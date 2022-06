News Brevi – 21.06.2022

AIRBUS CONSEGNA IL TERZO RADAR PER LA COPERNICUS SENTINEL-1 MISSION – Airbus ha terminato il terzo strumento per la Sentinel-1 satellite series. Presenta la prima mondiale di un nuovo meccanismo di separazione che aiuterà a evitare i detriti spaziali. Il C-band radar per il Copernicus Sentinel-1C satellite è ora in viaggio per “incontrare” lo spacercraft presso le strutture Thales Alenia Space a Roma, dove sarà sottoposto a integrazione e test. Il lancio del satellite è previsto nella prima metà del 2023. Il C-band radar beam che lo strumento produce può determinare i cambiamenti nella superficie terrestre con una precisione di pochi millimetri, fornendo immagini per il monitoraggio marittimo e terrestre, la risposta alle emergenze, il cambiamento climatico e la sicurezza. Il Synthetic Aperture Radar (SAR) ha il vantaggio di operare a lunghezze d’onda non ostacolate dalla copertura nuvolosa o dalla mancanza di illuminazione e può acquisire dati su un sito durante il giorno o la notte in qualsiasi condizione atmosferica. Avere una modalità operativa primaria sulla terraferma e un’altra sull’oceano aperto consente il funzionamento preprogrammato. Tipicamente un’immagine radar viene acquisita su un’ampia striscia (250 km) con un’elevata risoluzione geometrica (tipicamente 5m per 20m). In gran parte identico ai suoi due predecessori, il nuovo radar instrument per Sentinel-1C ha una caratteristica speciale, un’invenzione brevettata da Airbus che viene utilizzata per la prima volta. È dotato di giunti saldati installati nei principali punti di connessione al satellite, che si sciolgono se esposti a un forte riscaldamento e separano l’antenna radar dalla piattaforma satellitare. Entrambe le parti vengono quindi esposte separatamente al pieno calore di attrito e bruciano prima e più velocemente al rientro nell’atmosfera terrestre, alla fine dei 7,25 anni di vita del satellite. Di conseguenza, l’invenzione di Airbus contribuisce a evitare i detriti spaziali e a proteggere l’ambiente in orbita. I T/R modules (Transmit & Receive) e Front End Electronics sono stati sviluppati e prodotti da Thales Alenia Space secondo le specifiche Airbus. Da aprile 2014 la missione Sentinel-1 fornisce immagini 24 ore su 24 per Copernicus, il programma ambientale più grande del mondo, guidato dall’Europa. Copernicus è un programma congiunto dell’European Commission (EC) e dell’European Space Agency (ESA). Il radar da 12,3 m x 0,9 m è stato costruito e testato a Friedrichshafen (Germania), con il sottosistema elettronico realizzato a Portsmouth (Regno Unito).

SITA SIGLA PARTNERSHIP CON SKYPORTS PER MIGLIORARE ESPERIENZA DI VIAGGIO NELLA MOBILITÀ AEREA AVANZATA – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato una partnership con Skyports, proprietario e gestore di vertiporti per l’industria della mobilità aerea avanzata (AAM), per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri nell’ambito della mobilità aerea avanzata attraverso l’applicazione di Smart Path, soluzione biometrica innovativa di proprietà. La tecnologia di SITA sarà, inizialmente, testata al vertiporto di Skyports di Cergy-Pontoise a Parigi per dimostrare come i passeggeri possono viaggiare con maggiore facilità dal momento dell’arrivo al terminal fino alla partenza del velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). L’implementazione verrà completata a settembre 2022. SITA applicherà la sua consolidata esperienza nella tecnologia aeroportuale all’industria emergente della mobilità aerea avanzata per sviluppare una soluzione biometrica su misura per il vertiporto. La tecnologia applicata sarà una componente fondamentale per il miglioramento dell’esperienza dei passeggeri e mostrerà, per la prima volta, come i clienti sono in grado di interagire con l’ecosistema. La convenienza, la facilità e l’autonomia del passeggero sono elementi centrali per il successo del settore e per la diffusione della mobilità aerea avanzata. Grazie all’integrazione di Smart Path di SITA, i passeggeri di aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) che viaggeranno con Skyports potranno vivere un’esperienza tecnologicamente all’avanguardia e senza intoppi in tutte le fasi del viaggio. Sarà infatti possibile prenotare i voli su aerei eVTOL tramite un’app mobile, che si basa sulle soluzioni biometriche di SITA. All’arrivo ai vertiporti di Skyports, i dispositivi di riconoscimento facciale di SITA saranno utilizzati per identificare e verificare i viaggiatori. Skyports, nei prossimi mesi, inizierà a testare l’esperienza di viaggio dei passeggeri al vertiporto di Cergy-Pontoise, il primo sito di test operativo in Europa per la mobilità aera avanzata sviluppato in partnership con il Groupe ADP. L’implementazione della tecnologia innovativa di SITA sarà un punto focale del test.

