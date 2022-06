Cargolux e Bolloré Logistics siglano un SAF agreement

Cargolux e il partner a lungo termine Bolloré Logistics hanno firmato un accordo per l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) nelle operazioni congiunte. L’accordo, che copre 800.000 litri di SAF, fa parte del Cargolux SAF program. Questa iniziativa consentirà a Bolloré Logistics di ridurre le sue Scope 3 Greenhous Gas Emissions di almeno 2.200 tonnellate di CO2e, un riflesso dell’impegno di entrambe le parti per operazioni sostenibili.

“Cargolux è fortemente impegnata nello sviluppo e nell’uso di Sustainable Aviation Fuel e ha previsto investimenti in progetti relativi al SAF nei prossimi anni. L’accordo che abbiamo firmato con il nostro partner di lunga data Bolloré Logistics è un risultato significativo, su cui speriamo di costruire in futuro. Fare questo passo con un cliente di fiducia è importante per Cargolux ed evidenzia l’impegno di entrambe le nostre aziende per operazioni rispettose dell’ambiente”, afferma Domenico Ceci, Executive Vice President for Sales and Marketing.

“Il Sustainable Aviation Fuel è una soluzione chiave per Bolloré Logistics per decarbonizzare i trasporti e raggiungere i carbon reduction targets stabiliti nel nostro CSR Program “Powering Sustainable Logistics”. Costruire una solida partnership con un partner cruciale come Cargolux è fondamentale per consentire all’industria aeronautica di operare una transizione verso un futuro più sostenibile. Siamo molto felici di intraprendere questo viaggio insieme”. afferma Pierre Houé, Deputy COO of Bolloré Logistics.

“Accordi come questo si basano su operazioni più pulite e Cargolux è orgogliosa di intraprendere questo viaggio con Bolloré Logistics. La sostenibilità è un obiettivo cruciale per l’air cargo e Cargolux è impegnata per operazioni più rispettose dell’ambiente.

Lo sviluppo e la disponibilità di SAF sono in cima all’agenda di Cargolux. La compagnia aerea ha un dedicated SAF program che garantisce l’acquisizione di combustibili sostenibili di generazione attuale e di prossima generazione. Queste iniziative, volte a ridurre le emissioni di entrambe le parti, posizionano Cargolux come un sostenitore della sostenibilità nell’air cargo industry e quindi nelle global supply chains”, prosegue Cargolux.

Cargolux ha annunciato a ottobre 2021 il lancio del suo sustainable aviation fuel (SAF) program. “L’introduzione dei SAF nei servizi della compagnia aerea porta l’impegno di Cargolux verso la sostenibilità un ulteriore passo avanti, consolidando l’impegno della compagnia a decarbonizzare le sue operazioni. Rappresenta un ulteriore passo avanti nello sforzo per ridurre le emissioni di CO2 e getta le basi per un customer sustainability program, che offrirà opzioni più sostenibili per le loro esigenze di trasporto”, afferma Cargolux.

“La compagnia aerea mira a essere carbon neutral entro il 2050 e ha agito preventivamente per essere pienamente conforme agli European regulations and offsetting schemes. Cargolux includerà opzioni crescenti per promuovere operazioni e pratiche sostenibili. Le iniziative si baseranno sui CSR commitments della compagnia, che comprendono un’ampia gamma di aree di azione”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)