrutture e operazioni di terra, aeroporti e integrazione di diverse modalità di trasporto. La partnership con Corporación América Airports ci consentirà di creare e implementare questi concetti, in linea con i requisiti delle autorità di regolamentazione, in diverse comunità in America Latina e in Europa supportate da Corporación América Airports. La nostra dedizione a consentire un ecosistema UAM globale rende Eve un partner di fiducia in questa collaborazione”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

Questa partnership rafforza l’impegno di entrambe le aziende a fornire in sicurezza soluzioni UAM più affidabili, convenienti, sostenibili e integrate.

(Ufficio Stampa Eve – Embraer)