WIZZ AIR E I PARTNER ESTENDONO L’OFFERTA PER I PROFUGHI UCRAINI – Wizz Air ha annunciato oggi che la sua iniziativa congiunta con le organizzazioni no-profit Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation e USPUK è stata prorogata fino alla fine di giugno 2022, con 4.500 biglietti gratuiti ancora disponibili per i rifugiati ucraini che vogliono recarsi nel Regno Unito. La partnership è stata lanciata nel maggio 2022 con una iniziale disponibilità di 10.000 biglietti gratuiti fino al 15 giugno. L’estensione fino alla fine di giugno consente a un maggior numero di rifugiati ucraini provenienti da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia di recarsi nel Regno Unito grazie al programma di visti “Homes for Ukraine” del governo britannico. Da maggio, l’iniziativa ha permesso a oltre 5.000 rifugiati di muoversi gratuitamente e consentendogli di stabilirsi nel Regno Unito con i loro sponsor. I biglietti gratuiti di Wizz Air sono disponibili su un totale di 61 rotte che la compagnia opera da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia verso il Regno Unito e comprendono un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva (fino a 32kg) per persona.

JETBLUE ESPANDE I SUOI SERVIZI TRANSATLANTICI VERSO LONDRA – JetBlue ha annunciato una serie di novità legate al suo crescente servizio verso Londra, che fa avanzare ulteriormente la crescita transatlantica della compagnia aerea. La compagnia aerea si è assicurata slot permanenti a Heathrow, sta aggiungendo una nuova partenza verso Gatwick da New York e sta migliorando l’esperienza aeroportuale per i clienti nel Regno Unito. “Il corridoio aereo Stati Uniti – Regno Unito è tra i più trafficati al mondo e per competere efficacemente JetBlue aggiunge più voli attraverso il Nord Atlantico, passando da un solo volo giornaliero la scorsa estate a cinque entro questo autunno”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Con gli slot permanenti a Heathrow, gli slot più richiesti a livello globale, ora siamo posizionati per fornire un servizio a lungo termine in uno degli aeroporti più trafficati del mondo. Questa è un’opportunità incredibile per un vettore come JetBlue, mentre introduciamo i viaggiatori transatlantici alle nostre fantastiche tariffe e al nostro servizio pluripremiato”. JetBlue ha ricevuto slot permanenti all’aeroporto di Londra Heathrow (LHR) per i voli a partire dal 29 ottobre 2022, il che assicura il futuro a lungo termine della compagnia aerea nell’hub globale. Gli slot permanenti consentono a JetBlue di mantenere la sua presenza e visibilità nell’aeroporto più trafficato del Regno Unito, mentre continua a far crescere la sua base di viaggiatori transatlantici. JetBlue opera dal terminal più recente di Heathrow, il Terminal 2, che offre ai viaggiatori un’esperienza aeroportuale moderna. JetBlue ha anche annunciato che sta espandendo il suo servizio transatlantico con un terzo volo giornaliero tra New York City e Londra. A partire dal 29 ottobre 2022, JetBlue opererà un secondo volo giornaliero tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York (JFK) e l’aeroporto di Londra Gatwick (LGW). La nuova frequenza integrerà il volo giornaliero esistente tra New York e Gatwick, così come il servizio giornaliero di JetBlue tra New York e Heathrow. Gatwick è il secondo aeroporto più trafficato del Regno Unito e JetBlue opera dal terminal nord, che dispone di una vasta gamma di strutture per i passeggeri. L’espansione transatlantica di JetBlue a New York arriva mentre la compagnia aerea si prepara a lanciare il nuovo servizio londinese da Boston quest’estate. Il servizio tra Boston Logan International Airport (BOS) e Gatwick verrà lanciato il 4 agosto 2022 e il servizio tra Boston e Londra Heathrow verrà lanciato il 20 settembre 2022. Tra le città principali di New York e Boston, la compagnia aerea offrirà cinque voli giornalieri tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. I voli JetBlue tra gli Stati Uniti e Londra sono operati utilizzando l’aeromobile Airbus A321LR con 24 suite Mint, 114 posti principali e l’elegante e spazioso interno della Airspace cabin.

