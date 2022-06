Rolls-Royce: TotalCare agreement con la compagnia aerea sudcoreana T’way, il Trent 700 stabilisce un nuovo traguardo

Rolls-Royce e la compagnia aerea sudcoreana T’way hanno firmato un TotalCare® service agreement per i motori Trent 700 che equipaggeranno tre Airbus A330.

“E’ la prima volta che T’way sceglie TotalCare, aggiungendo un altro nuovo membro alla famiglia globale di operatori che si affidano a questo servizio. Segna anche la prima volta che i motori Trent 700 sono utilizzati da una compagnia aerea sudcoreana, continuando a dimostrare la portata globale di un motore che ora ha accumulato oltre 60 milioni di ore di volo in tutto il mondo.

TotalCare è più di un semplice engine maintenance plan, è un concetto di servizio basato su prevedibilità e affidabilità. L’accordo darà a T’way un costo sicuro per le operazioni e la manutenzione dei suoi motori Trent 700 attraverso un dollar-per-flying-hour payment mechanism.

Fornirà inoltre una maggiore disponibilità degli aeromobili grazie alla profonda conoscenza del motore di Rolls-Royce, che attinge al nostro advanced engine health monitoring”, afferma Rolls-Royce.

Mr Kim Hyung-yi, T’way Air Vice President, ha dichiarato: “I nostri A330 sono i primi widebody della nostra flotta e forniscono una significativa espansione dei livelli di servizio che possiamo fornire ai nostri passeggeri. Apprezziamo questo accordo TotalCare, che massimizzerà la disponibilità e l’efficienza degli aeromobili, consentendoci di fornire un servizio clienti eccezionale”.

Chris Davie, Senior Vice President – Customers, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Diamo un cordiale benvenuto a T’way nella nostra famiglia di operatori TotalCare. Hanno piani audaci per i loro A330 aircraft e siamo onorati di supportare il loro ingresso in servizio in ogni fase del processo, con un motore incredibile che continua a fornire valore a nuovi clienti e nuovi territori”.

“Il Trent 700 si è affermato come il motore preferito per l’A330, con una quota di mercato superiore al 60% per combined passenger and freighter aircraft”, conclude Rolls-Royce.

