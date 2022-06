Primo volo nella storia con 100% Sustainable Aviation Fuel per un Regional Commercial Aircraft

Oggi, il produttore di aeromobili regionali ATR, la compagnia aerea svedese Braathens Regional Airlines e il sustainable aviation fuel (SAF) supplier Neste hanno collaborato per consentire il primo 100% SAF-powered test flight su un commercial regional aircraft. Se utilizzato in forma pulita, Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ riduce le emissioni di gas serra durante il suo ciclo di vita fino all’80% rispetto all’uso di combustibili fossili per aerei.

“Questo storico test flight ha avuto luogo in Svezia e fa parte del 100% sustainable aviation fuel (SAF) certification process degli aeromobili ATR, iniziato nel settembre 2021 in collaborazione con Braathens e Neste, e che dovrebbe essere completato entro il 2025. È stato l’ultimo in una serie di ground and flight tests sull’ATR 72-600 prototype aircraft eseguiti all’inizio del 2022, compresi i voli con 100% SAF in un motore. Oggi è stata la prima volta che il volo è stato eseguito con 100% SAF in due motori”, afferma ATR.

Stefano Bortoli, ATR CEO, ha dichiarato: “Oggi è una giornata storica per l’aviazione. Dopo oltre un secolo di voli commerciali alimentati a cherosene, siamo all’alba di una nuova era. Negli ultimi mesi abbiamo effettuato una serie di voli di successo con carburante sostenibile in un unico motore. Ora abbiamo deciso che era giunto il momento di eseguire il primo volo di prova con 100% SAF in entrambi i motori. Questo ci aiuta a certificare che i nostri aerei volino esclusivamente con combustibili sostenibili più velocemente e di conseguenza consentano connessioni più sostenibili. Il volo rappresenta una vera pietra miliare per l’intera industria aeronautica, in quanto dimostra che questa tecnologia funziona e può essere prontamente adottata da molti nel nostro settore, per accelerare la transizione verso un aviazione a basse emissioni”.

“Il SAF svolge un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’aviazione”, ha affermato Jonathan Wood, Neste’s Vice President Europe, Renewable Aviation. “Se utilizzato in forma pulita, alla concentrazione del 100% come in questo test flight, Neste MY Sustainable Aviation Fuel riduce le emissioni di gas serra durante il suo ciclo di vita fino all’80% rispetto all’uso di combustibili fossili per aerei e offre ulteriori vantaggi non legati alla CO2 attraverso una significativa riduzione delle emissioni di particolato, tra l’altro. Come carburante drop-in, può essere utilizzato nei motori aeronautici esistenti ed è compatibile con l’attuale airport fuel infrastructure. Test flights come questo mostrano che è possibile volare in sicurezza con 100% SAF e contribuire ad accelerare l’adozione del SAF nell’aviazione”.

Per G Braathen, Chairman of Braathens Regional Airlines, ha dichiarato: “In qualità di leading Swedish domestic airline, il nostro focus sulla sostenibilità è iniziato molto prima di qualsiasi altra compagnia aerea e questa pietra miliare è uno dei pilastri principali e rappresenta una vera innovazione per il settore. Ha dimostrato che 100% SAF è l’opzione più immediata ed efficace che abbiamo per ridurre le emissioni di CO2 e passare più velocemente a un’industria decarbonizzata”.

Il raggiungimento di questo traguardo è stato reso possibile anche dalla Svezia, consentendo al SAF di essere trasferito sull’aereo ATR all’aeroporto di Malmo e da Pratt & Whitney, che ha lavorato a stretto contatto con ATR e Braathens nei preparativi di questo volo fondamentale.

“Questa pietra miliare conferma l’opportunità che il SAF gioca nel settore dell’aviazione ed è indicativa del forte impegno che Pratt & Whitney ha preso per alimentare un’aviazione più sostenibile”, ha affermato Maria Della Posta, president of Pratt & Whitney Canada. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con ATR e Braathens per garantire il successo del flight test di oggi con 100% SAF”.

“Il volo di oggi è la prova che l’accelerazione della transizione verso net zero carbon emissions può essere raggiunta solo quando tutte le parti interessate all’interno del settore dell’aviazione lavorano a stretto contatto. È una pietra miliare non solo per la Svezia, ma a livello globale, dimostrando che la tecnologia è disponibile e ha vantaggi significativi per l’aviazione, ora e in futuro.

Il Chief ATR pilot Cyril Cizabuiroz, Jean-Pierre Marre, co-pilot, e Pascal Daussin, Flight Test Mechanic, hanno pilotato l’aereo di Braathens da Malmo, una città costiera nel sud della Svezia, a Bromma, vicino a Stoccolma. I risultati del volo di oggi saranno analizzati e diffusi in un secondo momento”, conclude ATR.

Pratt & Whitney Canada conduce con successo un 100% SAF Flight Test con i motori PW127M che equipaggiano gli ATR di Braathens

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi il flight test di successo, con dual PW127M engines che hanno operato con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) su un ATR 72-600 di Braathen Regional Airlines. Entrambi i motori PW127M sono stati alimentati esclusivamente con Neste MY Sustainable Aviation Fuel e hanno volato per due ore in totale, da Malmo a Bromma Airport e ritorno. Questo è stato uno sforzo di collaborazione che ha coinvolto la compagnia aerea, ATR e Pratt & Whitney Canada.

“Siamo estremamente soddisfatti del successo del test dei nostri motori PW127M con 100% SAF”, ha affermato Timothy Swail, vice president, Regional Aviation and APU Product Marketing and Sales for Pratt & Whitney Canada. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con ATR e Braathens prima dei test di volo e condividiamo il loro entusiasmo per la futura applicazione dei SAF nel settore dell’aviazione”.

“Il volo ha segnato la prima volta che i motori Pratt & Whitney hanno volato contemporaneamente con 100% SAF e il primo turboprop al mondo a raggiungere questo entusiasmante traguardo. Gli aerei commerciali oggi sono certificati per volare con miscele SAF al 50% e i risultati del test odierno verranno utilizzati per preparare una potenziale 100% SAF drop-in solution per l’aviazione. I SAF hanno il potenziale di ridurre le emissioni fino all’80% rispetto al cherosene tradizionale e sono una potenziale soluzione per aiutare l’aviazione a raggiungere l’obiettivo Net Zero entro il 2050”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“I motori Pratt & Whitney Canada sono compatibili con 50% SAF dalla fine degli anni 2000. La famiglia di regional turboprop engines dell’azienda consuma fino al 40% in meno di carburante ed emette il 40% in meno di emissioni rispetto a jet-power aircraft di dimensioni simili su rotte simili. Pratt & Whitney è il principale investitore canadese in ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale. Questi investimenti sono stati una forza trainante nella crescita dell’azienda e nella reputazione aerospaziale globale del Canada”, conclude Pratt & Whitney Canada.

(Ufficio Stampa ATR – Pratt & Whitney – Photo Credits: ATR)