Il Gulfstream G700 vince il 2022 International Yacht & Aviation Award for design excellence

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il Gulfstream G700 ha ricevuto il 2022 International Yacht & Aviation Award (IY&AA) for excellence in cabin design. Il primo fully outfitted G700 ha ottenuto la vittoria nella Private Jet Design (Exterior and Interior) category. Il nuovo seat design del G700 si è guadagnato un IY&AA nel 2020.

“Questo award-winning G700 interior è presente sul nostro primo fully outfitted production-test aircraft, dimostrando maturità ed eccellenza nel design”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Ottenere questo premio per il sesto anno consecutivo è una testimonianza dell’innovazione e dell’esperienza dei designer, ingegneri e artigiani di Gulfstream, che hanno contribuito a creare la next-generation fleet dell’azienda. Siamo onorati di questo riconoscimento e mi congratulo con il team di Gulfstream”.

“Il G700 è dotato della cabina più spaziosa, innovativa e flessibile nella business aviation industry. I G700 production-test interior presentano una tavolozza di toni neutri chiari, cremosi e grigi caldi, contrastati da accenti definiti di cannella e carbone. Ogni zona giorno della cabina è accentuata da elementi di design e da un vero sistema di illuminazione circadiano che crea atmosfere ottimali per lavorare, riposare e connettersi, portando un passo avanti rispetto al jet lag e simulando la luce solare del prossimo fuso orario. Completati con award-winning seat design, finiture fatte a mano e arredi artigianali, gli interni del G700 offrono il massimo del comfort per i passeggeri.

La flessibilità della cabina del G700 offre opportunità di design degli interni quasi illimitate, insieme alla caratteristica Gulfstream Cabin Experience con aria fresca al 100%, mai riciclata; abbondante luce naturale da 20 finestrini ovali panoramici Gulfstream, i più grandi del settore; livelli di rumore molto bassi. Nel 2021 Gulfstream ha annunciato una cabin altitude ancora più bassa per il G700 – 2.916 piedi/889 metri a 41.000 piedi/12.497 m – la più bassa nella business aviation, migliorando ulteriormente il comfort dei passeggeri”, afferma Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)