DOHA E QATAR AIRWAYS OSPITANO IL 78TH IATA AGM – His Excellency, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, The Prime Minister and Minister of Interior, ha partecipato al 78th International Air Transport Association (IATA) Annual General Meeting and World Air Transport Summit (WATS) a Doha, Qatar. His Excellency, Jassim bin Saif Ahmed al Sulaiti, Minister of Transport, ha tenuto un discorso ai delegati in cui ha descritto l’industria aeronautica come quella che “Unisce il mondo intero fornendo trasporti sicuri, efficienti, sostenibili e accessibili”. Ha continuato: “Questo incontro è un’opportunità eccezionale per discutere la situazione attuale e le sfide future, in particolare l’attenzione all’agenda della sostenibilità e il modo in cui l’aviazione va avanti con il suo impegno per l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050″. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha affermato: “È un privilegio assoluto ospitare i nostri partner del settore nella città natale di Qatar Airways, in particolare durante il nostro importante 25° anno di attività. È un onore particolare ricevere il patrocinio di Sua Altezza, che dimostra quanto sia orgoglioso lo Stato del Qatar di organizzare questo evento. L’incontro faccia a faccia con i nostri colleghi aeronautici di tutto il mondo ci offre l’opportunità di discutere di questioni globali che riguardano tutti noi oggi e di pianificare al meglio per il settore”. Qatar Airways ospita più di mille delegati e dignitari durante l’evento, che ha registrato un numero record di iscrizioni. L’AGM è un’opportunità per i principali attori all’interno delle 290 compagnie aeree membri IATA di incontrarsi faccia a faccia e discutere argomenti che riguardano i vettori globali e i piani futuri del settore. L’evento è ospitato da Qatar Airways per la seconda volta. Akbar Al Baker è un membro dello IATA Board of Governors, nonché Chairman dell’alleanza oneworld, anch’essa riunita in città. Gli argomenti da discutere includono le lezioni apprese dall’impatto della pandemia COVID-19 e il percorso del settore verso il raggiungimento di emissioni nette zero entro il 2050; toccando le sfide ambientali e di sostenibilità come i programmi di compensazione delle emissioni di carbonio, la riduzione della plastica monouso nel settore e il futuro del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF).

LOCKHEED MARTIN SVOLGE MULTI-DOMAIN EXPERIMENTS – Lockheed Martin ha accoppiato il suo DIAMONDShield™ battle management system con 4 Virtualized Aegis Weapon System (VAWS) nodes distribuiti su centinaia di miglia per dimostrare con successo operazioni multi-dominio durante una recente esercitazione militare statunitense. L’esercitazione, denominata Valiant Shield 2022, è un’attività di addestramento biennale che coinvolge migliaia di militari statunitensi e più di 200 navi, aerei e veicoli terrestri con un focus sull’integrazione delle forze in più domini ed è una pietra miliare del comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti. Durante l’evento di 12 giorni a Guam e in altre località del Pacifico, Lockheed Martin ha collaborato con il comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti per sperimentare l’uso dell’intelligenza artificiale per consentire un rapido processo decisionale, in secondi o minuti rispetto a ore, in strategic, operational and tactical levels riguardo missioni aeree, terrestri, marittime e spaziali.

