Cipro ordina sei H145M per la sua National Guard

Il Government of Cyprus ha firmato un contratto con Airbus Helicopters per l’acquisto di sei H145M, con un’opzione per altri sei aeromobili. I five-bladed helicopters saranno operati dalla Cypriot National Guard.

“L’attuazione di questo accordo fornirà alla National Guard una soluzione per elicotteri economicamente vantaggiosa e ad alte prestazioni, che soddisfa i requisiti operativi stabiliti dallo Stato Maggiore e affronta molte delle sfide future delle light attack helicopter fleets. In grado di operare in ambienti molto impegnativi, l’H145M migliorerà le capacità diurne e notturne della Guardia Nazionale nel fornire rapid response, fire power and precision, fornendo un efficace combat support e acquisendo informazioni critiche”, ha affermato Andreas P. Louka, Permanent Secretary of the Ministry of Defence of the Republic of Cyprus.

“La helicopter solution concepita dal National Guard/Air Force Command non si sarebbe concretizzata senza il forte impegno di Airbus per la focalizzazione e la soddisfazione del cliente. Per questo motivo, ringrazio Airbus Helicopters per la loro eccellente collaborazione e impegno in questo progetto e sono profondamente soddisfatto perché questo contratto segna l’inizio di una relazione a lungo termine con Airbus, una società con una reputazione in sicurezza, affidabilità e standard di produzione più elevati”, ha aggiunto.

“Vorremmo ringraziare il governo di Cipro per la fiducia riposta nell’H145M, che sta diventando il reference multi-role light attack helicopter sul mercato”, ha affermato Olivier Michalon, Executive Vice President Global Business at Airbus Helicopters. “Gli operatori possono utilizzarlo per tactical air transport, deployment of crisis response forces, fire support, armed reconnaissance, nonché l’evacuazione dei feriti o la liberazione di ostaggi. Ora ci sono cinque diversi clienti per l’H145M in Europa, che si aggiungono all’interoperabilità delle forze nel continente. Vediamo un forte interesse per l’H145M in tutto il mondo e abbiamo diverse campagne in corso, il che è molto promettente per questo aeromobile”.

“L’H145M è un multi-role light utility military helicopter. Derivato dall’H145 civile, l’ultima versione dell’H145M presenta un nuovo e innovativo rotore a cinque pale che aumenta il payload dell’elicottero di 150 kg. Il design del nuovo bearingless main rotor semplifica anche le operazioni di manutenzione.

Dotato dell’Airbus HForce weapons system, l’H145M può essere utilizzato come light attack helicopter. Combinato con Manned-Unmanned Teaming capabilities e integrazione nel networked combat, la sua larghezza di banda lo rende l’elicottero più performante della sua classe.

L’H145 è stato sviluppato come modello civile per operazioni diurne e notturne e nelle condizioni più avverse. È utilizzato dalle forze armate, dalla polizia e dalle squadre di soccorso di tutto il mondo. È dotato di due potenti turbine Safran Helicopter Engines Arriel 2E, controllate dal sistema FADEC (full authority digital engine control). Inoltre, l’elicottero è dotato della Helionix digital avionics suite e offre quindi non solo un’innovativa gestione dei dati di volo, ma anche un 4-axis autopilot, che riduce notevolmente il carico di lavoro dei piloti nelle loro missioni. Le sue emissioni sonore particolarmente basse rendono l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria.

L’H145M è già in servizio in Ungheria (20), Germania (15), Serbia (9), Thailandia (5) e Lussemburgo (2). L’US Army opera una flotta di oltre 460 elicotteri civili della famiglia H145 costruiti localmente con il nome UH-72 Lakota”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Airbus Helicopters/Cara Irina Wagner)