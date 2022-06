Qantas Group: capacità internazionale in aumento nei prossimi mesi

Qantas Group informa: “La continua forte domanda di viaggi a livello domestico e internazionale ha portato ulteriori riduzioni del debito netto di Qantas Group, ben al di sotto dei livelli pre-COVID.

Dopo aver raggiunto un picco di oltre 6,4 miliardi di dollari al culmine della pandemia, il debito netto dovrebbe scendere a circa 4,0 miliardi di dollari entro il 30 giugno 2022. Si tratta di un miglioramento di circa 1,5 miliardi di dollari negli ultimi sei mesi.

Il Gruppo ha aggiornato il net debt target range, una parte fondamentale del suo quadro finanziario, tra $4,2 miliardi e $5,2 miliardi.

Mentre il Gruppo prevede ancora una significativa full year Underlying EBIT loss per il FY22, che include gli impatti di Delta e Omicron nonché i costi di riavvio, l’attività rimane sulla buona strada per un 2H22 Underlying EBITDA compreso tra $450 milioni e $550 milioni. Il Gruppo è anche sulla buona strada per tornare a un Underlying profit nel FY23″.

“Qantas Group ringrazia sinceramente i clienti per la loro pazienza e comprensione mentre la compagnia aerea lavora attraverso quello che è stato un riavvio impegnativo per il settore a livello globale. Il Gruppo sta lavorando con partner del settore per migliorare l’esperienza di viaggio durante l’imminente picco delle vacanze. Mentre persistono un mercato del lavoro ristretto e gli impatti legati al COVID, ci sarà un aumento del 15% del personale di assistenza a terra e gli aeroporti stanno aumentando le proprie risorse”, prosegue Qantas Group.

“Qantas Group sta adeguando i propri domestic capacity levels per gran parte del FY23, per favorire la ripresa nonostante i prezzi elevati del carburante. Per luglio e agosto verranno rimossi ulteriori 5 punti percentuali di capacità in aggiunta al 10% annunciato a maggio. Questo taglio totale del 15% verrà applicato anche a settembre. Un taglio di 10 punti percentuali sarà applicato agli orari da ottobre a fine marzo 2023.

Ciò porta il Group’s planned domestic flying al 106% dei livelli pre-COVID per il secondo trimestre del FY23 e al 110% per il terzo trimestre.

Si prevede che queste riduzioni, combinate con la robusta domanda di viaggi internazionali e domestici, aiuteranno il Gruppo a recuperare sostanzialmente l’elevato costo del carburante.

Non ci sono modifiche ai piani di capacità internazionale del Gruppo, con voli in costante aumento da circa il 50% dei livelli pre-COVID attuali a circa il 70% entro la fine del primo trimestre del FY23. Questa crescita continuerà con la rimessa in servizio di ulteriori A380, con la capacità internazionale totale del Gruppo che raggiungerà il 90% dei livelli pre-COVID entro il quarto trimestre del FY23″, prosegue Qantas Group.

Qantas ha annunciato oggi l’intenzione di avviare voli diretti da Perth a Giacarta e da Perth a Johannesburg nel novembre 2022. Ciò porta a otto il numero totale di nuove destinazioni che il vettore ha aggiunto dalla riapertura dei confini dell’Australia alla fine dello scorso anno. Entrambe le rotte sono supportate dal pacchetto Reconnect WA del governo dell’Australia occidentale.

Dal 1° novembre Qantas opererà l’unico servizio diretto da Perth al Sud Africa, operando tre voli di andata e ritorno a settimana con A330. I voli ridurranno di oltre sei ore il tempo di viaggio più veloce attuale, con i clienti diretti a Johannesburg da Perth che attualmente devono volare con Qantas via Sydney o attraverso il Medio Oriente. Gli attuali quattro voli settimanali di Qantas da Sydney a Johannesburg con Boeing 787 hanno avuto ottime prenotazioni da quando sono ricominciati a gennaio di quest’anno e aumenteranno a giornalieri dal 30 ottobre.

Dal 30 novembre i voli Qantas ricollegheranno Perth a Giacarta per la prima volta dalla chiusura dei confini nel marzo 2020, iniziando con tre voli settimanali con Boeing 737.

Alan Joyce, CEO di Qantas Group, ha affermato che le nuove rotte segnano un’importante espansione della rete internazionale della compagnia aerea da Perth: “L’Australia occidentale è diventata una parte sempre più importante della nostra rete internazionale e siamo davvero entusiasti di lanciare altre due rotte da Perth. La domanda di viaggi internazionali continua a rimbalzare mentre le persone recuperano due anni di confini chiusi. I nostri voli diretti da Perth a Londra e Roma stanno vendendo molto bene, il che ci dà la sicurezza di aggiungere nuove rotte dal nostro hub occidentale”.

L’aggiunta di Johannesburg e Jakarta significherà che Qantas opererà voli internazionali da Perth verso cinque destinazioni tra cui Londra, Roma e Singapore.

Da quando i confini sono stati riaperti, Qantas ha ora annunciato otto nuove rotte internazionali, tra cui da Perth verso Roma, da Darwin verso Dili, da Sydney verso Seoul e Bengaluru e da Melbourne verso Delhi e Dallas.

Inoltre, il CEO di Jetstar, Gareth Evans, ha deciso di dimettersi dal suo attuale ruolo nel dicembre 2022. È in corso un processo di reclutamento interno per il ruolo di CEO di Jetstar, con un passaggio di consegne previsto di diversi mesi. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Gareth è stato per molti anni un leader eccezionale e un membro del team dirigenziale senior. Dedichiamo molto tempo allo sviluppo delle nostre pipeline interne di talenti per opportunità di successione come questa e nomineremo presto un nuovo CEO per Jetstar”.

Infine, Qantas Group informa che a circa 19.000 dipendenti di Qantas Group coperti dall’EBA, verrà offerto un aumento una tantum di $5.000, poiché il vettore condivide i vantaggi della sua ripresa.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Sono stati anni difficili per tutti nel settore dell’aviazione, ma abbiamo promesso di condividere i benefici della ripresa una volta arrivata. L’annuncio di oggi ne fa parte. Per la nostra gente, la ripresa è iniziata davvero lo scorso dicembre, quando abbiamo preso la decisione di riportare tutti al lavoro prima del previsto e ben prima dell’apertura di tutti i confini. A febbraio abbiamo annunciato un programma di bonus che offre ai dipendenti almeno 1000 azioni del vettore se vengono soddisfatte le condizioni chiave, che sono sulla buona strada. Oggi annunciamo un pagamento una tantum che va in qualche modo a riconoscere i sacrifici che la nostra gente ha fatto, inclusi lunghi periodi senza lavoro e senza aumenti salariali annuali. Riconosce anche il grande lavoro che stanno facendo mentre riavviamo la compagnia aerea”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)