BRUSSELS AIRLINES: STATEMENT SUGLI SCIOPERI DEI PROSSIMI GIORNI – Brussels Airlines informa: “Come annunciato in precedenza, informiamo tutti i passeggeri che viaggiano il 23, 24 e 25 giugno sullo stato del loro volo e su opzioni di viaggio alternative. Ci scusiamo sinceramente per l’impatto di queste azioni sociali sui nostri clienti, all’inizio delle vacanze estive. In questi tre giorni erano originariamente previsti 533 voli (charter inclusi) per quasi 70.000 passeggeri. Poiché la nostra priorità è fornire ai nostri clienti chiarezza sui loro piani di viaggio il prima possibile, abbiamo iniziato a cancellare una prima parte del nostro programma di volo già domenica 19 giugno. Attualmente abbiamo una visione intermedia dell’impatto dell’azione sociale e della disponibilità al lavoro dei nostri piloti e cabin crew. Di conseguenza, prevediamo di mantenere circa il 40% del programma di volo originale. Le cancellazioni rappresentano circa 315 voli di cui 38 a lungo raggio e colpiscono quasi 40.000 passeggeri. Stiamo cercando quante più soluzioni possibili per consentire ai nostri clienti la riprenotazione su altri voli, all’interno di Lufthansa Group e all’esterno. Un esempio di alternativa che offriamo all’interno di Brussels Airlines è che opereremo 3 aeromobili a lungo raggio (A330) per coprire la necessità di 4 voli su Nizza e 6 voli su Roma. Con questa misura utilizziamo in modo ottimale l’equipaggio disponibile. Il nostro obiettivo è informare tutti i clienti interessati entro martedì 21 giugno alla fine della giornata. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione e a rimanere in contatto con i passeggeri colpiti. La direzione di Brussels Airlines resta aperta al confronto con i sindacati”.

IBERIA AVVIA UN PROGETTO PER RICICLARE LE VECCHIE DIVISE – Il 1 giugno Iberia ha debuttato con le nuove divise disegnate da Teresa Helbig, già indossate dal personale di bordo e dai dipendenti dell’aeroporto di Madrid. Parallelamente a questa premiere, l’azienda ha lanciato, insieme a Envera, un progetto per dare una seconda vita ai capi del modello precedente. Il progetto ha un duplice aspetto ambientale e sociale: da un lato, si basa sull’economia circolare che ottimizza l’uso di materiali e prodotti, applicando le regole di riduzione, riutilizzo e riciclo; dall’altro, servirà ad assumere persone con disabilità di Envera. In media, ogni lavoratore disponeva di 14 capi di abbigliamento e accessori, che rappresentano più di 50 tonnellate di prodotti tessili. Sono già state raccolte le prime due tonnellate di questi capi, che sono stati classificati in modo che possano essere donati o trasformati in altri materiali. Con questo progetto, Iberia ed Envera dimostrano il loro impegno per la sostenibilità, promuovendo il recupero e il riciclaggio, l’economia circolare e l’occupazione verde. L’80% degli indumenti della precedente divisa Iberia avrà una seconda vita attraverso donazioni di beneficenza che contribuiscono a migliorare la vita delle persone vulnerabili e dei rifugiati. Andranno a vari progetti sociali in Spagna. Il restante 20% che non è riutilizzabile verrà trasformato attraverso processi di riciclaggio in altri materiali e quelli che vengono scartati verranno utilizzati per il recupero energetico come combustibile. In questo senso, anche Iberia Airport Services sta portando avanti un’iniziativa sostenibile per riciclare le sue polo rosse che, essendo realizzate interamente in cotone, possono essere completamente riciclate. Il filo sarà lavorato nei laboratori locali e di inserimento lavorativo dove creeranno nuovi indumenti per lo stesso personale Iberia negli Aeroporti. In questo modo, la compagnia aerea trasforma in realtà il nuovo modello economico di riduzione, riutilizzo e riciclaggio all’interno di un sistema di sfruttamento, che contribuisce alla razionalizzazione delle risorse naturali senza compromettere il futuro delle generazioni future.

