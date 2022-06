Binter: un solo biglietto per visitare due isole delle Canarie

Binter propone Discover, lo stopover che permette ai passeggeri in viaggio dall’Italia alle Canarie di visitare ben due isole con un piccolo costo aggiuntivo. Con questo servizio, i clienti potranno scegliere se effettuare lo scalo all’andata o al ritorno, per un massimo di sette giorni dalla data del primo volo.

“Con Binter sarà dunque possibile soggiornare a Gran Canaria e spostarsi in qualsiasi altra isola dell’arcipelago dotata di aeroporto. Un’iniziativa con cui la compagnia propone interessanti itinerari per esplorare due destinazioni a soli 40 euro aggiuntivi. Inoltre, il servizio sarà presto affiancato da offerte esclusive per lo shopping e il soggiorno (hotel, autonoleggi e ristoranti) della destinazione dello stopover”, afferma Binter.

“A partire dal 2 luglio, Binter opererà tra l’aeroporto di Firenze (FLR) e le Isole Canarie ogni sabato, con partenza alle 15:30. Viceversa, la partenza da Gran Canaria sarà alle ore 09.30, con arrivo a Firenze per le ore 14:45 del sabato.

Inoltre, la compagnia collega ogni settimana Torino, Venezia e le Isole Canarie, rispettivamente ogni martedì alle ore 16:40 e ogni lunedì alle 16:25. I voli di ritorno per queste tratte decollano alle ore 11:00 di martedi per Torino e alle ore 10:20 di lunedi per Venezia.

I passeggeri delle rotte italiane usufruiscono del servizio esclusivo tipico dell’offerta Binter, con un servizio a bordo di primo livello che include, ad esempio, un aperitivo gourmet servito durante il viaggio a tutti i passeggeri e un volo all’insegna del massimo comfort, sulla moderna flotta che vanta aerei Embraer.

Lo stopover è ora disponibile su tutti i canali di vendita della compagnia”, prosegue Binter.

“Binter è una compagnia aerea delle Isole Canarie che, fondata nel 1989, inizia ad operare nell’arcipelago delle Isole Canarie per offrire collegamenti fra le isole, focalizzandosi sul servizio pubblico.

Nel 2005, la compagnia inizia ad operare voli anche oltre le Canarie, con l’obiettivo di offrire collegamenti diretti verso altri mercati. Un’offerta in continua crescita, che conta oggi 18 rotte internazionali, con destinazioni in Africa (Marrakech, Agadir, Dakhla, El Aaiún, Guelmin, Fez, Nouakchott, Dakar, Banjul, Sal), Portogallo (Madeira, Ponta Delgada) e, dallo scorso anno anche in Francia (Lille, Marsiglia e Tolosa) e in Italia (Venezia e Torino, a cui quest’estate si aggiungerà Firenze). Inoltre, la compagnia offre 13 ulteriori rotte per destinazioni spagnole, fuori dalle Canarie.

L’impegno costante verso l’innovazione ha permesso a Binter di ottenere 7 volte il premio conferito ogni anno dall’ERA (European Regions Airline Association) alle migliori compagnie aeree. Inoltre, ha ottenuto diversi riconoscimenti anche da Tripadvisor e dall’agenzia di viaggi eDreams per il livello di qualità offerta e la soddisfazione dei suoi passeggeri.

Binter vanta una delle flotte più moderne in Europa. È infatti, la prima compagnia aerea del continente ad operare con l’Embraer E195-E2, di cui ha acquistato altre cinque unità.

Ch-aviation, il fornitore svizzero di servizi di intelligence a compagnie aeree, ha premiato Binter per il rinnovo costante della sua flotta, tra le più giovani d’Europa.

Nella sua strategia aziendale, Binter punta sulla sostenibilità, come dimostrato dall’investimento in aerei più efficienti e rispettosi dell’ambiente, dall’utilizzo di apparecchiature dalla ridotta carbon footprint, anche nelle operazioni a terra e dalla sostituzione della plastica con materiali monouso e biodegradabili per il servizio a bordo”, conclude Binter.

(Ufficio Stampa Binter – Photo Credits: Binter)