IATA: prosegue la ripresa del trasporto aereo

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il trasporto aereo ha ripreso il suo forte recovery trend ad aprile, nonostante la guerra in Ucraina e le restrizioni di viaggio in Cina. Ciò è stato guidato principalmente dalla domanda internazionale.

La total demand for air travel nell’aprile 2022 (misurata in revenue passenger kilometers o RPK) è aumentata del 78,7% rispetto ad aprile 2021, leggermente superiore all’aumento del 76,0% anno su anno a marzo 2022.

Il trasporto aereo domestico ad aprile è sceso dell’1,0% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, un’inversione rispetto all’aumento della domanda del 10,6% a marzo. Ciò è stato determinato interamente dalle continue restrizioni di viaggio in Cina, dove il traffico domestico è diminuito dell’80,8% su base annua. Complessivamente, il traffico domestico di aprile è diminuito del 25,8% rispetto ad aprile 2019.

Gli international RPK sono aumentati del 331,9% rispetto ad aprile 2021, un’accelerazione rispetto all’aumento del 289,9% a marzo 2022 comparato a un anno fa. Diverse route areas sono in realtà al di sopra dei livelli pre-pandemici, tra cui Europa – Centro America, Medio Oriente – Nord America e Nord America – Centro America. Gli international RPK di aprile 2022 sono diminuiti del 43,4% rispetto allo stesso mese del 2019.

“Con la revoca di molte restrizioni alle frontiere, stiamo assistendo al tanto atteso aumento delle prenotazioni, mentre le persone cercano di recuperare due anni di opportunità di viaggio perse. I dati di aprile sono motivo di ottimismo in quasi tutti i mercati, ad eccezione della Cina, che continua a limitare fortemente i viaggi. L’esperienza del resto del mondo sta dimostrando che l’aumento dei viaggi è gestibile con alti livelli di immunità della popolazione e i normali sistemi di sorveglianza delle malattie. Ci auguriamo che la Cina possa riconoscere presto questo successo e fare i propri passi verso la normalità”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Il traffico internazionale ad aprile dei vettori europei è aumentato del 480,0% rispetto ad aprile 2021, sostanzialmente in aumento rispetto all’incremento del 434,3% di marzo 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità è aumentata del 233,5% e il load factor è salito di 33,7 punti percentuali, al 79,4%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico internazionale del 290,8% rispetto ad aprile 2021, notevolmente migliorato rispetto all’aumento del 197,2% registrato a marzo 2022 rispetto a marzo 2021. La capacità è aumentata dell’88,6% e il load factor è aumentato di 34,6 punti percentuali, al 66,8%, comunque il più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento della domanda del 265,0% ad aprile rispetto ad aprile 2021, migliorando l’aumento del 252,7% a marzo 2022, rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità ad aprile è aumentata del 101,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il load factor è aumentato di 32,2 punti percentuali, al 71,7%.

Il traffico di aprile dei vettori nordamericani è aumentato del 230,2% rispetto al periodo del 2021, leggermente al di sopra dell’aumento del 227,9% di marzo 2022 rispetto a marzo 2021. La capacità è aumentata del 98,5% e il load factor è salito di 31,6 punti percentuali, al 79,3%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un aumento del 263,2% del traffico di aprile, rispetto allo stesso mese del 2021, superando l’aumento del 241,2% di marzo 2022 rispetto a marzo 2021. La capacità ad aprile è aumentata del 189,1% e il load factor è aumentato di 16,8 punti percentuali, all’82,3%, il più alto tra le regioni per il 19° mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è aumentato del 116,2% ad aprile 2022 rispetto a un anno fa, un’accelerazione rispetto all’aumento del 93,3% anno su anno registrato a marzo 2022. La capacità di aprile 2022 è aumentata del 65,7% e il load factor è salito di 15,7 punti percentuali, al 67,3%.

“Con la stagione dei viaggi estivi ormai alle porte, due cose sono chiare: due anni di restrizioni alle frontiere non hanno indebolito il desiderio di viaggiare. Laddove consentito, la domanda sta tornando rapidamente ai livelli pre-COVID. Tuttavia, è anche evidente che le carenze nel modo in cui i governi hanno gestito la pandemia sono continuate nella ripresa. Con i governi che fanno inversioni di marcia e cambiamenti politici, c’è stata incertezza fino all’ultimo minuto, lasciando poco tempo per riavviare un’industria che è rimasta in gran parte inattiva per due anni. Non c’è da meravigliarsi se stiamo assistendo a ritardi operativi in alcune località. In quei pochi luoghi in cui questi problemi si ripetono, è necessario trovare soluzioni in modo che i passeggeri possano viaggiare con sicurezza.

Tra meno di due settimane, i leader della comunità aeronautica globale si riuniranno a Doha in occasione del 78th IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit. L’AGM di quest’anno si svolgerà come un evento interamente di persona per la prima volta dal 2019. Dovrebbe inviare un segnale forte che è giunto il momento per i governi di revocare eventuali restrizioni e requisiti rimanenti e prepararsi a una risposta entusiasta da parte dei consumatori, per un pieno ripristino del loro diritto di viaggiare”, ha detto Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)