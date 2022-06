Airbus sceglie KLK Motorsport e Modell- und Formenbau Blasius Gerg GmbH per sviluppare la rear structure del CityAirbus NextGen

Airbus collabora con KLK Motorsport e Modell- und Formenbau Blasius Gerg GmbH per progettare, sviluppare e produrre la rear structure del CityAirbus NextGen. Le aziende lavoreranno insieme per sviluppare una ultra-lightweight rear fuselage, che svolge un ruolo chiave nella airframe flight efficiency, soddisfando gli elevati standard di affidabilità e performance dell’electric vertical take-off and landing (eVTOL) prototype di Airbus.

I due partner progetteranno soluzioni e componenti in materiali compositi di alta gamma che equipaggeranno la rear structure del CityAirbus NextGen, nell’ambito di un quadro di collaborazione che consentirà loro di trarre reciproco vantaggio dalle competenze di ciascuna azienda in materia di progettazione e processi produttivi.

“La partnership con KLK Motorsport e Gerg GmbH fornirà a CityAirbus NextGen una rear fuselage ultraleggera completamente integrata. Interagendo direttamente con la central fuselage e con l’ala, la struttura posteriore beneficerà dell’esperienza di entrambi i fornitori nella progettazione omogenea di veicoli di FormulaE e Formula Uno, rispettando al contempo i più severi standard di sicurezza e affidabilità”, ha dichiarato Joerg Mueller, Head of Urban Air Mobility at Airbus.

KLK Motorsport e Gerg GmbH collaborano da diversi anni alla progettazione e alla produzione di soluzioni in materiali compositi end-to-end. La collaborazione per lo sviluppo della struttura posteriore del CityAirbus NextGen è la continuazione del lavoro intrapreso da entrambi i fornitori su Racer, Airbus high speed demonstrator, per il quale KLK Motorsport e Gerg GmbH hanno fornito un innovativo tettuccio in fibra di carbonio, ottimizzato per una bassa resistenza aerodinamica e un’elevata visibilità.

Nel settembre 2021 Airbus ha presentato il suo prototipo eVTOL CityAirbus NextGen, per esplorare tecnologie avanzate di mobilità aerea e dare vita a servizi di mobilità aerea urbana. Nel corso degli ultimi mesi l’azienda ha selezionato i partner che forniranno i componenti strutturali del prototipo, quali Thales e Diehl, che svilupperanno gli aircraft flight control computers, o Spirit AeroSystems per le ali. Airbus sta inoltre lavorando a stretto contatto con partner industriali e istituzionali per guidare lo sviluppo di ecosistemi di mobilità aerea urbana, come recentemente annunciato con ITA Airways in Italia, o attraverso il lancio della Air Mobility Initiative in Germania.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters & Productions Autrement Dit)