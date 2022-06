Il motore PW127XT-S di Pratt & Whitney Canada selezionato per equipaggiare il D328eco™ Regional Turboprop

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, e Deutsche Aircraft, hanno annunciato che il motore PW127XT-S è stato selezionato per equipaggiare il D328eco™ regional turboprop.

“Il motore sarà un altro modello nella XT series che stabilisce un nuovo punto di riferimento nella regional aviation, offrendo un miglioramento significativo dei costi operativi e della sostenibilità. Il PW127XT-S sarà sviluppato secondo la D328eco timeline”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con il D328eco team per diversi anni per sviluppare la best engine option per il velivolo”, ha affermato Maria Della Posta, president, Pratt & Whitney Canada. “Il PW127XT-S offre alle compagnie aeree il 40% in più di time on wing, una riduzione del 20% dei costi di manutenzione con solo due scheduled events in 10 anni e un miglioramento del 3% dello specific fuel consumption. Supportiamo la visione di Deutsche Aircraft di costruire una green aviation company e siamo fiduciosi che il PW127XT-S sia l’abbinamento ideale per il D328eco”.

“Oltre alla engine selection annunciata oggi, Deutsche Aircraft e Pratt & Whitney Canada collaboreranno a nuove propulsion technologies per next generation, climate friendly, highly efficient regional aircraft”, ha affermato Dave Jackson, managing director, Deutsche Aircraft. “La turboprop technology rimane la forma più efficiente ed ecologica di regional air transport disponibile al mondo. Le nostre due società hanno recentemente concordato di collaborare per consentire al motore PW127XT-S che equipaggerà il D328eco di operare con 100% sustainable aviation fuel (SAF), incluso hydrogen-based Power-to-Liquid (PtL) fuel”.

“Infatti, i moderni regional turboprop consumano il 40% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di emissioni di CO2 rispetto alla maggior parte dei regional jet in servizio su voli fino a 400 miglia nautiche. Entrambe le società sono convinte della necessità di investire ulteriormente in questo segmento per continuare a migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto sull’ambiente. Pratt & Whitney Canada e Deutsche Aircraft hanno deciso di continuare a lavorare insieme per sviluppare congiuntamente una technology roadmap per l’implementazione, i test e la verifica di innovative propulsion technology di Pratt & Whitney Canada, nell’ambito del programma D328eco. In particolare, la tabella di marcia si concentrerà sulla capacità di utilizzare i due net zero / zero CO2 fuels più promettenti: PtL e idrogeno, rispettivamente. Le parti valuteranno l’impatto di questi combustibili e delle relative tecnologie e operazioni per ricavare i requisiti e le soluzioni per l’applicazione”, afferma Pratt & Whitney Canada.

Jackson ha aggiunto: “Cerchiamo non solo di ottenere la massima riduzione possibile delle emissioni di CO2, ma cerchiamo anche real operative propulsion efficiency improvements rispetto alla tecnologia odierna. Ciò significherebbe una riduzione dell’ordine del 15-25% block energy in una tipica missione regionale”.

Conclude Della Posta: “È fondamentale che i principali airframe and engine OEMs stabiliscano tempi e capacità ambiziosi ma realistici per utilizzare nuove tecnologie di propulsione in combinazione con de-carbonized fuel capabilities. Pratt & Whitney Canada si impegna a migliorare continuamente l’efficienza e la sostenibilità dei suoi prodotti e servizi, per i clienti in tutti i segmenti di mercato”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)