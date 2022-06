Lanciato l’Hydrogen South West consortium, per accelerare la transizione verso un futuro net zero

Un gruppo di nove organizzazioni leader nel settore aerospaziale, marittimo, ingegneria hi-tech e servizi pubblici si sono uniti per lanciare Hydrogen South West, una partnership che creerà un ecosistema infrastrutturale che porterà i vantaggi dell’idrogeno nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Questo ecosistema infrastrutturale di industrie chiave decarbonizzerà i trasporti, il commercio e l’energia, guiderà la crescita sostenibile, migliorerà le competenze della regione e offrirà nuove opportunità di lavoro.

Concentrandosi sulle sfide chiave relative alla decarbonizzazione di settori chiave come il trasporto marittimo, l’aviazione e l’edilizia, nonché l’industria, il consorzio comprende le aziende leader easyJet, Airbus e Hynamics (EDF); GKN Aerospace; Costain e Wood; Bristol Port, Bristol Airport e Wales and West Utilities.

La collaborazione crea collegamenti tra i centri della domanda e dell’offerta nella regione e consente partnership intersettoriali che guideranno lo sviluppo delle infrastrutture e della tecnologia dell’idrogeno.

Hydrogen South West sostiene l’ambiziosa spinta del governo a generare 10 GW di capacità di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio entro il 2030. Fornirà anche un mezzo per un’ulteriore rappresentanza e collaborazione nelle iniziative nazionali.

Sono previsti diversi progetti pilota, tra cui:

Hydrogen Hub at Bristol Port: è in corso uno studio per esplorare la configurazione del porto per accettare l’idrogeno via nave, alimentare i veicoli terrestri con l’idrogeno e stabilire un impianto di produzione di idrogeno nel porto. Il progetto include lo sviluppo di un local pipeline network e il supporto degli aerei a idrogeno di Airbus del futuro

Project Acorn – easyJet mira a iniziare a volare aerei a idrogeno non appena saranno commercialmente validi. Per preparare il terreno, la compagnia introdurrà hydrogen powered Ground Support Equipment all’aeroporto di Bristol.

UK ZEDC – Airbus sta lanciando il suo Zero Emission Development Center (ZEDC) per le tecnologie dell’idrogeno. Ciò contribuirà allo sviluppo degli aeromobili passeggeri ZEROe di Airbus entro il 2035, supportando la spinta verso jet zero.

Jey Williams, Head of Fuel Systems Integration and Airbus focal point for Hydrogen South West, ha detto: “Questo è un seguito perfetto del recente annuncio di investimento di Airbus nel sito di Filton come Zero Emissions Development Centre. Siamo lieti di essere un membro di questo consorzio. HSW farà leva sull’impatto positivo di Airbus sulla regione in termini di di competenze sull’idrogeno e sviluppo della supply chain e, a sua volta, Airbus trarrà vantaggio dalla collaborazione intersettoriale per comprendere e fornire gli hydrogen ecosystems necessari per net zero flight”.

(Ufficio Stampa Airbus)