ACCORDO PER LA FUSIONE TRA LEONARDO DRS E RADA – In data odierna Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo DRS e RADA Electronic Industries Ltd. hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di RADA in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest’ultima. RADA Electronic Industries Ltd. è un fornitore leader di radar tattici militari software-defined avanzati. L’azienda è leader nei radar tattici, che servono mercati interessanti e in forte crescita, tra cui la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza delle frontiere, la protezione militare attiva e le applicazioni contro i droni. RADA è quotata al NASDAQ e alla borsa di Tel Aviv. Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa importante mossa strategica di Leonardo in un segmento importante e in rapida crescita del mercato della difesa di oggi e di domani, rappresentato dalla Force Protection. C’è un ottimo livello di complementarità tra la nostra controllata statunitense Leonardo DRS e RADA: strategico, commerciale e finanziario. Come promesso, abbiamo focalizzato il portafoglio di Leonardo DRS e ora stiamo rafforzando DRS con RADA nei core business strategici, con ulteriore potenziale di crescita, espansione dei margini e opportunità nel Gruppo Leonardo. Abbiamo concordato un’operazione di fusione all-stock, cogliendo anche l’opportunità di quotare DRS nell’attuale contesto di volatilità dei mercati, realizzando così quanto prospettato lo scorso anno”. Negli ultimi anni, Leonardo ha rafforzato il posizionamento competitivo Leonardo DRS, mantenendo le promesse, focalizzandola sul proprio core business, attraverso la cessione di GES e AAC e facendo ora un significativo passo avanti strategico, attraverso la combinazione con RADA, aggiungendo un solido business nelle soluzioni di difesa attive. Si prevede che Leonardo DRS e RADA insieme possano generare una significativa crescita alimentata dalla loro gamma di prodotti competitivi che soddisfa le esigenze principali dei loro clienti. “Si prevede che la combinazione dei radar tattici di RADA e dei punti di forza di Leonardo DRS come principale fornitore di difesa mid-tier renderà la società combinata un leader nel mercato in rapida crescita della Force Protection, aumenterà il nostro potenziale mercato, amplierà le opportunità internazionali e, infine, genererà valore per gli azionisti”, ha affermato William J. Lynn III, CEO di Leonardo DRS. RADA ha anche una forte complementarità con il resto del Gruppo Leonardo. I suoi radar tattici avanzati integrano il portafoglio di sensori di Leonardo, consentendo di ottenere una posizione più forte nei settori emergenti del segmento operativo tattico. Per effetto della fusione Leonardo DRS acquisirà il 100% del capitale sociale di RADA in cambio dell’assegnazione a favore degli attuali azionisti di RADA del 19,5% circa nella Leonardo DRS di cui Leonardo, tramite la propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà a possedere l’80,5%. L’operazione è tra l’altro soggetta all’approvazione degli azionisti di RADA e all’ottenimento di alcuni nullaosta regolamentari. Al perfezionamento dell’operazione, previsto entro la fine del corrente anno, Leonardo DRS sarà quotata sia al NASDAQ che al TASE (borsa di Tel Aviv) con il simbolo “DRS”.

JETBLUE: PROPOSTA MIGLIORATA PER L’ACQUISIZIONE DI SPIRIT – JetBlue ha annunciato oggi di aver presentato una proposta decisamente superiore al Board of Directors of Spirit per acquisire tutte le azioni ordinarie in circolazione di Spirit. La proposta ulteriormente migliorata, che è stata presentata su richiesta del Board di Spirit e dopo il completamento della diligence review di JetBlue e delle discussioni con il management team di Spirit, è un aggiornamento delle precedenti proposte di JetBlue (datate 29 marzo 2022, 29 aprile 2022 e 6 giugno 2022, rispettivamente) ed è strutturata per massimizzare il valore e la certezza per Spirit e i suoi azionisti, con termini tra cui: prezzo di $33,50 per azione Spirit, un miglioramento di $2,00 per azione o del 6,3% rispetto alla proposta del 6 giugno; impegno di dismissione più forte. JetBlue continuerà a offrire una reverse break-up di $350 milioni. “Dopo le discussioni con il team di Spirit la scorsa settimana e un’ulteriore revisione della due diligence, siamo più convinti che mai che una transazione JetBlue-Spirit creerebbe un vero concorrente nazionale per i Big Four e fornirebbe valore a tutti i nostri stakeholder”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “La nostra precedente proposta è stata accolta con una reazione estremamente positiva da parte degli azionisti di Spirit e riteniamo che saranno ancora più soddisfatti di questi termini migliorati, inclusi ulteriori impegni normativi che riflettono la nostra fiducia nella nostra capacità di ottenere l’approvazione dell’antitrust. Siamo pronti a muoverci rapidamente per raggiungere un accordo di fusione, portando più valore agli azionisti, più concorrenza per il settore e più opportunità”. JetBlue ha inviato una lettera al Board of Directors of Spirit contenente la sua proposta migliorata.