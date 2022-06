A400M: Airbus sostiene la trasformazione della German Air Force verso il Sustainable Aviation Fuel

Airbus sta supportando l’aviazione tedesca nella sua trasformazione a lungo termine per aumentare la sostenibilità della sua flotta di aeromobili. Airbus sta lavorando con la German Air Force per fornire alla Luftwaffe un’indennità tecnica per iniziare national A400M flight trials con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) a breve termine. Il SAF è un carburante alternativo collaudato in grado di ridurre le emissioni di CO2 del ciclo di vita fino all’85% rispetto al carburante convenzionale.

Di conseguenza, la Germania, che ha un totale di 53 unità ordinate, sta diventando la prima nazione cliente a lanciare una graduale trasformazione verso i SAF per la propria flotta operativa di A400M.

“L’obiettivo della Luftwaffe è avviare una trasformazione verso la sostenibilità della propria flotta. La loro missione è la nostra. Siamo lieti di sostenere questi importanti sforzi, non solo per l’A400M ma per l’intera flotta di aeromobili Airbus, che vanno dal trasporto VIP ai fighter jets”, afferma Mike Schoellhorn, Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space.

“Andare verso un futuro più sostenibile è dovere fondamentale di tutti. Il passaggio dal cherosene a base di petrolio ai carburanti sostenibili gioca un ruolo importante negli sforzi dell’aviazione per ridurre le emissioni di CO2. I nostri aerei governativi sono già autorizzati per il SAF. Lavorando a stretto contatto con l’industria, siamo ansiosi di certificare finalmente anche l’A400M. Guardando al futuro, stiamo supportando tutte le attività per introdurre il SAF nella nostra intera flotta, compresi fast jet aircraft”, ha affermato il Lt.Gen. Ingo Gerhartz, Chief of the German Air Force.

Oltre a supportare le attività dei clienti nazionali, Airbus ha intrapreso una roadmap a lungo termine verso il raggiungimento di 100% SAF readiness and certification per l’A400M.

Come primo passo, nel 2022, Airbus pianificherà un test flight di un aeromobile A400M con un fuel load fino al 50% SAF. Questo test flight iniziale sarà condotto con un motore per valutare meglio il comportamento generale del velivolo. Dopo il completamento con successo di questo one-engine flight, Airbus prevede di continuare con i four engine trials nel 2023.

Una volta completate le attività di test sulla base di quattro motori, la piattaforma A400M sarà formalmente consentita ai clienti con accesso a 50% SAF.

Inoltre, Airbus, OCCAR e le A400M Nations sono impegnate in discussioni iniziali per sviluppare la tabella di marcia verso la certificazione e l’uso operativo di 100% SAF.

“Questo è chiaramente qualcosa che non accadrà dall’oggi al domani. Questo tipo di carburante deve prima essere valutato tecnicamente dal produttore dei motori, prima di poter iniziare con i test di volo per certificare i motori TP 400M per 100% SAF. Oggi questo tipo di carburante non è ancora completamente standardizzato né testato. Siamo nelle fasi preliminari per una prima verifica di fattibilità”, ha affermato Schoellhorn. “Questo engine-level plan sarebbe integrato con le flight test activities at Airbus level per la certificazione finale dell’A400M”.

All’inizio del 2022, Airbus Defence and Space ha effettuato il primo volo del suo C295 Flight Test Bed, un Research & Development project dell’European Clean Sky 2, che mira all’uso di nuove tecnologie e materiali per ottenere riduzioni di rumore, CO2 e NOx. Con il C295, Airbus punta anche a condurre una campagna di test per voli con 50% SAF nel 2022 e 100% SAF nel 2023.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Max Leitmeier-Schwarzbild – Airbus)